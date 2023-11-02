Торговля
Маша Цепелева

Структура владельца Lamoda выкупила права на субаренду бывших магазинов Adidas Статьи редакции

Сеть может открыться под новым брендом весной 2024 года.

Фото Getty Images
  • Права на субаренду сети Adidas в России выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко, рассказала ТАСС руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева.

Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно. Думаю, весной, скорее всего, мы увидим уже открытые магазины. Названия еще нет, будет какое-то нейтральное название.

Наталия Кермедчиева, совладелец REC + retail group
  • Первые магазины под новым брендом откроются в Москве. Сделка позволит перезапустить до сотни магазинов Adidas в России, пишет издание.
  • Кермедчиева добавила, что ассортимент останется тем же, а цены могут увеличится «в пределах 20%».
  • Adidas закрыл магазины в России в марте 2022 года. В июне 2023 года источники «Ведомостей» сообщали, что переговоры о покупке активов ведут турецкая FLO Retailing (владелец российского бизнеса Reebok) и ближневосточная Daher Group (собственник Dubai Mall).
  • В августе Lamoda объявила, что откроет сеть магазинов спортивной одежды и обуви, потому что это «одна из самых крупных категорий на маркетплейсе». Тогда же сообщалось, что несколько точек будут располагаться на месте бывших магазинов Adidas.
  • В октябре суд арестовал активы Adidas в России на 3,5 млрд рублей по иску бывшего арендодателя.

#новость #adidas

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24 комментария
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LaSport

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Мурад Муртазалиев

LaBas

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Griby Lenina

Ad is dust, реклама — пыль.

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Dima Alexeev

Давайте подождём комментариев, почему открытие магазинов, торгующих Adidas, это плохо

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Мурад Муртазалиев

То что оригинал все же будет, хорошо. А то что он станет на 20% дороже плохо

а цены могут увеличится «в пределах 20%»

Мы же как раз все об этом мечтаем, чтобы все вокруг выросло в цене

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Ivan Susanin

Потому что жители страны-агрессора, оккупировавшего чужие земли и убивающего тысячи мирных жителей в неделю не должны носить Адидас

Но это я про Израиль. А там Адидас до сих пор открыт

А что в России откроют - класс. Ждем

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Капитан Оче Видность

Плохо, конечно.
Непатриотично, неимпортозаместительно, опять деньги будут уходить на загнивающий запад.
Я бы эту Ламоду на экстремизм проверил.

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Protein Wars

Ну пусть попробуют. На ЛаМоде наверное самое низкое качество пали, что я встречал ) Аналоги Зары, Х&М и Юникло уже поняли что оно так не работает. Магазины пустые.

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Ivan Susanin

Что за паль на ламоде? Там же ИП не торгуют, чтобы ее продавать

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Виктор К

Abibas

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ЯжПрограммист

и точка

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Энтони Лавджой

Nike лучше

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Porki

Puma посмеялась

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Слегка Придурковатый

"будет какое-то нейтральное название"

Предлагаю назвать ЪУЪ.

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MMM MMM

Ladidas

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21 комментарий
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