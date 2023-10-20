Минэк и участники рынка раскритиковали законопроект о приоритете российских товаров в поиске на маркетплейсах Статьи редакции
Изменение выдачи может привести к финансовым издержкам, ухудшить пользовательский опыт и сократить продажи, допускают они.
- Правительство обсуждает соответствующий законопроект с весны 2023 года: тот предлагает размещать непродовольственные товары российских производителей на отдельной «российской полке». Его цель — «повысить конкурентоспособность российских потребительских товаров и ускорить технологическое развитие страны».
- Изначально решение хотели распространить на торговые сети, но уже в октябре представили новую версию положений: они касалась и онлайн-платформ. Согласно идее, интернет-магазины должны будут отвести первые 50 позиций в поисковой выдаче российской продукции. Следить за этим будет Роспотребнадзор.
- Минэкономразвития направило в Минпромторг отзыв с критикой проекта, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. В отзыве оно заявило, что «механизм реализации положения неясен», так как сейчас алгоритмы маркетплейсов отдают приоритет товарам, которые отвечают интересам пользователя.
- В «Яндекс Маркете» сообщили, что «изменение выдачи может ухудшить пользовательский опыт и значительно снизить количество покупок и конкуренцию среди продавцов». Того же опасается источник в одном из крупных маркетплейсов: пользователи покинут площадку, если в выдаче будут получать «заведомо менее интересные» товары, пояснил он.
- Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов согласен, что производителей нужно поддерживать, но механизмы должны выбирать маркетплейсы — чтобы «не разрушать маркетинговые модели бизнеса». Для этого можно разработать специальные поисковые фильтры, создать тематические разделы и галереи. Аналогичную идею высказали и в Wildberries.
- Другую проблему выделил глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: по его словам, непонятно, какой товар можно считать «российским». На рынке есть продукция, которую изготавливают с помощью иностранных компонентов или поставляют из условного Китая, а затем «клеят [на неё] российский лейбл». Это исказит реальную картину поставщиков и усилит «недобросовестную конкуренцию», заключил он.
- В Минпромторге считают, что техническая проблема, о которой говорит Минэк, «решаема»: маркетплейс может продолжить применять алгоритмы после показа «необходимого количества карточек», зарезервированных под российские товары. Но ведомство добавило, что авторы проекта учтут все «поступившие позиции» при доработке.
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туалетная бумага из Челнов в топах продаж теперь
Я бы такой даже купил.
А я тоже хочу такую…
Однослойная? В регионах до сих пор еще однослойная? Мы в Москве 4-х слойную уже осваиваем.
Ма-а-асква же.
На регионы много однослойки идёт, хоть и есть уже многослойки от них.
Часто вижу корзины доверху забитые по утру, а под вечер пустующие практически. Будто эту бумагу едят.
Есть мнение, что она идет на колбасу
Интересно провести бы опрос среди жоп, насколько они ощущают разницу.
В Москве жопу моют, а не вытирают
Однослойная с легкостью превращается и в 2 и в 3 и тд слойную. Но это костыли
Не превращается. Листы 4-х слойной намного более тонкие. К чему Вам толщина там, вы же не кислотой срете, простите.
Кто-нибудь, сделайте такой пухан, срочно!
Вот это правильно. Сейчас все вперемешку и приходится долго изучать надписи на коробке, чтобы случайно не купить, мягко выражаясь, хлам.
Шильдик с ОЕМ на одной полке. Ай-яй-яй!
Чтобы в следующий раз купить шильдик, а не какую-то пародию дешевле.
Хехе. Теперь можно будет не подходить к этой полке, чтоб точно не купить хлам, действительно)
Псевдопатриотичные полумеры. На самом деле нужно всего лишь обязать маркетплейсы продавать только российские товары. Никакой вот этой иностранщины - только своё, родное, православно-хардкорное.
Такъ победим!
Отмечать флажком что наше. Как у тех же французов
Только не обязывать)
Отмечать не проблема. Проблема понять, что наше.
Ждем через 146 секунд заметку "Минэкономразвития отозвало из Минпромторга отзыв с критикой проекта. Он был отправлен ошибочно"
«Он был отправлен ошибочно, нас взломали, курьер был пьян, а секретарь конкретно вдет»
нейросети опять гадят
Это же негойдяи!
Но как только решат запретить все Нероссийские товары — проблема решится сама собой.
А можно ещё проще — ВСЕ товары считать российскими, как москвичи (-:
А-ха-ха, дожили, блять.
а сейчас на маркетплейсах бывают другие товары?
На Кинопоиске в навигаторе есть такая фича при поиске фильма "исключить страну", там можно убрат все индийские, корейские или русские фильмы. Такое бы в маркетплейсы. Фильтр с возможностью выбрать страну производителя и с возможностью исключить
Неужто сомневаются в качестве российских товаров????
Странное предложение, учитывая что чисто русского производства сейчас ооочень мало. Та же куртка российская на 80% точно состоит из китайских пуговиц, индийских тканей и тд
то есть что покупать теперь решать будет не потребитель? Он то и сейчас не очень решает, но теперь и иллюзию выбора отберут
По факту. С таким подходом придется потратить пару часов, чтобы найти нормальные трусы
По умолчанию можно сделать такой поиск, где на первых местах Российские товары. Кому они не нужны могут галочку в настройках поставить в нужном месте.
Насчет переклейки наклеек страны производителя. Так нужно в момент присвоения штрих кода смотреть на что он выдается.
Сначала нужно четко определить, что значит российское производство