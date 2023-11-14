ГТЛК запустит маркетплейс с дронами и сопутствующими услугами, чтобы «приучить потребителя к отечественной технике» Статьи редакции
Он же станет инструментом для госзаказов.
- Государственная транспортная лизинговая компания при Минтрансе (ГТЛК) презентовала демоверсию проекта на выставке «Транспорт России», где побывало РБК. Представитель ГТЛК заявил, что запустить прототип рассчитывают в 2024 году.
- На маркетплейсе можно будет купить или предзаказать беспилотные авиационные системы для аэрологистики, сельского хозяйства и мониторинга, а также получить услуги: например, воздушное лазерное сканирование, магнитную, тепловизионную и аэрофотосъёмку, аренду беспилотных комплексов, оценку состояния линий электропередач, 3D-моделирование территорий.
- По данным РБК, среди представленных в демоверсии моделей числятся беспилотники самолётного типа «Геоскан 201» и «Геоскан 701», Т-300, мультироторные «Геоскан 401», комплекс «Агримакс А30» и другие. При покупке пользователь сможет сразу поставить беспилотник на учёт, зарегистрировать собственность и получить полис ОСАГО.
- Платформу разрабатывают в рамках стратегии развития беспилотной авиации, созданной по поручению Владимира Путина. Цель стратегии — сформировать к 2030 году отдельную отрасль экономики, которая будет связана «с созданием и использованием гражданских беспилотников».
- В соответствии с другими федеральными проектами через ГТЛК будут проходить поставки дронов по госзаказам, поэтому маркетплейс станет в первую очередь инструментом для этого. Но компания рассчитывает, что он также сможет «привлечь массовый спрос» со стороны физлиц и «приучить [их] к отечественной технике за счёт быстрого и простого доступа к продукту».
- Опрошенные РБК участники рынка отнеслись к идее скептически. В НИЦ «Аэроскрипт» полагают, что маркетплейс, скорее всего, поможет новым производителям, которым не придётся самостоятельно искать клиентов, но вряд ли будет ориентирован на розничных покупателей.
- С последним согласны и в учебном центре беспилотной авиации Максима Кондратьева: физлица, как правило, покупают дроны «для развлечений», и определяющим фактором выступает минимальная цена, а не технические характеристики. При этом появление платформы для b2b-сегмента — это всё равно плюс, считает Кондратьев: корпоративным покупателям не придётся посещать множество сайтов и сравнивать продукты вручную.
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График технологических, экономических, политических, правовых и прочих прорывов.
Судя по графику, в 2030 где-то знатно ебанет.
Атомный космический крейсер «Чапаев» совершит жесткую посадку на Луну, в результате чего произойдет их совместная аннигиляция. Это изменит орбиту Земли, что повлияет на климат и летоисчисление: год увеличится до 1488 дней и будет разделен на 12 времен года по 124 дня в каждом. Каждое время года будет делиться на 4 кварты по 34 дня: чистилище, лимб, ад, рай. Находиться на поверхности земли можно только в последней, «райской» кварте и лишь в советском скафандре, а количество их ограничено, так как новых не выпускают и запасы подходят к концу. В первых трех квартах нужно прятаться в подземные убежища: во время чистилища на 1-5 уровнях, во время лимба на 3-5 уровнях, во время ада на пятом, нижнем, уровне, всегда находясь в лежачем положении или на корточках (карлики могут стоять). В целом ничего, жить можно. Из хорошего: цены на квартиры наконец-то перестанут расти.
А что с гречкой?
Хороший космонавт. Его именем назвали атомный космический крейсер, второй по размерам после «Чапаева». После аннигиляции последнего стал самым крупным крейсером флота.
Я её съел только что.
И ни с кем не поделился? Жадина
Вот оно, светлое будущее. Наконец-то..
Где по любому должно, но вот где вопрос
Ну если технологический прорыв произойдет в РФ, то я думаю, что это точно не черная дыра в CERN'е ебанет.
Наконец-то встанем с колен
Вообще-то уже давно встали и не падали
Теперь вам осталось не спать в метро с открытым ртом
Там еще по плану после 2030 должно остаться на этом же значении)
Скорее всего так и останется, динамика очень очевидная
А кто помнит простые кружки авиа-моделирования?
И уроки ОБЖ/НВП в школе, когда иногда разрешали пострелять в подвале, покидать муляжи гранат и одевать противогазы! Эх, вот была романтика! Вегда был в наличии "вероятный противник", а не как в этих ваших 90х. Слава Богу (!!!!), что все опять наладилось!
Надевать.
У нас возле дома один был в 90х, мужик хороший вёл, не знаю с какого финансирования. Там и планеры, и самолёты с резиновыми движками, и кордовые самолёты. Даже ракеты делали, которые пускали потом в выходные в парке. Топ место было. Но потом закрылся, печально.
Ракеты в парке? Звучит супер интересно
Курьеров на москвичах можно отправлять, чтобы показать отечественное.
в чем курьеры виноваты? давайте депутатов, "народные избранники" же
Поздравляю два музыка наладили Бизнесс ты и Дзан Янг лучшие друзья 🥰 Теперь твоя дать одна ☝️ акция ГТЛК и можешь называть отечественный продукт.
Осталось разобраться с бабушками звонящими в ментовку при виде беспилотника
Там с дрона товарищ майор будет сразу же успокаивать всех визжащих бабушек в округе
Что то меняется, что то остаётся прежним
Их же и обучили так делать, надо просто сказать обратное
Не надо нас к такому приучать, спасибо
Наоборот нам такое очень надо
Вот они чего делают! 😏
Приучают потребителя к отечественным дронам)
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Всё для их же блага! А то засматриваются постоянно на супостатные непотребства.
Чтоб отечественную технику боялись еще больше?
не приучить, а покарать
А как на счёт удобства и выгодной цены, которые приучат нас пользоваться отечественной техникой?
Про то, насколько это всё "отечественное" думать не будем
Да суть же не только в цене, а скорее в качестве и функционале продукта. Продают не сказать, что сильно за дорого, другой вопрос — что продают
Ну я поэтому и написал "удобства и выгодной цены" =)
Даже думать не надо для чего это
Покупать можно, летать нельзя
Летать можно, но не везде
Почему в статье не указано сколько миллиардов потратили на разработку данной платформы?
А зачем нам приучаться к отечественным дронам? Не очень понятно
А когда-то начинали с гражданской авиации)))