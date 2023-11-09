Торговля
Маша Цепелева

«Авито» запустит цветовой рейтинг сервиса для всех продавцов в начале 2024 года — от него будет зависеть место в поиске Статьи редакции

Пока сервис тестируют на четверти продавцов на площадке.

  • «Авито» раскрыл vc.ru результаты тестирования системы «Качество сервиса продавцов». В пробном режиме её запустили весной 2023 года, заметил пользователь vc.ru. Некоторым продавцам присвоили «цветовой уровень».
  • Есть три уровня качества сервиса продавца. Зелёный — самый высокий, такие продавцы получают приоритет в поисковой выдаче. Жёлтый — у пользователей с небольшими недостатками в сервисе, у него нет преимуществ и ограничений. Объявления от продавцов с «красным» рейтингом будут ниже в поиске. Пока покупатели не видят рейтинг продавца.
  • На уровень влияет актуальность и достоверность объявлений, их соответствие правилам «Авито», подтверждение профиля по документам или другим способом. Также вежливость в общении, скорость ответов на сообщения и звонки, скорость и фактическая отправка товаров.
  • По данным «Авито», покупатели стали на 5% чаще контактировать с продавцами с высоким рейтингом по цветовой разметке. Также пользователи из тестовой группы стали чаще проходить проверки профиля, после предложения это сделать конверсия увеличилась с 3% до 8%.
  • Система работает во всех категориях товаров, преимущественно для профессиональных продавцов и продавцов с наибольшим количеством объявлений. По данным на ноябрь 2023 года, к ней подключили 25% продавцов на площадке.
  • Площадка планирует масштабировать систему на всех в начале 2024 года. Тогда же собираются обновить дизайн системы с учётом пожеланий продавцов.

#новости #авито

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56 комментариев
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 Александр Копейкин

Вместо того что бы придумывать странные сервисы, лучше бы переложили комиссию за Авито доставку на покупателей.
Единственная площадка которая берет деньги с продавца за то что покупатель хочет себя обезопасить и воспользоваться авито доставкой.
Хочешь себя обезопасить - плати эту комиссию сам, причем тут продавец.

Второй момент. Авито очень любит говорить и предлагать услуги за то что бы люди продвигали свои объявления, но они умалчивают что за каждый просмотр они срезают с тебя деньги.
В итоге получается какой то бред: ты платишь им деньги за то чтобы они еще больше брали с тебя денег за просмотры твоих объявлений 🤯

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Денис Демидов

Так там математический алгоритм как разовая подача это средний высчитанный точно так же как и за просмотры

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1 комментарий
Шишмарев

Так а продавец не хочет себя обезопасить тем же образом? Покупатели порой тоже странные бывают, я лично лучше доплачу ту комиссию и буду уверен в целости своего товара

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Владимир Ветров

Давно пора сделать также для покупателей!

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Asf

Только нужно отзыв оставлять только в случае совершения сделки....=)

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Мурад Муртазалиев

Авито, который боится публиковать свои статьи с открытыми коментами, будет делать рейтинг)

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Михаил

@Авито, о каком рейтинге продавцов можно вести речь, если у Вас у самих рейтинг подмочен?.. 9 месяцев профиль был заблокирован, а после ещё объявлений и резюме нет на месте…

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Александр Алексеевич

У меня с Авито отношения не очень.После того как я начал предоставлять услуги на Авито,то все время меня блокировали за подозрительную активность.Сама эта „активность" заключалась в том что я все время заходил то на компе,то на телефоне,ну удобно мне так было.Мои множество попыток разблокировать аккаунт или создать новый шли в бан.Зато отзывы у меня были довольно не плохие,если не изменяет память это около 4.8.Я считаю что Авито нужно пересмотреть отношение к продовцам.

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6 комментариев
димон1000 димон

Подтверждаю 100%

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SevSK

мой профиль заблочили за просто так, типа подозрительные мошеннические действия)) но там даже ни с кем диалога не было))) Пришлось писать гневный пость тут в сервисе!

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Денис Демидов

Интересно скока будут стоить малиновые штаны :)

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ЗЛ ГРУПП

Вот тут правильный вопрос, скорее на их же усмотретрение

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Олег Пешков

Опять биометрию собирают 🤪

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ЗЛ ГРУПП

Они когда это прекращали?

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Mr Black

Лучше бы свою ссаную комиссию убрали за доставку,приходится с людьми договариваться, 5% от стоимости товара+к отправке,это что?
Причем это продавец должен платить,вы что с ума сошли?

