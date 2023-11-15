Генпрокуратура завершила проверку Wildberries — тот изменил около 20 правил взаимодействия покупателей и маркетплейса Статьи редакции
Компания также тестирует функцию, которая упростит отмену заказов в личном кабинете.
- О завершении «надзорных мероприятий» рассказала Генпрокуратура. В ходе проверки Wildberries пересмотрел около 20 положений, которые определяют взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей. Весь список ни регулятор, ни платформа не огласили.
- Среди озвученных изменений: покупатель не обязан проверять качество товара при получении, а датой возврата продукции нужно считать «момент отказа от неё». Отказаться при этом можно от любых товаров, «в том числе от технически сложных устройств».
- Претензии о замене товара маркетплейс будет рассматривать «быстрее». А продлевать срок доставки теперь можно только с согласия потребителя. Чтобы было проще отменить заказ через личный кабинет, компания также тестирует «новую функциональность программного обеспечения».
- Маркетплейс сможет вводить платный возврат только в некоторых случаях. Например, если у клиента «низкая доля выкупа» (какая — не уточняют), расстояние доставки слишком «значительное», а у товара есть особенности — он хрупкий, крупногабаритный, «невостребованный у населения или часто подменяемый недобросовестными клиентами в пунктах выдачи».
- В пресс-службе Wildberries подчеркнули, что возврат товаров бесплатный в «большинстве» случаев, а стоимость обратной доставки «фиксирована и представлена по цене ниже рыночной». Механизм платных возвратов, в свою очередь, позволяет компании сокращать издержки для продавцов и сохранять при этом «низкий» уровень цен для потребителей.
- Генпрокуратура начала проверку в отношении Wildberries 12 октября 2023 года. Причин несколько: новости о комиссии в 3% при оплате картами Visa и Mastercard (её отменили 13 октября), а также о «взимании с покупателей платы за возврат товаров». Компания тогда уточнила, что не взимает плату за обратную доставку товаров ненадлежащего качества, но при отказе от небракованного предмета требует компенсации расходов.
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Тошнит уже от Wildberries и мадам, которая «открыла сама, без мам, пап, папиков и кредитов»
Почему тошнит?
Везде инфоповоды
Везде безнаказанность конкретная
Сейчас снова пошумели и «мы совместно с Генпрокуратурой изменили правила»
Ммм.
А вас это чем касается, вам плохо живется от этого, в чем причина высказывания "меня тошнит уже от Wildberries и мадам"?
Причём акцент шел не на безнаказанность, а на то что она открыла без пап, мам, папиков и кредитов, к чему это?
к зависти)
У Генпрокуроров тоже есть жёны.
Если бы только жена была у этого генпрокурора их вдвоем было бы легко прокормить. А у них целый клан троглодитов
Господин Сечин точно ей не мама, не папа, да и не папик, да и кредит он ей не давал. Так что все сама
Да можно не читать, если не нравится
завидуешь?))
Продавец и покупатель, догадайся сам 🤷🏻♂️ Но про проверку качества отрадно.
Мегамаркет и Озон тоже надо проверить
Уверен, генпрокуратура сидит на VC и твои пожелания учтутся
Ты в озоне работаешь или мегамаркете?
тебе срочно надо купить новый курс аяза: "сарказм с нуля для чайников"
Не получится, у него сейчас офис продаж в неприятном месте...
Не получится, Аяз сейчас недоступен. Перезвоните позже
Мегамаркет в первую очередь, столько кинутых клиентов в сети не может остаться безнаказанным
А что с озоном? Там все вроде +/- цивильно и по-человечески, основываюсь только на своем опыте конечно
Сроки доставки не соответствует заявленным в публичной оферте
🤔 мне всегда все в сроки приходит, обычно день-два
бывают у них заскоки, когда начинают переносить сроки, говорят там же написано: "примерная дата доставки", так что имеем право. А потом и вовсе отменяют заказ рассказывая, что нет такого товара. Заходишь, а он есть и в большом количестве, но уже без скидки по которой ты его купил)
Меня эта беда видимо все это время миновала)
Хочу больше подробностей и деталей, так как с ВБ только негативный опыт. Впрочем, он был давно, так как в какой-то момент перестал пользоваться - но вот знакомые, которые не попадали в гавно с ВБ, во многом на стороне ВБ, что очень странно.
