Wildberries начал продавать одежду магазинов Maag, которые открылись на месте Zara Статьи редакции
По словам компании, она первая среди маркетплейсов запустила продажи продукции бренда.
- На момент публикации на сайте доступно 387 товаров из женской коллекции — по цене от 199 рублей до 8999 рублей. Помимо одежды, в продаже есть сумки. В ближайшие недели ассортимент расширят ещё примерно на 500 позиций — для мужчин и детей, сообщили в Wildberries.
- Через «несколько недель» маркетплейс также представит коллекции брендов, которыми в России управляет структура под названием Rmixed, — помимо Maag, это ещё и Vilet, Ecru и Dub. В стране они работают на месте бывших Stradivarius, Bershka и Pull&Bear, но не имеют к ним отношения.
- Inditex (владеет брендами Zara, Zara Home, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear и Stradivarius) объявила о временном закрытии больше 500 своих магазинов и онлайн-продаж в России в начале марта 2022 года. Владельцем бизнеса испанской компании в стране стала Fashion And More Management из свободной зоны ОАЭ.
- Первые торговые точки Maag, Dub и Vilet открылись в России в апреле 2023 года, Ecru — в мае. К моменту публикации этой заметки у них до сих пор нет ни онлайн-каталогов с ценами, ни интернет-магазинов.
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Слышал, что там одежда плохого качества и сильно отличается от Зары
Там ужас, не имеющий ничего общего с европейской зарой.
увы, так и есть
Дак это не одно и тоже ? А тупо поменяли лого, компанию и т.д
Вроде как нет, но могу ошибаться
Вообще нет.. Заходила в MAAG, такие тряпки китайские. У Зары было качество и стиль
Если уж у Zara было «качество», то что там вообще в MAAG 😱
Там вот прям кошмар. Буквально
И качество ткани, и швы, нитки торчат
Да, Зара тоже не прямо эталоном была, но я часто покупала там одежду и большая ее часть до сих пор в хорошем состоянии
У maag действительно не очень с качеством, хотя может его и поднимут когда-нибудь. Чаще всего просто лучше найти другие бренды на том же вб
К моему удивлению да, на вб можно найти бренды качественные. Но это надо либо знать, либо перебирать и находить самому
Сталкивалась с тем, что там пишут неверный состав ткани
Ну со стилем это вы погорячились
что ещё слышал? Вываливай всё нам...
Ну а почему в одежде не пользоваться таким подходом? Вон в электронике прокатывает купить в Китае дешевую балалайку на медиатеке, приклеить шильд и продавать как предтоп
а у Зары было хорошее качество? Разве что у базовых моделей брюк были нормальное лекало и добротный пошив, правда, короткие блин
Там есть неплохие вещи, если прям постараться и поискать
Голыми точно не останемся! 👍
Не боись мужик, не даст тебе советская власть с голоду помереть, расстреляют тебя! ©
Зато в красивом свитшоте!)
В случае с MAAG вряд ли в красивом.
Зара была хороша только по началу а потом быстро стухла.
Ну у Зары с их колхозстайлом даже под расстрел идти не охота
А эти чуваки и одежду строчат, и семечки жарят?
Да кто это будет покупать? Они с Зарой даже рядом не валялись
Фэшн из май профешн
Оверпрайснутый хлам.
оверпрайснутый по сравнению с чем? (к хламу вопросов нет)
С Zaroй.
Ну так себе достижение, сомневаюсь что толпы страждущих осаждают сайт вб.
Сейгодня Озон подхватит, а там и остальные.
Многие осаждают, но больше по небольшим брендам. Среди кучи мусора можно найти годные предложения по цене бывших масс.маркетов
Вот они, санкции)
Да кому они нужны??
тут стоит подчеркнуть, что именно Wildberries начал продавать, а не бренд туда пришел.
так что продать у wb проблем не будет, монополия на рекламу порешает
Спасибо конечно, но можете оставить это шмотье себе