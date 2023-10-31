Торговля
Полина Лааксо

Покупатель российского бизнеса Decathlon запустит сеть спортивных магазинов Desport Статьи редакции

Первые магазины спортивных товаров откроют в декабре 2023 года.

  • ООО «Арм», с октября 2023 года владеющее российским юрлицом Decathlon, будет продавать товары своей собственной торговой марки и других «известных» брендов, пишет ТАСС. Каких — не уточнили. В «ближайшее время» оно также запустит интернет-магазин.
  • В сентябре 2023 года компания подала заявку на регистрацию бренда All Do Sport. Станет ли она использовать его — неизвестно.
Источник: «Daily Карелия»
  • Основанная в 1976 году Decathlon пришла в Россию в 2006-м, но в марте 2022 года объявила о приостановке работы в стране, где у неё тогда было 57 магазинов. В мае 2023 года на официальном сайте указывалось 28 точек.
  • Правительственная комиссия одобрила продажу российского бизнеса Decathlon владельцу одёжной франшизы Mango ООО «Арм» в июле 2023 года. В сделку вошли 35 магазинов и склад. По данным «Контур.Фокуса», со 2 октября оно владеет 100% в ООО «Октоблу», управлявшим Decathlon в России.
  • Выручка «Октоблу» составила 28,56 млрд рублей в 2021 году и 15,34 млрд рублей в 2022-м. В 2021 году она получила 1,48 млрд рублей прибыли, но уже в 2022 году понесла чистый убыток в размере 7,6 млрд рублей.

#decathlon #новость #cпорт

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97 комментариев
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 Shoo

Деспортивизацию запускают?

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Иван Серик

Деспотизируют..

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Я сказал свое имя машине

Пункты КБ или Горилки откроют за секцией с кроссовками

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1 комментарий
Grisha

Все на De, мы поняли

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drapeg

Прочитал как Despot

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Philipp Novikov

Кстати, в английском так и звучит примерно, если звук r не произносить, как делают британцы в Received Pronunciation :)

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5 комментариев
Kiss1nger

Кстати говоря, полностью соответствует нынешней ситуации в России. В духе времени так сказать.

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Mr. Nobody

Аналогично - первая же ассоциация была.

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Vladimir Lebedev

Спортивный магазин Деспот - как-то провокационно получается

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Андрей Маркин

как-то провокационно получается - спорт доминирует)))

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Олег Воронов

Кого провоцируют?

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Разработка Телеграм-ботов

Не взлетит. Надо Decalthon. Не умеют в маркетинг.

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Юрий Морозов

Это хорошее название для магазина вечерних платьев.

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Гриша Н.

Неймингу надо у Тимати поучиться

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Вячеслав Грачунов

Деспот?

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lakoros

Сеть магазинов Деспот. Оригинальное название)

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Андрей Маркин
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under construction

только цены и выбор как в спортмастере?

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Вадим Д.

Despot? Слишком мягко.
Tiran — вот достойный нейминг.

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Egor Chusov

Можно модели прям с сайта Манго и взять)

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Дмитрий
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igotosochi

Деспот, ок.

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Император Нолимоций

То есть одного «Спортмастера» было мало, нужен еще один спортивный филиал «Садовода». Ясно-понятно.

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Евгения Шишкина

Иллюзия выбора)

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Артём Горячкин

"Сам не тиран и деспот, но надо знать своё место
А ты непутёвая недотёпа с самого детства"
Где нас нет

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John Smith

Горит невиданный рассвет

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Элвис Пресли,поэт-песенник

При таком курсе рубля там будут качественные и дорогие марки и линейки товаров для дорогих россиян. Ага.

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James Bomond
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Максим Савидов

Кажется, что буква r в названии лишняя.

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Daniil Levi

интересно, почему спортмастер не выкупил декатлон

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Eldar Salikhov

И слава богу

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Qwerty54321

У них нет такого ассортимента как у декатлона. Магазины декатлона обычно в разы больше были.

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2 комментария
Semen

У них ассортимент немного разный, декатлон как-то более не по шмоткам, а по спорт оборудованию

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1 комментарий
Mr Black

Он там интересно напишет где нибудь,привет,я почти декатлон,но правда цены дороже %на 30.

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jobisdone

Сначала акцию в стиле санлайт - закрываемсявкидки80%, потом смска от деспота - открываемся вкидки90%

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Zloy Marketolog

Закроются через 8 месяцев.

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Serge Demichev

Китайский шипортреб за оверпрайс? Такие же как аналоги Икеа, Бершки? Спасибо не нужно.

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Mikhail Shamov

http://desporte.ru/ - ну вообще уже есть такое)

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James Bomond

Decathlon должен быть стать Megathlon’ом

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jobisdone
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Вячеслав Ковалев
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Сергей Леопольдович

"владельцу одёжной франшизы"
Маааи глазаааа

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умный человек

Где спорт

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Мигель Маркин

Надеюсь, что ассортимент будет хотя бы близко такой же по наполняемости

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Virtual Reality Projects

Наймите нового маркетолога. Или давайте мы тут на краудфандим им названий? Понятно желание частичку De из (Decathlon) оставить, но ведь не таким прямом и кстати не сразу читаемым способом, к тому же Де в русском это прямой отсыл к Де-активация (отключение), Де-анонсация (отзыв), нынче акивно муссирующаяся Де- милитаризация и прочие приставки с Де -где оно является синонимом "анти" или против...Деспорт...ну это же финиш , граждане.
Накидайте варианты, на русском: вот мой Декаспорт, самый близкий к старому.

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94 комментария
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