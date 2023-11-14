Торговля
Таня Боброва

Посуда IKEA, стройматериалы и пятновыводители: что чаще всего покупали россияне на распродаже 11.11 Статьи редакции

Многие акции проходили несколько дней, а на маркетплейсах, кроме одежды и товаров впрок, покупали даже автомобили.

  • По данным «ЮKassa», 10-12 ноября 2023 года обороты интернет-магазинов, подключенных к сервису, выросли на 5% по сравнению с распродажей 2022 года (11-13 ноября). Количество продаж осталось на прежнем уровне, общий средний чек вырос на 6% — до 1510 рублей.
  • По сравнению с обычной субботой 4 ноября, в субботу 11-го обороты интернет-магазинов увеличились на 36%, количество платежей выросло на 16%, а средний чек — на 18%, до 1530 рублей.

Что покупали россияне

  • Самой популярной категорией на Ozon за время распродажи (проходила с 30 октября по 13 ноября) стали товары для дома, категория «Красота и здоровье» сместилась с первого места в 2022 году на второе в 2023-м. Третью строчку впервые заняли товары для строительства и ремонта. Четвёртую — одежда. Самым дорогим товаром стал автомобиль Chery Tiggo 4 Pro почти за 2 млн рублей.
  • На «Яндекс Маркете» (7-12 ноября 2023 года) среди конкретных товаров лидерами по объёму продаж стали игровая приставка Sony PlayStation 5, телевизор Tuvio Full HD DLED, «умные» колонки «Яндекса», iPhone 13 и 15 и наушники AirPods Pro 2. По количеству заказов лидировали посуда IKEA, электроинструменты и товары повседневного спроса.
  • На Wildberries (акция проходила с 30 октября по 11 ноября 2023 года) в пятёрку самых продаваемых предметов вошли пятновыводитель (450 тысяч штук), крем для рук (150 тысяч), дезодорант (113 тысяч), отбеливатель (87 тысяч) и гель для бровей (84 тысячи). Наибольший рост год к году показали сетевое и торговое оборудование (+197% и +187% соответственно), стройматериалы (+186%), садовая техника (+175%) и оргтехника (+171%).
  • На «Мегамаркете» дни распродажи «Зелёный день» для всех пользователей пришлись на 9-12 ноября. Больше всего покупали товары категорий «Супермаркет», «Товары для животных» и «Детские товары». В штуках чаще всего заказывали влажный корм для кошек, средства личной гигиены и продукты. Самой дорогой разовой покупкой стал телевизор за полмиллиона рублей.
  • По данным «ЮKassa», самыми популярными категориями товаров стали бытовая техника и электроника: 10-12 ноября количество продаж выросло на 42%, а обороты — в 2,3 раза год к году. Средний чек в категории увеличился на 62% — до 26 707 рублей. Затем идут мужская и женская одежда (обороты выросли на 64%, средний чек упал на 17%, до 11 531 рубля), а также БАДы и спортивное питание (обороты — +88%, средний чек не изменился — 6097 рублей).
Источник: Shannon Stapleton / Reuters

#новости #яндексмаркет #мегамаркет #ozon #wildberries #юkassa

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37 комментариев
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 Тоже хочу

На Ozon добавил товар в избранное, чтобы купить на распродаже. На распродаже цена выросла

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Mr. xXx

Поддержка что-то ответила по этому факту?

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умный человек

Морально поддержали

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Mr. xXx

Жаль не орально.🫠

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Barone Rosso

Классека

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Улугбек

Так же

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Griby Lenina

Купил новые болты для колес, всего за 10 рублей. Бывайте, поехал на следующую распродажу!

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Илья Попов

Не болты виноваты - скорее всего переборщил.

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Невероятный Блондин
Chery Tiggo 4 Pro почти за 2 млн рублей

А всего несколько лет назад можно было взять новую Киа за 450к₽
Плак-плак 😢

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Мурад Муртазалиев
новую Киа

Сегодня это лакшери

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Яэль

М...Пиканту?

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Невероятный Блондин

Да.
Ну не 450 конечно, но около 550-600к

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Yep Yep

Слабенькие в этом году скидки на 11.11. только на озоне что то с реальными скидками находил (нет, не гречку по 9р)

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SanyaBlack

а вообще ни разу в жизни ничего не покупал 11.11, по крайне мере не припомню, хотя я всегда мониторил цены на нужные товары к этой дате, но они никогда не опускались..

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Стерлядка Вяленая

Никогда на 11е не брал, но всегда мониторил. И ток в этом году реально скидки были. Причем далеко не все 11го. Примерно с 3го числа началось, я много чего набрал по отличным скидкам. Большая часть товара к 11му числу подорожала, но в других магазинах нашел другие товары, которые с 11 числа сильно упали в цене.

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SanyaBlack

как будто гречка по 9 рублей это хуева. Акция ещё действует?))

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Защекан Системы

Ебать, где. Я готов через 8 разных аккаунтов заказать

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Slovomaker

Так вот что у вас за щеками)

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Андрей

но гречку он еще не купил

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lakoros

Сбер уже не один месяц ставит по 50% кешбэка баллами. Куда уж выгоднее

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Андрей

это вообще пиздец демпинг, реально только там и покупаю все из-за кэшбека

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Иван Помидоров

Я купил пару раз, да, вроде выгодно получилось. Но ну их на хер, цены там завышены прилично, сиди вот вычисляй, что там по купону, что по кешбеку и прочее, неудобно) А бабло сейчас надо отдать, а кешбек фиг знает, может мне и не надо ничего будет потом)

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Похер

Так Усманов изговнял Али, из этого и скидок особых нет.
Правильно пишут, что Маил(ВК) - это ГовноМидас

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Yep Yep

Таков путь, главного конкурента маркетплейсов локально выкупили и убили, чтобы своим продажи поднять

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Rafa Ramazanoff

Единственное норм 11.11 это заметил на Али как обычно, а в наших маркетплейсах скидки были на сотку или пару

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Улугбек

У меня выбранная фигня на алике как стоила около 400 рублей, так и в пятницу столько же стоила. Только показали что типа она больше тысячи была раньше

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Андрей

помогает еще укрепление рубля

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Андрей Мельник

Я на МегаМаркете кешбека их бонусами "Спасибо" получил больше, чем весь купленный товар стоил.

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Андрей

я так и не понял, где все эти товары Икеа, которые производили на заводах в РФ. что не закажу их мебели, все не то

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Улугбек

На коммуналку и лечение зубов бы чёрнуб пятницу

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умный человек

Жаль, выбор IKEA не сильно большой

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Иван Кучеренко

глядя на фото можно предположить, что распродажа была только покупателям в масках! Думал куплю пятновыводитель для наушников AirPods Pro 2 и фиг вам(((

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Stanislav Baranovskiy

а где китайский папка 11.11?

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Сестра Таланта

Кто-нибудь хоть раз реальную скидку нашёл? Ну кроме вот этого

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Андрей Мельник

Я да. Правда не знаю, была ли она именно к распродаже, или просто так совпало, но на МегаМаркете я купил себе футболки Happyfox (реально неплохие, последние года полтора только их в основном и покупаю) на 108 рублей за штуку дешевле, чем они же на ЯМ или Озоне были, при этом ещё и с охранительным кешбеком. Там реально, если учесть кешбек, то они вышли по 113 рублей за штуку

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Сергей Леопольдович

Данные обзора касаются только покупок оплаченных через Юкасс

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Здравый Смысл

А что есть такая распродажа - 11.11?

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