Inventive Toys и «Мир кубиков» представили конструкторы Brick Labs по мотивам сказок — «Баба Яга», «Морозко» и другие Статьи редакции
Их придумали при поддержке художника Артёма Бизяева, который создаёт концепты Lego.
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- Дистрибутор детских игрушек Inventive Toys и сеть магазинов «Мир кубиков» (входят в Inventive Retail Group) открыли продажи российского бренда Brick Labs. Это собственная торговая марка, под которой будут выпускаться конструкторы.
- Первая серия посвящена сюжетам и героям сказок, она будет эксклюзивно продаваться в «Мире кубиков». В блоге сети представлены наборы «Кощей Бессмертный», «По щучьему веленью», «Руслан и голова богатыря», «Конёк-Горбунок», «Ночь перед Рождеством», «Морозко» и «Баба Яга».
- Наборы стоят от 3999 рублей за конструктор «Конёк-Горбунок» из 577 деталей и четырёх фигурок до 11 999 рублей за «Морозко» из 2188 деталей, трёх фигурок и тройки лошадей.
- Серию «Cказки» выпустили по мотивам сюжетов художника Артёма Бизяева и при его поддержке, отметили в Inventive Retail Group. Бизяев, в частности, создаёт концепты Lego: например, проект конструктора с Бабой Ягой и избушкой он показал в 2021 году.
- Разработка конструкторов заняла около года: переработка концептов художника началась осенью 2022 года, а первые готовые наборы поступили на склад 1 ноября 2023 года. Техническим воплощением проекта занималась Inventive Toys, а маркетинговой и продуктовой экспертизой — «Мир Кубиков».
- Детали конструкторов отливаются из ABS-пластика, производство пока находится в Китае, пишет «РИА Новости» со ссылкой на президента Inventive Retail Group Тихона Смыкова. Представители компании не раскрыли инвестиции в проект, но отметили, что речь идёт о «десятках миллионов рублей».
- Lego приостановила поставки в Россию в марте 2022 года. В стране дистрибутором компании была сеть «Мир кубиков». В июле того же года Inc. писал, что Lego прекращает коммерческую деятельность на российском рынке на «неопределённый срок» и партнёрство с Inventive Retail Group. После Минпромторг внёс Lego в список товаров для параллельного импорта.
Это. Очень. Круто
Проект с избушкой на курьих ножках победил на конкурсе Лего, где победитель должен был попасть в производство. Но Лего тогда тогда некрасиво поступили и просто положили на это болт, издав другой набор.
https://ideas.lego.com/projects/89319de2-8ad9-48eb-a486-b66418942759
Итоговая избушка намного привлекательнее выглядит. Не вызывает ощущения, что от одного чиха на детальки распадётся)
Прям должен или набрал достаточно голосов чтоб рассмотреть этот вариант?
Огонь!
На самом деле, супер! Главное чтобы не стоило как крыло от самолета.
За избушку 7к. Норм? По мне так дохуя.
По меркам Lego если брать, то это суперсейл на чёрную пятницу.
Кому как, 7к за крутую, проработанную и красивую вещь - вроде того стоит. Всегда можно попробовать купить по сейлам или через Маркетплейс очередной
Есть ощущение что сообщество vc на ру продукты умеет только хейтить ) тоже снача хотел, присмотрелся, правда круто )
Здесь просто приличный процент комментаторов на зарплате и идейных вырусей. Они и создают наибольший шум.
А вот похвалю 👍🏻 Дорого, не Lego, чай, но молодцы (-:
Клёвый набор, и цена вроде как норм
Избушка просто супер
классно, молодцы)
по мотивам русских сказок сделать конструктор для деток -очень круто
Заебатый симулякр
это нечто. наконец-то что-то отечественное. я бы сам с таким удовольствием его собирал и ностальгировал
Идея клевая, но реализация кроме, может быть, избушки, выглядит кринжово, не?
Обычные постройки же, в чем кринж выражается?
Для трехлеток выглядит отлично, вот только трехлеткам мелкие детали нельзя, а старше уже хотят другую тематику.
Вот что сейчас популярно. Так что уровень кринжа еще терпимый)
Снимаю шляпу, господа! Особенно за избушку Бабы Яги🧹
Ждем набор по Питеру
Господи, да придумайте вы уже что-нибудь поактуальнее бабы яги, че у вас культура застряла в XVIII веке блин... Где вы видели, чтобы ребенок хотел играть с бабой ягой вместо трансформеров или покемонов?
Судя по коментам, олды впечатлились, вот только дети в этом возрасте сейчас хотят "Гуджитсу" (даже не спрашивайте)
Маша и медведь,
Смешарики?
Да, но это для трехлеток, а трехлеткам конструкторы нельзя из-за мелких деталей.
Хочешь барбоскины? А может Маша и медведь? Или синий трактор?
ПЕРВАЯ серия посвящена сюжетам и героям сказок
Очень круто! Отлично что нашли возможность реализовать такое! Для начало ок. Только надо развивать другие темы, в том числе на взрослую аудиторию. Браво!