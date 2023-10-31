Покупатель российского бизнеса Decathlon запустит сеть спортивных магазинов Desport Статьи редакции
Первые магазины спортивных товаров откроют в декабре 2023 года.
- ООО «Арм», с октября 2023 года владеющее российским юрлицом Decathlon, будет продавать товары своей собственной торговой марки и других «известных» брендов, пишет ТАСС. Каких — не уточнили. В «ближайшее время» оно также запустит интернет-магазин.
- В сентябре 2023 года компания подала заявку на регистрацию бренда All Do Sport. Станет ли она использовать его — неизвестно.
- Основанная в 1976 году Decathlon пришла в Россию в 2006-м, но в марте 2022 года объявила о приостановке работы в стране, где у неё тогда было 57 магазинов. В мае 2023 года на официальном сайте указывалось 28 точек.
- Правительственная комиссия одобрила продажу российского бизнеса Decathlon владельцу одёжной франшизы Mango ООО «Арм» в июле 2023 года. В сделку вошли 35 магазинов и склад. По данным «Контур.Фокуса», со 2 октября оно владеет 100% в ООО «Октоблу», управлявшим Decathlon в России.
- Выручка «Октоблу» составила 28,56 млрд рублей в 2021 году и 15,34 млрд рублей в 2022-м. В 2021 году она получила 1,48 млрд рублей прибыли, но уже в 2022 году понесла чистый убыток в размере 7,6 млрд рублей.
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Деспортивизацию запускают?
Деспотизируют..
Пункты КБ или Горилки откроют за секцией с кроссовками
Все на De, мы поняли
Прочитал как Despot
Кстати, в английском так и звучит примерно, если звук r не произносить, как делают британцы в Received Pronunciation :)
Кстати говоря, полностью соответствует нынешней ситуации в России. В духе времени так сказать.
Аналогично - первая же ассоциация была.
Спортивный магазин Деспот - как-то провокационно получается
как-то провокационно получается - спорт доминирует)))
Кого провоцируют?
Не взлетит. Надо Decalthon. Не умеют в маркетинг.
Это хорошее название для магазина вечерних платьев.
Неймингу надо у Тимати поучиться
Деспот?
Сеть магазинов Деспот. Оригинальное название)
только цены и выбор как в спортмастере?
Despot? Слишком мягко.
Tiran — вот достойный нейминг.
Можно модели прям с сайта Манго и взять)
Деспот, ок.
То есть одного «Спортмастера» было мало, нужен еще один спортивный филиал «Садовода». Ясно-понятно.
Иллюзия выбора)
"Сам не тиран и деспот, но надо знать своё место
А ты непутёвая недотёпа с самого детства"
Где нас нет
Горит невиданный рассвет
При таком курсе рубля там будут качественные и дорогие марки и линейки товаров для дорогих россиян. Ага.
Кажется, что буква r в названии лишняя.
интересно, почему спортмастер не выкупил декатлон
И слава богу
У них нет такого ассортимента как у декатлона. Магазины декатлона обычно в разы больше были.
У них ассортимент немного разный, декатлон как-то более не по шмоткам, а по спорт оборудованию
Он там интересно напишет где нибудь,привет,я почти декатлон,но правда цены дороже %на 30.
Сначала акцию в стиле санлайт - закрываемсявкидки80%, потом смска от деспота - открываемся вкидки90%
Закроются через 8 месяцев.
Китайский шипортреб за оверпрайс? Такие же как аналоги Икеа, Бершки? Спасибо не нужно.
http://desporte.ru/ - ну вообще уже есть такое)
Decathlon должен быть стать Megathlon’ом
"владельцу одёжной франшизы"
Маааи глазаааа
Где спорт
Надеюсь, что ассортимент будет хотя бы близко такой же по наполняемости
Наймите нового маркетолога. Или давайте мы тут на краудфандим им названий? Понятно желание частичку De из (Decathlon) оставить, но ведь не таким прямом и кстати не сразу читаемым способом, к тому же Де в русском это прямой отсыл к Де-активация (отключение), Де-анонсация (отзыв), нынче акивно муссирующаяся Де- милитаризация и прочие приставки с Де -где оно является синонимом "анти" или против...Деспорт...ну это же финиш , граждане.
Накидайте варианты, на русском: вот мой Декаспорт, самый близкий к старому.