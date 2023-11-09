Профильные ведомства не поддержали список запрещённых для вейпов добавок — РБК Статьи редакции
Перечень веществ, запрещённых в составе жидкостей для вейпов, подготовил Минздрав.
- Минпромторг, Минфин, Минсельхоз и Росалкогольтабакконтроль не поддержали перечень запрещённых для никотиносодержащей продукции веществ. Об этом пишет РБК со ссылкой на письма ведомств, подлинность которых подтвердили источники в отрасли.
- Весной 2023 года Госдума ограничила продажи вейпов и жидкостей для них. Среди изменений — запрет на обращение никотиносодержащих товаров с добавлением ароматизаторов и усиливающих зависимость веществ. Перечень добавок должно определить правительство.
- В августе 2023 года этот список подготовил и направил кабмину Минздрав, писали «Известия». По данным газеты, в него вошли, например, пищевые ароматизаторы (фрукты, ваниль, пряности и прочие) и подсластители (патока, мёд, стевия и другие). Издание писало, что продажи вейпов с добавками планируют ограничить с 1 марта 2024 года.
Что ответили министерства
- В августе же Минпромторг начал собирать позиции профильных ведомств насчёт перечня, пишет РБК. В отзыве Минфина говорится, что формирование списка должно основываться на результатах исследований в области производства и потребления никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей.
- Евразийская экономическая комиссия разрабатывает проект техрегламента на никотиносодержащую продукцию — он предусмотривает общий для всех стран-участниц ЕАЭС перечень веществ, которые нельзя использовать при производстве, напоминили в Минфине. Ведомство предлагает опираться на него при формировании собственного перечня. В пресс-службе министерства подтвердили РБК свою позицию.
- О том, что за основу нужно брать список из проекта техрегламента, говорят и в Росалкогольтабакконтроле. В Минсельхозе отметили, что запрет на использование всех предложенных Минздравом веществ приведёт к фактическому запрету оборота всей никотиносодержащей продукции.
- Кроме того, указывают в Минсельхозе, список не содержит конкретные вещества, «для которых установлено отрицательное действие на организм потребителя». Перечень включает «общие определения», а конкретные добавки «перечисляются в качестве примеров или как часть неопределённо широкого круга запрещаемых веществ». В ведомстве не ответили на запрос РБК.
- В Минздраве заявили изданию, что «все заинтересованные федеральные ораны исполнительной власти концептуально поддерживают утверждение перечня». Рабочая группа продолжает формировать список, но когда он будет готов, там не уточнили.
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А пока можно пилить бабульки.
Запретить любые никотинсодержащие жижи не судьба, раз уж такая забота о россиянах?
Так зависимость вызывает никотин, его бы и запрещали, раз это их борьба
так привыкают к тому, что им "вкусненько", нет?
Типа детей и слабовольных хотят уберечь.
А запретить всё - это лишиться таких доходов)))
В моем детстве дрянной вкус табака не был поводом не покурить за школой на перемене. Главное, чтобы как взрослый, как мужики из вестернов
Понятно. К запретам нужно добавить просмотр Вестернов)
давно пора, там в ваших вестернах то пидоры в стетсонах, то валюта вражеская - целый))
*бабуля тут рукой машет*
А раньше надо было...Они в свое время и правда продажу сигарет бустанули хорошо
К тому что вкусненько в том числе, сам с сигарет перешел на поды с жижами потому что вкусно
Зелёное яблоко?)
Вкус имеете ввиду? Или я не понял о чем речь
Да. Что из вкусненького Вам нравится?
Самое вкусное что я пробовал пока что из необычного, был зеленый чай. Оказалось очень приятный и сладенький на вкус.
А так из классики еще люблю что-то фруктовое обычное - персик, банан, дыня
Зависимость - это психологическая хрень, и она не всегда зависит от никотина. Например, я сигареты не курил никогда, недавно попробовал затянуться за компанию - чуть не умер. Кальян курю нормально, а вот одноразки курить могу только нулёвки, даже с небольшим содержанием никотина физически дискомфортно (перепробовал все топовые фирмы). Но отсутствие никотина никак не влияет на мою зависимость.
пссихологическую психолугам оставим
никотин вызываем химическую зависимость и очень страшную
Прям страшную?) Я 7 лет курил, потом бросил одним днём и не испытывал вообще никаких ломок. Не курю уже 14 лет.
Так по вашему выглядит страшная химическая зависимость? 😅
есть расположенность к химич зависимости
вы же понимаете, что "я бросил" такой себе пример, я тгже много чего сделал, однако некоторые не могут из этого списка и что-то одно сделать по объективным причинам
Это на все пав распространяется или только на никотин?)я тгже много чего сделал
В моем случае, я семь лет не мог бросить – у меня была расположенность к химической зависимости, а потом я осознал, что мне не нравится такой образ жизни и расположенность испарилась?
С каких веществ вы слезали?
сигареты с кнопкой и сладкий фильтр у чапмана запретите сразу, чё мелочиться
Сладкий фильтр у Чапмана не трогайте...
Запрет должен основываться на результатах исследований»…конечно, когда новое поколение не передохнет к 55, ничего делать не будет :)
Берём и предлагаем что-то запретить (денежное, конечно). И тут -хоп! - сразу видны бенефициары ))
Сделайте сертификацию, акцизы, ограничить кол-во, концентрацию добавок в жижу....
Если не понимаю, то запретить - типичное правило балбесов.
Типичное правило лоббистов, при этом, создавать рабочие группы, уточнять, исследования начать на 20 лет вперед, главное, шоб кэшфлоу сохранялся. Я понимаю, что тут история жаб и гадюк, но запрещать дерьмо - так ли плохо?
Именно плохо, потому что завтра начнут запрещать что-то хорошее под эгидой дерьма. Поэтому для начала нужно создать законодательную базу для определения дерьма и последующего запрета.
Но с другой стороны история с паром не нова, но "министры" не шевелятся.
Но слургой стороны, пудра с Радием, тоже была популярна в свое время, жа и белила с асбестом....
Вообще интересно(
https://fishki.net/3597371-30-smertelyno-opasnyh-reklam-kotorye-segodnja-otpravili-by-vas-v-tjurymu.html
Махорочка моя родненькая, самосадик мой родименький. Скоро мы можем встретиться.
Пора вводить санкции на чарончик