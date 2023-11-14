Торговля
Полина Лааксо

ГТЛК запустит маркетплейс с дронами и сопутствующими услугами, чтобы «приучить потребителя к отечественной технике» Статьи редакции

Он же станет инструментом для госзаказов.

  • Государственная транспортная лизинговая компания при Минтрансе (ГТЛК) презентовала демоверсию проекта на выставке «Транспорт России», где побывало РБК. Представитель ГТЛК заявил, что запустить прототип рассчитывают в 2024 году.
  • На маркетплейсе можно будет купить или предзаказать беспилотные авиационные системы для аэрологистики, сельского хозяйства и мониторинга, а также получить услуги: например, воздушное лазерное сканирование, магнитную, тепловизионную и аэрофотосъёмку, аренду беспилотных комплексов, оценку состояния линий электропередач, 3D-моделирование территорий.
  • По данным РБК, среди представленных в демоверсии моделей числятся беспилотники самолётного типа «Геоскан 201» и «Геоскан 701», Т-300, мультироторные «Геоскан 401», комплекс «Агримакс А30» и другие. При покупке пользователь сможет сразу поставить беспилотник на учёт, зарегистрировать собственность и получить полис ОСАГО.
  • Платформу разрабатывают в рамках стратегии развития беспилотной авиации, созданной по поручению Владимира Путина. Цель стратегии — сформировать к 2030 году отдельную отрасль экономики, которая будет связана «с созданием и использованием гражданских беспилотников».
  • В соответствии с другими федеральными проектами через ГТЛК будут проходить поставки дронов по госзаказам, поэтому маркетплейс станет в первую очередь инструментом для этого. Но компания рассчитывает, что он также сможет «привлечь массовый спрос» со стороны физлиц и «приучить [их] к отечественной технике за счёт быстрого и простого доступа к продукту».
  • Опрошенные РБК участники рынка отнеслись к идее скептически. В НИЦ «Аэроскрипт» полагают, что маркетплейс, скорее всего, поможет новым производителям, которым не придётся самостоятельно искать клиентов, но вряд ли будет ориентирован на розничных покупателей.
  • С последним согласны и в учебном центре беспилотной авиации Максима Кондратьева: физлица, как правило, покупают дроны «для развлечений», и определяющим фактором выступает минимальная цена, а не технические характеристики. При этом появление платформы для b2b-сегмента — это всё равно плюс, считает Кондратьев: корпоративным покупателям не придётся посещать множество сайтов и сравнивать продукты вручную.
«Геоскан 201 Про». Источник: YouTube

#беспилотники #новости

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 Griby Lenina
Цель стратегии — сформировать к 2030 году отдельную отрасль экономики

График технологических, экономических, политических, правовых и прочих прорывов.

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Alex Lowen

Судя по графику, в 2030 где-то знатно ебанет.

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Griby Lenina

Атомный космический крейсер «Чапаев» совершит жесткую посадку на Луну, в результате чего произойдет их совместная аннигиляция. Это изменит орбиту Земли, что повлияет на климат и летоисчисление: год увеличится до 1488 дней и будет разделен на 12 времен года по 124 дня в каждом. Каждое время года будет делиться на 4 кварты по 34 дня: чистилище, лимб, ад, рай. Находиться на поверхности земли можно только в последней, «райской» кварте и лишь в советском скафандре, а количество их ограничено, так как новых не выпускают и запасы подходят к концу. В первых трех квартах нужно прятаться в подземные убежища: во время чистилища на 1-5 уровнях, во время лимба на 3-5 уровнях, во время ада на пятом, нижнем, уровне, всегда находясь в лежачем положении или на корточках (карлики могут стоять). В целом ничего, жить можно. Из хорошего: цены на квартиры наконец-то перестанут расти.

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Alex Lowen

А что с гречкой?

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Griby Lenina

Хороший космонавт. Его именем назвали атомный космический крейсер, второй по размерам после «Чапаева». После аннигиляции последнего стал самым крупным крейсером флота.

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Сергей Д.

Я её съел только что.

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Maxim Demin

И ни с кем не поделился? Жадина

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Федор Русаков

Вот оно, светлое будущее. Наконец-то..

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Сергей Буров

Где по любому должно, но вот где вопрос

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Alex Lowen

Ну если технологический прорыв произойдет в РФ, то я думаю, что это точно не черная дыра в CERN'е ебанет.

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Уважительная причина

Наконец-то встанем с колен

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Марк

Вообще-то уже давно встали и не падали

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James Bomond

Теперь вам осталось не спать в метро с открытым ртом

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Суздальский огурец

Там еще по плану после 2030 должно остаться на этом же значении)

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Сергей Буров

Скорее всего так и останется, динамика очень очевидная

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Яэль

А кто помнит простые кружки авиа-моделирования?

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Alex Lowen

И уроки ОБЖ/НВП в школе, когда иногда разрешали пострелять в подвале, покидать муляжи гранат и одевать противогазы! Эх, вот была романтика! Вегда был в наличии "вероятный противник", а не как в этих ваших 90х. Слава Богу (!!!!), что все опять наладилось!

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Shoo

Надевать.

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Zamir Saidov

У нас возле дома один был в 90х, мужик хороший вёл, не знаю с какого финансирования. Там и планеры, и самолёты с резиновыми движками, и кордовые самолёты. Даже ракеты делали, которые пускали потом в выходные в парке. Топ место было. Но потом закрылся, печально.

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панкратович

Ракеты в парке? Звучит супер интересно

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Zamir Saidov

Курьеров на москвичах можно отправлять, чтобы показать отечественное.

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Крафтовый Душнила

в чем курьеры виноваты? давайте депутатов, "народные избранники" же

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Jian-Yang

Поздравляю два музыка наладили Бизнесс ты и Дзан Янг лучшие друзья 🥰 Теперь твоя дать одна ☝️ акция ГТЛК и можешь называть отечественный продукт.

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fullstackoff

Осталось разобраться с бабушками звонящими в ментовку при виде беспилотника

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Уважительная причина

Там с дрона товарищ майор будет сразу же успокаивать всех визжащих бабушек в округе

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Сергей Буров

Что то меняется, что то остаётся прежним

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Бременский музыкант

Их же и обучили так делать, надо просто сказать обратное

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Тоша Ершов

Не надо нас к такому приучать, спасибо

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Сергей Буров

Наоборот нам такое очень надо

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Вадим Д.
«приучить потребителя к отечественной технике»

Вот они чего делают! 😏

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Alex Shevchenko

Приучают потребителя к отечественным дронам)

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Иванов Иван

*

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Иванов Иван

Всё для их же блага! А то засматриваются постоянно на супостатные непотребства.

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Уважительная причина
«приучить потребителя к отечественной технике»

Чтоб отечественную технику боялись еще больше?

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Хозяин

не приучить, а покарать

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Soulis

А как на счёт удобства и выгодной цены, которые приучат нас пользоваться отечественной техникой?
Про то, насколько это всё "отечественное" думать не будем

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Где деньги?

Да суть же не только в цене, а скорее в качестве и функционале продукта. Продают не сказать, что сильно за дорого, другой вопрос — что продают

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Soulis

Ну я поэтому и написал "удобства и выгодной цены" =)

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Black7
станет инструментом для госзаказов

Даже думать не надо для чего это

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Тоже хочу

Покупать можно, летать нельзя

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James Bomond

Летать можно, но не везде

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Тоже хочу

Почему в статье не указано сколько миллиардов потратили на разработку данной платформы?

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Дана

А зачем нам приучаться к отечественным дронам? Не очень понятно

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Алексей Москович

А когда-то начинали с гражданской авиации)))

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