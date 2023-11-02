Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно. Думаю, весной, скорее всего, мы увидим уже открытые магазины. Названия еще нет, будет какое-то нейтральное название.