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Торговля
Таня Боброва

Inventive Toys и «Мир кубиков» представили конструкторы Brick Labs по мотивам сказок — «Баба Яга», «Морозко» и другие Статьи редакции

Их придумали при поддержке художника Артёма Бизяева, который создаёт концепты Lego.

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  • Дистрибутор детских игрушек Inventive Toys и сеть магазинов «Мир кубиков» (входят в Inventive Retail Group) открыли продажи российского бренда Brick Labs. Это собственная торговая марка, под которой будут выпускаться конструкторы.
  • Первая серия посвящена сюжетам и героям сказок, она будет эксклюзивно продаваться в «Мире кубиков». В блоге сети представлены наборы «Кощей Бессмертный», «По щучьему веленью», «Руслан и голова богатыря», «Конёк-Горбунок», «Ночь перед Рождеством», «Морозко» и «Баба Яга».
  • Наборы стоят от 3999 рублей за конструктор «Конёк-Горбунок» из 577 деталей и четырёх фигурок до 11 999 рублей за «Морозко» из 2188 деталей, трёх фигурок и тройки лошадей.
Набор «Морозко» от Brick Labs / «Мир кубиков»
  • Серию «Cказки» выпустили по мотивам сюжетов художника Артёма Бизяева и при его поддержке, отметили в Inventive Retail Group. Бизяев, в частности, создаёт концепты Lego: например, проект конструктора с Бабой Ягой и избушкой он показал в 2021 году.
  • Разработка конструкторов заняла около года: переработка концептов художника началась осенью 2022 года, а первые готовые наборы поступили на склад 1 ноября 2023 года. Техническим воплощением проекта занималась Inventive Toys, а маркетинговой и продуктовой экспертизой — «Мир Кубиков».
  • Детали конструкторов отливаются из ABS-пластика, производство пока находится в Китае, пишет «РИА Новости» со ссылкой на президента Inventive Retail Group Тихона Смыкова. Представители компании не раскрыли инвестиции в проект, но отметили, что речь идёт о «десятках миллионов рублей».
Набор «Баба Яга»
  • Lego приостановила поставки в Россию в марте 2022 года. В стране дистрибутором компании была сеть «Мир кубиков». В июле того же года Inc. писал, что Lego прекращает коммерческую деятельность на российском рынке на «неопределённый срок» и партнёрство с Inventive Retail Group. После Минпромторг внёс Lego в список товаров для параллельного импорта.

#новости #миркубиков #lego

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29 комментариев
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 Валерий Mалищук

Это. Очень. Круто

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Ivan Mart

Проект с избушкой на курьих ножках победил на конкурсе Лего, где победитель должен был попасть в производство. Но Лего тогда тогда некрасиво поступили и просто положили на это болт, издав другой набор.
https://ideas.lego.com/projects/89319de2-8ad9-48eb-a486-b66418942759

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Alexander

Итоговая избушка намного привлекательнее выглядит. Не вызывает ощущения, что от одного чиха на детальки распадётся)

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Борат Язь

Прям должен или набрал достаточно голосов чтоб рассмотреть этот вариант?

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Georgy Bobolya

Огонь!
На самом деле, супер! Главное чтобы не стоило как крыло от самолета.

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Maxim

За избушку 7к. Норм? По мне так дохуя.

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Ivan Mart

По меркам Lego если брать, то это суперсейл на чёрную пятницу.

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Georgy Bobolya

Кому как, 7к за крутую, проработанную и красивую вещь - вроде того стоит. Всегда можно попробовать купить по сейлам или через Маркетплейс очередной

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Пётр Загребельный

Есть ощущение что сообщество vc на ру продукты умеет только хейтить ) тоже снача хотел, присмотрелся, правда круто )

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Глебушка

Здесь просто приличный процент комментаторов на зарплате и идейных вырусей. Они и создают наибольший шум.

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Вадим Д.

А вот похвалю 👍🏻 Дорого, не Lego, чай, но молодцы (-:

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Денис Горобец

Клёвый набор, и цена вроде как норм

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igotosochi

Избушка просто супер

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Mike Amir

классно, молодцы)

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Влад Каничев

по мотивам русских сказок сделать конструктор для деток -очень круто

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Ivan Petrov

Заебатый симулякр

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Юрий Малахитов

это нечто. наконец-то что-то отечественное. я бы сам с таким удовольствием его собирал и ностальгировал

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Nicholas G

Идея клевая, но реализация кроме, может быть, избушки, выглядит кринжово, не?

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Alexander

Обычные постройки же, в чем кринж выражается?

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Zloy Marketolog

Для трехлеток выглядит отлично, вот только трехлеткам мелкие детали нельзя, а старше уже хотят другую тематику.

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Zloy Marketolog

Вот что сейчас популярно. Так что уровень кринжа еще терпимый)

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Евгений В.

Снимаю шляпу, господа! Особенно за избушку Бабы Яги🧹

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Никита Шестериков

Ждем набор по Питеру

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Zloy Marketolog

Господи, да придумайте вы уже что-нибудь поактуальнее бабы яги, че у вас культура застряла в XVIII веке блин... Где вы видели, чтобы ребенок хотел играть с бабой ягой вместо трансформеров или покемонов?

Судя по коментам, олды впечатлились, вот только дети в этом возрасте сейчас хотят "Гуджитсу" (даже не спрашивайте)

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Ale K

Маша и медведь,
Смешарики?

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Zloy Marketolog

Да, но это для трехлеток, а трехлеткам конструкторы нельзя из-за мелких деталей.

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Евгений В.

Хочешь барбоскины? А может Маша и медведь? Или синий трактор?

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Fallen-117

ПЕРВАЯ серия посвящена сюжетам и героям сказок

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Владимир Колударов

Очень круто! Отлично что нашли возможность реализовать такое! Для начало ок. Только надо развивать другие темы, в том числе на взрослую аудиторию. Браво!

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26 комментариев
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