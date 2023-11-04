Вася в эту карточку товара не вложил ни рубля, но будет продавать по твоим фотографиям и по твоему описанию, но со своим ценником. Ты туда [инвестировал много] денег, но ты продавать не будешь, так как «Маркет» скроет тебя как продавца, так как в сравнении с Васей у тебя завышенные ценники.