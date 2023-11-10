Почему кассы самообслуживания должны были стать революцией, но не оправдали

Похоже, самостоятельная оплата не экономит время покупателя и деньги магазина: первый порой возится с товарами дольше кассира, а второму всё равно приходится нанимать людей — ассистентов и ремонтников.