Британская сеть супермаркетов Booths откажется от большинства касс самообслуживания — они создают неудобства покупателям Статьи редакции
Их оставят лишь в двух магазинах из 28 — в местах с высоким турпотоком.
- Руководство сети премиальных супермаркетов Booths приняло такое решение на основе обратной связи от покупателей, пишут The Guardian и BBC. По словам изданий, это первый магазин в Великобритании, который не масштабирует кассы самообслуживания, а убирает их — через шесть лет после установки.
- Клиенты жаловались компании на то, что устройства тормозят процесс покупок: сбоят, не сканируют товары и карты, показывают неверные данные. Не все покупатели разбираются в сортах фруктов и овощей, а также разных видах выпечки, которые нужно выбирать в меню вручную. При покупке алкоголя приходится ждать сотрудника, чтобы тот проверил документы.
- Booths признала, что проблемы действительно возникают, и отметила, что никакой робот не сможет обслужить клиента так же хорошо, как человек. К тому же высокий уровень сервиса — одно из ключевых отличий Booths, подметили в компании.
- Подобным образом в сентябре поступил американский магазин Giant Eagle: он сослался на устаревшее оборудование и важность общения человека с человеком, а не машиной.
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Некоторе неудобство добавляют честные и прочие знаки. Хз, что сканировать: штрих-код, qr-код или акциз. Сегодня покупал бутылку вина на кассе самообслуживания в Ашане: сначала штрих, потом qr (но на акцизе, а не на крышке) + дождаться определятора возраста, которая подтвердит, что я уже не молод. Даже паспорт не спросила, теперь думаю, что плохо выгляжу.
я так однажды забыла, что у молочки отдельная маркировка. все пробила, а потом смотрю на экран, чтоб перейти к оплате, и вижу, что не пропикалась ни молочка, ни все то, что я пробивала после нее, потому что система выдала просьбу отсканировать другой код, а я не удосужилась поднять глаза..................... как лохушка доставала все из пакета обратно и проверяла, что я там не пробила
Я с самого начала их внедрения заметил подвох в жутком неудобстве их использования. Сначала нужно полностью доработать эти кассы, а потом уже устанавливать для общего пользования.
Они везде разные. В Леруа например удобные. В пятерке плохие сенсоры, во вкусвиле ужасный неудобный софт и тоже плохие сенсоры.
В Леруа они так же удобны пока не начинают сбоить. А если у товара нет штрихкода, то хер там что пробьешь. Я так не раз бегал обратно за какой-нибудь трубкой.
Ну, такой и на обычной кассе не пробьешь 🤷
Да в больших гипермаркетах стоят классные аппараты, в Ленте, Метро, Ашан в остальных полное г
хз, ни разу во вкусвилле не было проблем. Равно как и в перекрестке, например.
Без внедрения хоть где-то, ты никогда не поймешь в чем их недостаток.
Оно может на тестах быть 100500 раз крутой вещью, но разобьется об реальное использование.
Так их и надо ставить что бы нормально доработать. Просто видимо забили болт на дальнейшее улучшение или пока технологии не позволяют пресекать обман на них.
Так пресеканием обмана занимается сотрудник магазина, стоящий рядом с этими кассами?
Зависит от удобства меню. В Ленте - очень не удобно. В пятерочке напротив. Ну и запомнил один магазин в Дубае, где супер интуитивно понятно все было, не смотря на то, что на английском
Не очень удобно - мягко сказано! В ленте самые днищенские кассы самообслуживания из всех что я видел, все что можно было сделать не так, они сделали не так
Для меня самый простой и удобный в Метро, все просто как божий день
Я лично закупаюсь в пятёрочке и магните, в большинстве из них эти КСО есть, и с шансом 90% как минимум одна свободна, а на кассах ВСЕГДА очередь из 1-3 человек
При том, что по времени оплатить занимает столько же, сколько и на кассе никогда не пойму тех кто стоит в очередях (и не буду понимать, стойте дальше)
Думаю в статье дело в реализации - сделали КСО не очень (как в макдаке например у нас в РФ, жуть неудобная лагучая) и результат получили не очень
В Ашане и x5 кассы работают просто отлично. Быстро дерзко как пуля резко
А вот в Ленте, к примеру, какое то лютое неудобное дно.
Казалось бы и там и там кассы самообслуживания, но ощущения совершенно разные
Надо развивать тему , не помню у кого именно видел в мск,но где списывает оплату при выходе с магазина ,взял что надо и ушел
В Азбуке вкуса так было, которая в Сити находится
Ну это же премиальный
Где есть такие кассы - пользуюсь ими, особенно для мелких покупок. Но на днях был в семейном магните, там все кассы забиты с очередями, а кассы самообслуживания пустые, может быть ux так себе. Но это же не повод отказаться, а повод улучшить?
Увы, население привыкло уже ничего не нажимать вообще. Обленились и отупели в конец. Времена тиктока )) Когда меня спрашивают, как должно выглядеть мобприложение, чтобы им пользовались - я почти всегда говорю - надо делать чтобы была 1 кнопка и никаких возможностей настроек и тд ))))
Зачем мне что-то нажимать, тыкать товаром ебучие штрих-коды, производить ещё какие-то сраные манипуляции, когда можно поставить покупки на кассу, и за меня это сделает специально обученный человек?
Идём дальше - нафига делать покупки, класть их в корзину, доставать оттуда, если может домработница всё сделать и тд )) Это уже на вкус и цвет. Правильно сделано во многих магазах - есть такие, есть другие кассы.
Когда есть равнозначный выбор - это ок, я приветствую. Но когда обычные кассы сократили до минимума, убрали условно 8 касс с людьми, оставив 2, и воткнули этих автоплатёжных ебалаек 16 штук, то в пизду такую автоматизацию.
Согласен, тут речь просто о каком-то странном магазе, который живет в двоичной системе. Либо все кассы электронные, либо ни одной )))
А так да, ну положим, есть еще люди возрастом в 80 лет - им не очень как-то заходят технологии - и нельзя их лишать возможности делать покупки, это реально бред тоже! Тут я согласен!
движение это жизнь
при покупке не только алко, но и энергетика надо ждать галю это раз, у меня есть доп скидочный штрих на ксо не прокатывает два условия почему иду на кассу, да и в регионах не так уж и много этих 5 с ксо а магнитов и подавно
Всегда иду к продавцу на кассу, чилишь на телефоне пока тебе всё упаковывают и пробивают
Что-то странное с народом в этих странах походу. В Чехии наоборот, ставят все больше. Сейчас в 19 00 в магазине бытовой химии походу кассир вообще свалил куда-то, я смог заплатить на этой кассе самообслуживания, а не орать и искать человека.
Все там нормально. Бутсы в большинстве небольшие магазины там кассы и не особо нужны. В супермаркетах везде самообслуживание.
А теско наоборот выдают мобильный сканер
Хоть кто-то понял, что все эти кассы самообслуживания - это говно на палке. Это пиздец, когда я хочу купить сигареты или алкоголь, мне нужно подойти к этой ебале, и один хуй ждать тётечку, которая подскочит, и начинает там чо-то вводить, что можно бухло/сигареты продать.
Ебал я такое самообслуживание.
зато на кассах самообслуживания не надо отбиваться от бесконечных скриптов допродажи, "товар по акции", "карты нет", "пакет не нужен"
никто не лапает мой товар и не дышит в спину
Твой товар до попадания в магазин уже облапали так, что одна кассирша роли не сыграет. Теперь живи с этим.