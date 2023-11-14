Ozon запустил продажи товаров в Узбекистане Статьи редакции
Забрать заказы можно будет на местной почте.
- Срок доставки составит в среднем 12 дней, сообщили в компании. В 2024 году маркетплейс хочет развить в стране собственную логистическую инфраструктуру — запустить свою службу доставки, открыть по франшизе сеть пунктов приёма и выдачи заказов и собственные склады.
- Оформить заказы можно в любой регион Узбекистана. Получить их можно в партнёрских пунктах выдачи (каких — не указано) и в 1660 отделениях почты Узбекистана — UzPost.
- Жители Узбекистана уже могут оформить заказы на Ozon в любой регион страны. По словам компании, жителям страны доступна большая часть ассортимента платформы — более 100 миллионов товарных наименований.
- Ozon развивает бизнес в странах СНГ с 2021 года. У маркетплейса есть своя логистическая компания в Беларуси, сортировочный комплекс в Кыргызстане и центры хранения и сборки в Казахстане. В 2022 году Ozon открыл представительства в Турции и офис в Китае, в 2023-м — запустил продажи товаров из России в Армению и начал продавать товары из Армении.
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Молодцы Ozon, быстро развиваются.
Теперь поучаствовать в фейковых распродажах и купить фальшивые флешки можно купить и в Узбекистане
https://vc.ru/u/583589-buhoy-pikachu/532028-na-ozon-nachali-prodavat-poddelnye-fleshki?ysclid=loy1dmtgyv596679308
Да там даже продают SSD например на 2 Тб, а по факту это флешка 64 Гб в корпусе SSD.
Теперь и там будут счастливчики, которые гречку за 9 рублей урвали
Ну и молодцы озоновцы. Узбеки явно ликуют от радости такого движа. 100 миллионов разных товаров в наличии из разных стран. Супер.
Ликовать мы вряд-ли будем, есть uzum.uz, который уже больше года рулит на рынке маркетплейсов.
Озон посмотрел, что у Узума всё хорошо и тоже решил-таки зайти.
Хотя и ВБ у нас тоже был на рынке до этого, но так широко раскинуться, как Узум пока не получилось у конкурентов.
https://telegra.ph/file/0d226fe5e43202b13b00e.png - мини пруф, что у Узума всё хорошо)
Озон для релокантов больше
Не думаю, что озон ради 300.000 релокантов запустился в Узбекистане)
Да почему, и для самих узбеков тоже
выкиньте узум этот пожалуйста и узум насия вместе там столько жалоб и обман пользователей
узум урусы из мыла делают из Москвы
у озона побольше опыта в екоме
а из мыла мы знаем что получается обычно
так что посмотрим
12 дней, однако. Ну да восток — дело тонкое и неторопливое.
А сколько должно быть? День-два самолетом?
СДЭК из Армении самолетом неделю везет, а тут Узбекистан.
В ковид фэшн-ритейл из Европы при заказе через официальный интернет магазин вообще 2 недели мог везти и ничего — а там возили DHL или чем-то подобным.
Так это на первых порах. Потом возьмутся за развитие складов и пойдет дело
На региональных складах обычно очень популярные товары, которые и так можно найти в местных магазинах. Одна из фишек маркетплейсов это большой выбор и редкие вещи. Что-нибудь да поедет всё-равно с подмосковных складов
"В 2024 году маркетплейс хочет развить в стране собственную логистическую инфраструктуру — запустить свою службу доставки, открыть по франшизе сеть пунктов приёма и выдачи заказов и собственные склады."
Прощупают почву и потом уже начнут обустраиваться и уменьшать сроки доставки.
Калининград, западнее нету по самой России. Срок доставки 30 дней
правильно писать "вышел на международный рынок". Переделать
Уже поздно писать, что "вышел на международный уровень" https://www.kommersant.ru/doc/5679508
С Турцией не понял. А как же санкции, свифт-хуифт и так далее?
Молодцы озон, главное чтоб не перехвалить их