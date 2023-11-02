Структура владельца Lamoda выкупила права на субаренду бывших магазинов Adidas Статьи редакции
Сеть может открыться под новым брендом весной 2024 года.
- Права на субаренду сети Adidas в России выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко, рассказала ТАСС руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева.
- Первые магазины под новым брендом откроются в Москве. Сделка позволит перезапустить до сотни магазинов Adidas в России, пишет издание.
- Кермедчиева добавила, что ассортимент останется тем же, а цены могут увеличится «в пределах 20%».
- Adidas закрыл магазины в России в марте 2022 года. В июне 2023 года источники «Ведомостей» сообщали, что переговоры о покупке активов ведут турецкая FLO Retailing (владелец российского бизнеса Reebok) и ближневосточная Daher Group (собственник Dubai Mall).
- В августе Lamoda объявила, что откроет сеть магазинов спортивной одежды и обуви, потому что это «одна из самых крупных категорий на маркетплейсе». Тогда же сообщалось, что несколько точек будут располагаться на месте бывших магазинов Adidas.
- В октябре суд арестовал активы Adidas в России на 3,5 млрд рублей по иску бывшего арендодателя.
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LaSport
LaBas
Ad is dust, реклама — пыль.
Давайте подождём комментариев, почему открытие магазинов, торгующих Adidas, это плохо
То что оригинал все же будет, хорошо. А то что он станет на 20% дороже плохоа цены могут увеличится «в пределах 20%»
Мы же как раз все об этом мечтаем, чтобы все вокруг выросло в цене
Потому что жители страны-агрессора, оккупировавшего чужие земли и убивающего тысячи мирных жителей в неделю не должны носить Адидас
Но это я про Израиль. А там Адидас до сих пор открыт
А что в России откроют - класс. Ждем
Плохо, конечно.
Непатриотично, неимпортозаместительно, опять деньги будут уходить на загнивающий запад.
Я бы эту Ламоду на экстремизм проверил.
Ну пусть попробуют. На ЛаМоде наверное самое низкое качество пали, что я встречал ) Аналоги Зары, Х&М и Юникло уже поняли что оно так не работает. Магазины пустые.
Что за паль на ламоде? Там же ИП не торгуют, чтобы ее продавать
Abibas
и точка
Nike лучше
Puma посмеялась
"будет какое-то нейтральное название"
Предлагаю назвать ЪУЪ.
Ladidas