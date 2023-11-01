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Торговля
Таня Боброва

«Дикси» обновит магазины: добавит фиолетовый цвет к оформлению, больше готовой еды и фермерских товаров Статьи редакции

Ритейлер хочет быть «современным брендом», понятным в том числе молодой аудитории.

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  • Первая торговая точка в новой концепции открылась в Центральном округе Москвы, сообщил «Магнит» (ритейлер купил «Дикси» в 2021 году). До конца 2023 года сеть планирует открыть ещё несколько обновлённых магазинов, после — оценить их работу и отзывы покупателей, а в 2024-м — решить, масштабировать ли программу. Инвестиции в ребрендинг ритейлер не раскрыл.
  • В оформлении магазинов к оранжевому цвету добавили фиолетовый, шрифт логотипа также обновили.
Источник здесь и далее: «Магнит»
  • Торговый зал поделили на несколько «маршрутов»: первый объединяет зоны готовой еды, выпечки, кофейни, овощей и фруктов, второй — «базовые свежие категории» (мясо, молочные продукты и другое), третий — стеллажи с бакалеей, алкоголем и прочим.
  • Сеть обновит ассортимент: будет больше фокусироваться на готовой еде и продуктах быстрого приготовления — например, увеличит предложение выпечки из собственных пекарен. В магазинах можно будет купить низкокалорийные продукты, продукты без глютена и лактозы, больше товаров от местных производителей и фермеров, а также собственных торговых марок.
  • По собственным данным, «Дикси» объединяет более 2200 магазинов «у дома». Их средний возраст — около 10,5 лет. В 2022 году сеть обновила 80 торговых точек, в 2023-м — более 280. Компания тестировала гипотезы, чтобы найти «оптимальный CVP» (ценностное предложение для клиента).
  • «Собрав все лучшие наработки, мы делаем следующий шаг и внедряем новый концепт магазинов. Мы хотим быть современным, открытым брендом, понятным и близким в том числе молодой аудитории», — отметил гендиректор «Дикси» Юрий Семенов.

#новость #дикси #магнит

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47 комментариев
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 Саша Слуцкий

Наконец-то они начали хоть немного улучшать внешний вид магазина
А то выглядят они потрепано

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Вадим Д.

Дикси бы за чистотой следить и тухляк с мухами в овоще-фруктах уничтожать, глядишь, можно было бы заходить без страха.
Магазины и так больше на хлев похожи, ферма уже внутри.

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Александр Кудин

В области эти Дикси вообще часто как помойки выглядят

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Leonid Bushuev

Вот да. Сильно точка от точки отличается. Им бы стандарты какие то ввести, и анально следить за этим. В Москве есть более чем адекватные точки, а есть где все хрен тотально положили и на чистоту, и на состояние овощей/фруктов. В области преобладают именно вторые. Но есть и те кто следит за качеством. Хз от чего зависит.

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Qnoc

Приятные вроде цвета, но какая-то каша. На вывеске только рыжий и белый, в логотипе почему-то добавляется зеленый, столбы почему-фиолетовые. Здесь рыжий и фиолетовый друг друга касаются напрямую, в логотипе рыжий и зеленый через белую обводку, а на постере внутри все три цвета независимо и равноправно на белом фоне. Как будто палитра одна, а макетов собрали штуки 4 разных

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Владислав

Пусть просто наведут порядок внутри

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Максим Серебрянников

Вот кстати да. Хотел тоже об этом написать. Такое чувство, что их магазины надо хорошенько отмыть и потравить там все. Полный бардак, покупать там продукты неприятно
А вообще поддерживаю, что хоть смотрят в направлении улучшения, может и доберутся до уборки так

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lakoros

А почему их сразу не переделать в Магнит? Или у них позиционирование отличается?

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Наталья Парфёнова

Еще было бы замечательно в ребрендинг включить пункт: "убрать БОМЖей у входа". Молодая аудитория тоже бы оценила.

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lakoros

Надо посчитать аудиторию. Потерять основную массу ради пары "хипстеров" тоже не вариант)

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Леди Макбет

Кстати, они как будто именно к Дикси тянутся

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Марк

Не уверен, что фиолетовый цвет кардинально поменяет ситуацию. Лучше следить за продуктами и их качеством, плюс добавить побольше персонала. А то придешь и стоишь как олень пятнадцать минут в очереди, вообще не ок

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ilia

Почему наши ритейлеры не отведут ну хоть пару мест хоть стоячих для потребления еды - уже много что "открыл и съел" в магазинах + выпечка + кипяточек ту же лапшу заварить и съесть (фиг с ним рублей 5 за него заплатить даже)? Как в Японии, Корее. С нашим климатом-то зашло бы.
Хз, может, в Мск есть уже такое, в других крупных городах не замечал.

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Алексей

В Питере в перекрестках есть маленьких. Пару мест сидеть , СВЧ, чайник , розетка

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ilia

Ну, может, "расползется" по стране - как было с выпечкой, кулинарией и кофе. Пока нет. Только СВЧ видел)

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Rafa Ramazanoff

У некоторых форматов 5ки есть подобное, но не на столько продумано. И есть перекрестоки с кафе, практически везде.
5р за кипяток ? Как минимум 25 будет, судя по чаю в пакетиках в том же кафе.
У Spar будет покруче

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Дмитрий Соколов

В некоторые столичные Дикси даже заходить стремно, не то что там что-то приобретать. В Магнитах чуть лучше обстановка, что вроде бы наталкивает на мысль, что и продукция будет более-менее. Но вот с ней как раз и проблема, в холодильниках переклеенная просрочка, а овохты и фрущи находятся в стадиях усушки, вяления, ну или биодеградации.

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Алексей

Проблема не в этом ,а что работают бачухи и соответственное понятие чистоты

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Дневник стартапера

Дикси скоро

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Rafa Ramazanoff
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Earlbkv

Фермерские товары сразу с остатками фермы?)

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EXIF

И мочей там больше не будет вонять? И не будет размякшего картона на полу?

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varchar

Ребрендинг-ребрендингом, но вы тут на самую суть Дикси покусились

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Станислав

Сомнительно что фермеры туда доступ получат.

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Слегка Придурковатый

Мне нравится этот батон. Со мной что-то не так?

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44 комментария
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