«Авито» запустит цветовой рейтинг сервиса для всех продавцов в начале 2024 года — от него будет зависеть место в поиске Статьи редакции
Пока сервис тестируют на четверти продавцов на площадке.
- «Авито» раскрыл vc.ru результаты тестирования системы «Качество сервиса продавцов». В пробном режиме её запустили весной 2023 года, заметил пользователь vc.ru. Некоторым продавцам присвоили «цветовой уровень».
- Есть три уровня качества сервиса продавца. Зелёный — самый высокий, такие продавцы получают приоритет в поисковой выдаче. Жёлтый — у пользователей с небольшими недостатками в сервисе, у него нет преимуществ и ограничений. Объявления от продавцов с «красным» рейтингом будут ниже в поиске. Пока покупатели не видят рейтинг продавца.
- На уровень влияет актуальность и достоверность объявлений, их соответствие правилам «Авито», подтверждение профиля по документам или другим способом. Также вежливость в общении, скорость ответов на сообщения и звонки, скорость и фактическая отправка товаров.
- По данным «Авито», покупатели стали на 5% чаще контактировать с продавцами с высоким рейтингом по цветовой разметке. Также пользователи из тестовой группы стали чаще проходить проверки профиля, после предложения это сделать конверсия увеличилась с 3% до 8%.
- Система работает во всех категориях товаров, преимущественно для профессиональных продавцов и продавцов с наибольшим количеством объявлений. По данным на ноябрь 2023 года, к ней подключили 25% продавцов на площадке.
- Площадка планирует масштабировать систему на всех в начале 2024 года. Тогда же собираются обновить дизайн системы с учётом пожеланий продавцов.
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Вместо того что бы придумывать странные сервисы, лучше бы переложили комиссию за Авито доставку на покупателей.
Единственная площадка которая берет деньги с продавца за то что покупатель хочет себя обезопасить и воспользоваться авито доставкой.
Хочешь себя обезопасить - плати эту комиссию сам, причем тут продавец.
Второй момент. Авито очень любит говорить и предлагать услуги за то что бы люди продвигали свои объявления, но они умалчивают что за каждый просмотр они срезают с тебя деньги.
В итоге получается какой то бред: ты платишь им деньги за то чтобы они еще больше брали с тебя денег за просмотры твоих объявлений 🤯
Так там математический алгоритм как разовая подача это средний высчитанный точно так же как и за просмотры
Так а продавец не хочет себя обезопасить тем же образом? Покупатели порой тоже странные бывают, я лично лучше доплачу ту комиссию и буду уверен в целости своего товара
Давно пора сделать также для покупателей!
Только нужно отзыв оставлять только в случае совершения сделки....=)
Авито, который боится публиковать свои статьи с открытыми коментами, будет делать рейтинг)
@Авито, о каком рейтинге продавцов можно вести речь, если у Вас у самих рейтинг подмочен?.. 9 месяцев профиль был заблокирован, а после ещё объявлений и резюме нет на месте…
У меня с Авито отношения не очень.После того как я начал предоставлять услуги на Авито,то все время меня блокировали за подозрительную активность.Сама эта „активность" заключалась в том что я все время заходил то на компе,то на телефоне,ну удобно мне так было.Мои множество попыток разблокировать аккаунт или создать новый шли в бан.Зато отзывы у меня были довольно не плохие,если не изменяет память это около 4.8.Я считаю что Авито нужно пересмотреть отношение к продовцам.
Подтверждаю 100%
мой профиль заблочили за просто так, типа подозрительные мошеннические действия)) но там даже ни с кем диалога не было))) Пришлось писать гневный пость тут в сервисе!
Интересно скока будут стоить малиновые штаны :)
Вот тут правильный вопрос, скорее на их же усмотретрение
Опять биометрию собирают 🤪
Они когда это прекращали?
Лучше бы свою ссаную комиссию убрали за доставку,приходится с людьми договариваться, 5% от стоимости товара+к отправке,это что?
Причем это продавец должен платить,вы что с ума сошли?
повысьте сразу на 5% и всё
Опять лижбы собрать биометрию! Переходите все на КупиПродай
Ну должна сказать, что продавала на Авито несколько лет подряд все было хорошо - рейтинг 5 - около 35 отзывов положительных. Заблокировали за якобы неправомерную деятельность... Первый момент был ступор... Не было никаких нареканий и просто заблокировали. Авито очень непорядочный сервис 👎... Посмотрела как они за полгода на Яндексе накрутили себе отзывов с 1 до 4.3 при этом практически на каждом положительном отзыве было откликов больше негативных чем позитивных... Так что с Авито сотрудничать себе вредить....
пишите жалобу в Роспотребнадзор и ФАС
ну потом проверим помогут ли мне мои 5 отзывов с оценкой 5 в продаже старых вещей 😁
Что бы перейти с желтого на зеленый уровень надо пройти проверку документов и точка! Иначе хоть что делай, будет желтый! Причем в рекомендациях они почти всем пишут «отправляйте доставку быстрее, в течении суток» и «снимайте неактивные объявления», но у меня нет неактивных и отправка в течении суток всегда! Но у авито свои какие-то мифические алгоритмы!
Да они достали своими уведомлениями
Та пусть свой рейтинг намотают на толстый х и засунут в свою расхоженную ж!:)
Здравствуйте! Сейчас мы тестируем сервис и дорабатываем его с учетом обратной связи от продавцов. Команда обязательно учтет ваш опыт, большое спасибо!
Авито хорошо придумали. Кто же их вдохновил на такой поступок под названием Качество сервиса продавцов в цветовом режиме. Супер. Хочешь тебе зелёный уровень, а хочешьшь жёлтый. Низы будут с красным уровнем. Столько цветов на выбор. Гендеров обидели! Нету голубого. Непорядок. Европа будет в ярости!
Зая, и розового нету....
А что если все начнут друг другу накидывать левые низкие оценки?
Вот именно. Так себе схема!
Здравствуйте! Оценки влияют на рейтинг пользователя, система «Качество сервиса продавцов» работает иначе - учитываются данные внутреннего скоринга.
Потом услуга станет платной. Как прем на озон
С утра был жёлтый к вечеру уже красный, без никаких действий.
Опять придумали бред 🗿
Авито бы клиентов не обманывать для начала...
Вот вот.
Да Авито конченые ведь. Ничего хорошего для продавцов не проходит. Особенно в категории посуточной аренды!
Ждём когда найдется альтернатива этому сервису.
Прям вот вижу поток предложений по накрутке отзывов на Авито
Непонятный сервис с непонятной целевой аудиторией. Если это чтобы продать ненужные вещи, так замучаешься продавать - продвижение стоит дороже вещей. Ну а давать персональные данные ради рейтинга, ну сомнительное
Цветовой уровень - думаю, задумка интересная.
Получится как на WB
Давно пора
Я так понимаю, как и везде больший процент рейтинга будет составлять платный у тебя аккаунт или бесплатный, остальное доли процентов...
Когда введут платные уровни? Гавнито в своем репертуаре....
После всех неадекватных моментов со стороны авито, которые сам сталкивался, проблема самая большая в моем понимание, надо перепроверять, сотрудников авито, именно тех кто имеет доступ к персональных данных и тех кто блокирует аккаунтов на всегда.
Там реально неадекваты работают и технический отдел точно имеет такие забавы чтобы Мучать некоторых пользователей
Да там все блокировки наверняка автоматизированы
Так это все делают боты. Поддержка Авито, такие же боты. На один и тот же вопрос, каждый раз Авито дает новый ответ)
А потом тихо снова комиссию сервиса поднимут)))