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SevSK

повысьте сразу на 5% и всё

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4 комментария
SevSK

Опять лижбы собрать биометрию! Переходите все на КупиПродай

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Людмила Ш

Ну должна сказать, что продавала на Авито несколько лет подряд все было хорошо - рейтинг 5 - около 35 отзывов положительных. Заблокировали за якобы неправомерную деятельность... Первый момент был ступор... Не было никаких нареканий и просто заблокировали. Авито очень непорядочный сервис 👎... Посмотрела как они за полгода на Яндексе накрутили себе отзывов с 1 до 4.3 при этом практически на каждом положительном отзыве было откликов больше негативных чем позитивных... Так что с Авито сотрудничать себе вредить....

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SevSK

пишите жалобу в Роспотребнадзор и ФАС

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A. Romanova

ну потом проверим помогут ли мне мои 5 отзывов с оценкой 5 в продаже старых вещей 😁

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Anna Raevskaya

Что бы перейти с желтого на зеленый уровень надо пройти проверку документов и точка! Иначе хоть что делай, будет желтый! Причем в рекомендациях они почти всем пишут «отправляйте доставку быстрее, в течении суток» и «снимайте неактивные объявления», но у меня нет неактивных и отправка в течении суток всегда! Но у авито свои какие-то мифические алгоритмы!

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Яэль

Да они достали своими уведомлениями

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SevSK

Та пусть свой рейтинг намотают на толстый х и засунут в свою расхоженную ж!:)

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Авито

Здравствуйте! Сейчас мы тестируем сервис и дорабатываем его с учетом обратной связи от продавцов. Команда обязательно учтет ваш опыт, большое спасибо!

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Иван Кучеренко

Авито хорошо придумали. Кто же их вдохновил на такой поступок под названием Качество сервиса продавцов в цветовом режиме. Супер. Хочешь тебе зелёный уровень, а хочешьшь жёлтый. Низы будут с красным уровнем. Столько цветов на выбор. Гендеров обидели! Нету голубого. Непорядок. Европа будет в ярости!

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SevSK

Зая, и розового нету....

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Медиа Котик

А что если все начнут друг другу накидывать левые низкие оценки?

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Сонный Эд

Вот именно. Так себе схема!

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Авито

Здравствуйте! Оценки влияют на рейтинг пользователя, система «Качество сервиса продавцов» работает иначе - учитываются данные внутреннего скоринга.

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Фоксик

Потом услуга станет платной. Как прем на озон

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Rafa Ramazanoff

С утра был жёлтый к вечеру уже красный, без никаких действий.
Опять придумали бред 🗿

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EduardC

Авито бы клиентов не обманывать для начала...

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Mr Black

Вот вот.

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Константин Гаврилов

Да Авито конченые ведь. Ничего хорошего для продавцов не проходит. Особенно в категории посуточной аренды!
Ждём когда найдется альтернатива этому сервису.

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Виталий

Прям вот вижу поток предложений по накрутке отзывов на Авито

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Аглалия Фурс

Непонятный сервис с непонятной целевой аудиторией. Если это чтобы продать ненужные вещи, так замучаешься продавать - продвижение стоит дороже вещей. Ну а давать персональные данные ради рейтинга, ну сомнительное

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Ирина Перова

Цветовой уровень - думаю, задумка интересная.

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Маргарита Матонина

Получится как на WB

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Albert Torkhov

Давно пора

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Доктор Шкутко

Я так понимаю, как и везде больший процент рейтинга будет составлять платный у тебя аккаунт или бесплатный, остальное доли процентов...

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sergjjj

Когда введут платные уровни? Гавнито в своем репертуаре....

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ЗЛ ГРУПП

После всех неадекватных моментов со стороны авито, которые сам сталкивался, проблема самая большая в моем понимание, надо перепроверять, сотрудников авито, именно тех кто имеет доступ к персональных данных и тех кто блокирует аккаунтов на всегда.

Там реально неадекваты работают и технический отдел точно имеет такие забавы чтобы Мучать некоторых пользователей

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Виталий

Да там все блокировки наверняка автоматизированы

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Мурад Муртазалиев

Так это все делают боты. Поддержка Авито, такие же боты. На один и тот же вопрос, каждый раз Авито дает новый ответ)

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лука

А потом тихо снова комиссию сервиса поднимут)))

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