«Яндекс Маркет» добавил функцию создания баннеров для рекламных кампаний с помощью YandexGPT Статьи редакции
Варианты можно генерировать неограниченное количество раз и бесплатно.
- Продавцы смогут создавать баннеры для главной страницы маркетплейса, рассказала компания. Для этого в личном кабинете нужно указать ссылку на товар, затем сервис сгенерирует текст и изображение.
- Изображение товара для баннера сервис возьмёт с карточки, которую укажет продавец, заголовок составит YandexGPT. Продавцы также могут добавить промокод или указать скидку.
- В будущем маркетплейс планирует масштабировать решение на другие форматы баннеров и добавить больше шаблонов.
- «Яндекс» добавил в «Алису» нейросеть YandexGPT в мае 2023 года. Летом её добавили в приложение «Шедеврум» для генерации картинок с текстом и заголовком, а в сентябре компания выпустила новую версию — YandexGPT 2.
- В «Яндекс Маркете» продавцы могут создавать описания товаров с помощью нейросети. Она пишет текст по данным из карточки.
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