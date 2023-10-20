Торговля
Полина Лааксо

Wildberries начал продавать одежду магазинов Maag, которые открылись на месте Zara Статьи редакции

По словам компании, она первая среди маркетплейсов запустила продажи продукции бренда.

  • На момент публикации на сайте доступно 387 товаров из женской коллекции — по цене от 199 рублей до 8999 рублей. Помимо одежды, в продаже есть сумки. В ближайшие недели ассортимент расширят ещё примерно на 500 позиций — для мужчин и детей, сообщили в Wildberries.
  • Через «несколько недель» маркетплейс также представит коллекции брендов, которыми в России управляет структура под названием Rmixed, — помимо Maag, это ещё и Vilet, Ecru и Dub. В стране они работают на месте бывших Stradivarius, Bershka и Pull&Bear, но не имеют к ним отношения.
  • Inditex (владеет брендами Zara, Zara Home, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear и Stradivarius) объявила о временном закрытии больше 500 своих магазинов и онлайн-продаж в России в начале марта 2022 года. Владельцем бизнеса испанской компании в стране стала Fashion And More Management из свободной зоны ОАЭ.
  • Первые торговые точки Maag, Dub и Vilet открылись в России в апреле 2023 года, Ecru — в мае. К моменту публикации этой заметки у них до сих пор нет ни онлайн-каталогов с ценами, ни интернет-магазинов.

#новость #wildberries

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34 комментария
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 Илья В.

Слышал, что там одежда плохого качества и сильно отличается от Зары

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John Smith

Там ужас, не имеющий ничего общего с европейской зарой.

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Посторонним В

увы, так и есть

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Rafa Ramazanoff

Дак это не одно и тоже ? А тупо поменяли лого, компанию и т.д

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Илья В.

Вроде как нет, но могу ошибаться

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Жанна

Вообще нет.. Заходила в MAAG, такие тряпки китайские. У Зары было качество и стиль

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Юрий Б.

Если уж у Zara было «качество», то что там вообще в MAAG 😱

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Жанна

Там вот прям кошмар. Буквально
И качество ткани, и швы, нитки торчат
Да, Зара тоже не прямо эталоном была, но я часто покупала там одежду и большая ее часть до сих пор в хорошем состоянии

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Марина Абрамова

У maag действительно не очень с качеством, хотя может его и поднимут когда-нибудь. Чаще всего просто лучше найти другие бренды на том же вб

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Катя Булгакова

К моему удивлению да, на вб можно найти бренды качественные. Но это надо либо знать, либо перебирать и находить самому
Сталкивалась с тем, что там пишут неверный состав ткани

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Байд Джонов

Ну со стилем это вы погорячились

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Сергей Д.

что ещё слышал? Вываливай всё нам...

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Дмитрий Зима

Ну а почему в одежде не пользоваться таким подходом? Вон в электронике прокатывает купить в Китае дешевую балалайку на медиатеке, приклеить шильд и продавать как предтоп

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Hallederiz

а у Зары было хорошее качество? Разве что у базовых моделей брюк были нормальное лекало и добротный пошив, правда, короткие блин

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Олег Волк

Там есть неплохие вещи, если прям постараться и поискать

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Александр Квашнин

Голыми точно не останемся! 👍

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Вадим Д.

Не боись мужик, не даст тебе советская власть с голоду помереть, расстреляют тебя! ©

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Александр Квашнин

Зато в красивом свитшоте!)

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Pavel Cree

В случае с MAAG вряд ли в красивом.

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Сергей Локотков

Зара была хороша только по началу а потом быстро стухла.

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Байд Джонов

Ну у Зары с их колхозстайлом даже под расстрел идти не охота

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Zloy Marketolog

А эти чуваки и одежду строчат, и семечки жарят?

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Марина Петрик

Да кто это будет покупать? Они с Зарой даже рядом не валялись

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Serge Tikhonenko

Фэшн из май профешн

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Kiss1nger

Оверпрайснутый хлам.

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Полина Лааксо
Автор

оверпрайснутый по сравнению с чем? (к хламу вопросов нет)

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Kiss1nger

С Zaroй.

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Вадим Д.

Ну так себе достижение, сомневаюсь что толпы страждущих осаждают сайт вб.
Сейгодня Озон подхватит, а там и остальные.

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Дмитрий Куприянов

Многие осаждают, но больше по небольшим брендам. Среди кучи мусора можно найти годные предложения по цене бывших масс.маркетов

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Анна Князева

Вот они, санкции)

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Zalina Balikoeva

Да кому они нужны??

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Юшкин Иван Витальевич
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hakhagmon

тут стоит подчеркнуть, что именно Wildberries начал продавать, а не бренд туда пришел.

так что продать у wb проблем не будет, монополия на рекламу порешает

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Деловая колбаса

Спасибо конечно, но можете оставить это шмотье себе

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31 комментарий
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