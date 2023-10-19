Ozon добавит в Premium-подписку для продавцов доступ к чатам с покупателями и повысит её стоимость до 4990 рублей Статьи редакции
Товары владельцев подписки будут выше в поиске, появится скидка на «умные» рассылки бонусов продавца.
- Ozon с 1 ноября 2023 года обновит Premium-подписку для продавцов. Её стоимость вырастет с 2990 рублей до 4990 рублей в месяц.
- Обновлённая подписка сохранит прежние опции (бейдж «Premium-продавец» на карточке товара и в магазине, продвинутая аналитика и другие) и получит новые: доступ к чатам по активным заказам с покупателями и скидку в 10% на пять рассылок бонусов продавца и на пять «умных» рассылок (алгоритм сам собирает аудиторию, которой интересны товары).
- Также товары Premium-продавцов станут выше в поисковой выдаче на 10% вместо 7,5%, если они держат выгодный индекс цен. В подписке Premium Plus рост будет на 12,5% вместо прежних 10%.
- Ozon ввёл единую подписку на участие в Premium-программе в 2022 году, продавцы могут участвовать в ней по желанию. Летом 2023 года маркетплейс запустил подписку Premium Plus.
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Чаты и так были, если у вас р/с в Озон банке. Это дешевле, чем премиум в 5 в месяц. Уже боюсь новостей от Озон. Только повышения, когда уже наедитесь.
Чаты есть и без счета.
Добавит и повысит, как красиво сказано, лепота.
Premium - это означает, что отваливает больше других Озону?
Оказывается да, я только теперь это понял.
Думал типа проверенное качество и тд.
чат за 5к , неплохо придумали
Сначала накрутили цену, теперь скидывают. Видать, спроса нет)
Стоило только VC поднять подписку за Plus 💎, так и все поднимать стали