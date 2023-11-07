Фонд «Тилтех Капитал» купил 25% сети магазинов ювелирных украшений Poison Drop Статьи редакции
Сумма сделки — около 300 млн рублей, рассказали источники.
- «Тилтех Капитал» стал владельцем 25% ООО «Пойзон дроп», которая управляет одноимённым ритейлером ювелирных украшений. Об этом пишет Forbes со ссылкой на гендиректора Poison Drop Андрея Мигунова и инвестменеджера фонда Станислава Новикова. Свою долю продала соосновательница Poison Drop Ирина Кузнецова. Она отказалась от комментариев.
- Сумму сделки Мигунов и Новиков не раскрыли. По словам знакомых с её условиями источников издания, «Тилтех Капитал» заплатил за 25% Poison Drop около 300 млн рублей. «Эта сумма вполне адекватна сегодняшнему бизнесу компании», — подтвердил гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.
- По словам Новикова, по итогам 2023-го фонд может принять решение об инвестициях в компанию: либо за счёт собственных денег, либо через выпуск облигаций или привлечение новых инвесторов.
- Poison Drop в 2013 году основали Мигунов, Кузнецова, Ирина Мысина и Руслан Трубчик как интернет-магазин. С 2018 года ритейлер начал открывать и офлайн-точки — по данным Forbes, на ноябрь 2023-го у него десять магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. В магазинах и на сайте представлены 150 брендов.
- Poison Drop покинул уже второй сооснователь: в октябре 2022 года свою долю в 25% продал Руслан Трубчик. Её выкупил бывший топ-менеджер Invest AG и «Ренессанс групп» Максим Пенкин. Бурмистров тогда оценил сделку в $1,5-2 млн.
- Пенкин рассказал Forbes, что «Тилтех Капитал» поможет Poison Drop с развитием в России: в 2024 году компания планирует открыть еще 5-6 торговых точек. Также ритейлер начал продавать бижутерию в Дубае, до конца 2023-го планирует открыть там офлайн-магазин.
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Не тот Poison, думал китайский купили
В итоге не ясно зачем купили, прибыльна ли компания была. Если отказались от комментариев, я бы вообще о них не писал.
Прибыль компании в 2022 - 37 млн (падение). Рост выручки - в рублях всего 6%. Стоимость компании - 1.2 млрд рублей...
Видимо должны быть какие то супер перспективы, чтобы так вложиться