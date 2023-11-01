«Дикси» обновит магазины: добавит фиолетовый цвет к оформлению, больше готовой еды и фермерских товаров Статьи редакции
Ритейлер хочет быть «современным брендом», понятным в том числе молодой аудитории.
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- Первая торговая точка в новой концепции открылась в Центральном округе Москвы, сообщил «Магнит» (ритейлер купил «Дикси» в 2021 году). До конца 2023 года сеть планирует открыть ещё несколько обновлённых магазинов, после — оценить их работу и отзывы покупателей, а в 2024-м — решить, масштабировать ли программу. Инвестиции в ребрендинг ритейлер не раскрыл.
- В оформлении магазинов к оранжевому цвету добавили фиолетовый, шрифт логотипа также обновили.
- Торговый зал поделили на несколько «маршрутов»: первый объединяет зоны готовой еды, выпечки, кофейни, овощей и фруктов, второй — «базовые свежие категории» (мясо, молочные продукты и другое), третий — стеллажи с бакалеей, алкоголем и прочим.
- Сеть обновит ассортимент: будет больше фокусироваться на готовой еде и продуктах быстрого приготовления — например, увеличит предложение выпечки из собственных пекарен. В магазинах можно будет купить низкокалорийные продукты, продукты без глютена и лактозы, больше товаров от местных производителей и фермеров, а также собственных торговых марок.
- По собственным данным, «Дикси» объединяет более 2200 магазинов «у дома». Их средний возраст — около 10,5 лет. В 2022 году сеть обновила 80 торговых точек, в 2023-м — более 280. Компания тестировала гипотезы, чтобы найти «оптимальный CVP» (ценностное предложение для клиента).
- «Собрав все лучшие наработки, мы делаем следующий шаг и внедряем новый концепт магазинов. Мы хотим быть современным, открытым брендом, понятным и близким в том числе молодой аудитории», — отметил гендиректор «Дикси» Юрий Семенов.
Наконец-то они начали хоть немного улучшать внешний вид магазина
А то выглядят они потрепано
Дикси бы за чистотой следить и тухляк с мухами в овоще-фруктах уничтожать, глядишь, можно было бы заходить без страха.
Магазины и так больше на хлев похожи, ферма уже внутри.
В области эти Дикси вообще часто как помойки выглядят
Вот да. Сильно точка от точки отличается. Им бы стандарты какие то ввести, и анально следить за этим. В Москве есть более чем адекватные точки, а есть где все хрен тотально положили и на чистоту, и на состояние овощей/фруктов. В области преобладают именно вторые. Но есть и те кто следит за качеством. Хз от чего зависит.
Приятные вроде цвета, но какая-то каша. На вывеске только рыжий и белый, в логотипе почему-то добавляется зеленый, столбы почему-фиолетовые. Здесь рыжий и фиолетовый друг друга касаются напрямую, в логотипе рыжий и зеленый через белую обводку, а на постере внутри все три цвета независимо и равноправно на белом фоне. Как будто палитра одна, а макетов собрали штуки 4 разных
Пусть просто наведут порядок внутри
Вот кстати да. Хотел тоже об этом написать. Такое чувство, что их магазины надо хорошенько отмыть и потравить там все. Полный бардак, покупать там продукты неприятно
А вообще поддерживаю, что хоть смотрят в направлении улучшения, может и доберутся до уборки так
А почему их сразу не переделать в Магнит? Или у них позиционирование отличается?
Еще было бы замечательно в ребрендинг включить пункт: "убрать БОМЖей у входа". Молодая аудитория тоже бы оценила.
Надо посчитать аудиторию. Потерять основную массу ради пары "хипстеров" тоже не вариант)
Кстати, они как будто именно к Дикси тянутся
Не уверен, что фиолетовый цвет кардинально поменяет ситуацию. Лучше следить за продуктами и их качеством, плюс добавить побольше персонала. А то придешь и стоишь как олень пятнадцать минут в очереди, вообще не ок
Почему наши ритейлеры не отведут ну хоть пару мест хоть стоячих для потребления еды - уже много что "открыл и съел" в магазинах + выпечка + кипяточек ту же лапшу заварить и съесть (фиг с ним рублей 5 за него заплатить даже)? Как в Японии, Корее. С нашим климатом-то зашло бы.
Хз, может, в Мск есть уже такое, в других крупных городах не замечал.
В Питере в перекрестках есть маленьких. Пару мест сидеть , СВЧ, чайник , розетка
Ну, может, "расползется" по стране - как было с выпечкой, кулинарией и кофе. Пока нет. Только СВЧ видел)
У некоторых форматов 5ки есть подобное, но не на столько продумано. И есть перекрестоки с кафе, практически везде.
5р за кипяток ? Как минимум 25 будет, судя по чаю в пакетиках в том же кафе.
У Spar будет покруче
В некоторые столичные Дикси даже заходить стремно, не то что там что-то приобретать. В Магнитах чуть лучше обстановка, что вроде бы наталкивает на мысль, что и продукция будет более-менее. Но вот с ней как раз и проблема, в холодильниках переклеенная просрочка, а овохты и фрущи находятся в стадиях усушки, вяления, ну или биодеградации.
Проблема не в этом ,а что работают бачухи и соответственное понятие чистоты
Дикси скоро
Фермерские товары сразу с остатками фермы?)
И мочей там больше не будет вонять? И не будет размякшего картона на полу?
Ребрендинг-ребрендингом, но вы тут на самую суть Дикси покусились
Сомнительно что фермеры туда доступ получат.
Мне нравится этот батон. Со мной что-то не так?