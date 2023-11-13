«Яндекс Маркет» открыл продавцам бесплатный доступ к статистике поисковых запросов покупателей Статьи редакции
Он устроен как «Яндекс Wordstat», который анализирует интересы пользователей поисковика.
- С помощью сервиса продавцы «Маркета» смогут проверить популярность интересующих их запросов на маркетплейсе и изучить список самых частых запросов — как по товарным категориям, так и по всей площадке, рассказала компания.
- Wordstat «Маркета» также покажет, какие ключевые характеристики покупатели присваивали разыскиваемому товару. Их можно будет добавить в карточку своей продукции, чтобы она поднялась выше в поисковой выдаче маркетплейса.
- Сервис доступен бесплатно в личном кабинете продавца. Компания рассчитывает, что он поможет лучше «оценить спрос, спрогнозировать число показов и нажатий на [карточки] и понять, какие ещё товары добавить в ассортимент и какой на них придётся потенциальный объём продаж».
- В ноябре 2023 года «Маркет» также запустил аналитический инструмент «Конкурентная позиция»: он позволяет продавцу оценить свою долю в общем объёме продаж на сервисе и сравнить собственные показатели с результатами конкурентов.
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Вот так вам, платные аналитические площадки
Зато озон всё позакрывал, доступ только за денюжку, при чем так, что мелкому относительно продавцу не потянуть аналитику, некоторые сторонние сервисы в месяц дешевле, чем их собственная аналитика :(
Значит время переходить в Маркет
Маркет в долгую всех сожрёт. Без вариантов. Именно сервисом.
Самая адекватная тех.поддержка. Самая адекватная отчётность.
Ещё какие то "задачи" сделали по достижении которых уменьшают оплату на услуги размещения.
У меня ощущение, что пока что всё так работает только по причине, что они запустили сервис не так давно. Озон в первые какие-то годы яркой активности тоже и поддержку нормальную давал как для клиента, так и для продавца. Были фичи бесплатные. Сейчас просто идут по пути меньшего сопротивления. Маркет будто ждет такая же учесть через н кол-во лет.
Естественно, как только достигнут нужных им показателей, так сразу все также станет платным. У озона теперь цены на аналитику и сервис их только растёт. Скоро совсем не выгодно будет работать если ты не крупный производитель :(
Ну вот у Яндекса есть пример, как не надо
Главное, чтобы они на те же грабли не наступили
Вангую, что наступят. Когда есть вариант лишнего стрясти, то мало кто его упустит
Адекватная техподдержка?
Не заметил.
Товар отправился на их склад.
Они начисляют плату за хранения. На вопрос: "с какой радости, если через 15 дней должен уйти на утилизацию?" Пошел бред, что заказ потерян, надо писать бумагу в главный офис и т.д.
Могу вспомнить требования тех.поддержки доказать, что пвз закрыт и узнать, когда он откроется и сообщить им. И куча еще других проблем
Они хотя бы отвечают что-то. Попробуй до Озона дописаться
А смысл, продаж там по сравнению с озон и wb кот наплакал. И опять же у большинства и так все 4 маркетплейса обычно есть (включая сберовский, вот где тоже тот ещё треш...)
Озон еще ладно, вот если про ВБ начать говорить и их функционал
Тут только перекреститься, напиться кагора (бутылок 5 за раз) и облиться святой водой. Других способов работать с этой адовой площадкой нет. :(
5 бутылок мало, там еще есть шанс понимать что-то. Надо до алкогольной комы, минимум 10
А с ЛК как работать, не, надо чтобы способность кнопочки нажимать осталась, так что в зависимости от веса объекта, что-то около 5 бутылок и норм.
Я конечно не пробовал, а что если чат GPT попросить провести аналитику Озона или Валдбериз и выделить 5 -10 товаров, которые больше всего пользуются спросом согласно просмотрам или запросам.
Вроде как GPT умеет анализировать сайты.
Или глупость?)
один хрен поиск в ям то ещё приключение и гораздо быстрее найти на озоне про вб без понятия не пользуюсь
У них там реально перегруз в интерфейсе. А народ уже привык в два клика находить нужное
О как... То есть раньше этих данных для анализа у продавцов не было? Прикольно...
Но добавили — молодцы! Бесплатно — тоже молодцы!
Главное, чтобы потом как с почтой для домена не получилось.
Ни на что не намекаю. Но у озона тоже было бесплатно. Раньше
Вставить мем «Раньше было лучше»*
Ага, а в Директе уже 3 недели не могут починить статистику в мастере отчетов, которая внезапно начала браться с потолка и не бьется с их же бухгалтерским отчетом.
При этом еще морозят в чате и вместо внятного ответа "мы над этим работаем, пользуйтесь страницей кампаний для получения данных". Ага, найс пользуюсь одной строчкой данных без возможности сделать выгрузку. В итоге уже 3 недели кабинет просто стоит, потому что кидать туда деньги без видимости результата смысла 0.
@Яндекс Реклама когда уже пофиксите?
Проанализировав интересы пользователей в поисковике «Яндекс Wordstat» решил зарабатывать на продавцах. Пока бесплатно.
Ну ведь продавцу это только в плюс, разве нет?
@Ozon Business как там у вас дела? Уже придумали новую комиссию для селлеров?
Озон готовит ответный удар
Зачем морочиться и придумывать новые, когда проще повысить старые. Там и так уже всё платное. Осталось сделать платной техподдержку - одно обращение 100 руб.
Фото в карточку пока ещё бесплатно можно добавлять.
Зато уже можно из фоток видео обложку сделать в ЛК озон, пока что за 300 рублей, но это со скидкой 70% на первое время :)
А это разве не конфиденциальная информация? Вдруг я пенисы резиновые купить хотел, все это увидят? (друг спрашивает)
Будет видно только, что процент повысился. Ссылку на аккаунт ведь не будут прикручивать, так что со спокойной душой можно брать (другу)
У вб вроде была такая дыра. Что можно было посмотреть предыдущие покупки, если к ним отзыв оставляли
Не люблю Яндекс как экосистему, но за такие вещи можно похвалить. Бесплатная вещь, которую изи можно сделать платной, звучит неплохо
Йо-хооо! Радуйтесь продавцы и бедствуйте покупатели!