С платы за обратную логистику ору - ниже рынка, да? Звучит стрёмно-странно.
Возможно это из-за тех вынужденных возвратов, когда заказ на этапе обработки покупатель хочет отменить, но ему не дают?) Клоуны
В Озон другая проблема. Из за того, что возврат бесплатный, конкуренты селлеров заказывают товар сотнями штук куда-то во Владивосток, а потом оформляют отказ. В итоге селлер теряет большие суммы. А Озон ничего не предпринимает по этому поводу. Так что считаю, если товар без брака, то возврат должен быть платным.
Че орать? Платные возвраты нужны, некоторые заказывают всю корзину, а потом, ой, нашли дешевле, ой, решили другой размер. А то что это водить надо тужа-сюда никого не волнует
То есть из-за некоторых придурков платить должны все?
А вы как думали?
Звучит как будто такое нигде не происходит больше
Увы, таковы условия онлайн покупок, можно и с размером ошибиться, можно и дешевле найти. По крайней мере в этом не вижу оснований для платного возврата)
Яснее не стало. Ждем уникальную возможность отменить заказ в принципе,без ожидания доставки.
Пи... Лы, самый лажный сервис. Как еще кто то покупает.
Лажовый.
Лыжный
влажный
А где за такие цены еще брать? У ВБ ассортимент поболе будет, чем в озоне
Ну цены спорно на самом деле, вб не гарант заведомо низких цен, иной раз и на других площадках можно найти дешевле
Среди озвученных изменений: покупатель не обязан проверять качество товара при получении, а датой возврата продукции нужно считать «момент отказа от неё». Отказаться при этом можно от любых товаров, «в том числе от технически сложных устройств».
Ничего не понятно, но звучит так, будто покупатель может испортить товар, вернуть его и получить назад деньги. Или как это читать?
Звучит так, как будто они в Генпрокуратуре впервые открыли и прочитали закон «о защите прав потребителей».
там была речь, что претензии принимаются только при получении товара, с ссылкой на то, что покупатель обязан принимать товар и проверять сразу же, при этом часть товара нельзя проверить сразу же.
то есть частично речь про то, что я могу прийти домой, проверить товар, и вернуть. раньше так было можно не всегда.
Это не очень хорошая практика, нужно было все же ограничить список товаров, которые можно забрать домой. Например, есть мошенничество, при которых люди покупают одежду, носят ее и возвращают. При новых правилах можно с товаром что угодно делать дома, даже испортить его и вернуть
Так а в итоге, ВБ будет что-то менять или нет
Кто вообще пользуется этим говном, это же как Вайбер или одноклассники. От вида одного только дизайна хочется удалить это приложение и никогда туда не заходить.
Людям класть на дизайн, туда не за красотами ходят. Дешево купить - быстро и поблизости получить.
Чего-чего? Отменили платные возвраты? Или потом на деле окажется, что этих "некоторых" случаев окажется подозрительно много?
Не покупаю на WB ничего просто ввода платной доставки. А тут просто попались витамины.. дай думаю, попробую купить. Заказывают, тут жи пишут.. "спасибо товар оплачен". Смотрю, а адрес указан вообще в другой городе, где я был раз в жизни. При этом при оплате адрес доставки у меня не спросили. Через 10 сек после оплаты решил отменить заказа и переоформить на другой адрес - а отменить заказ нельзя! Это это разе не кейс для проверки прокуратуры?
Если бОльшая часть товара на площадке так себе качества, то стоит ожидать постоянных проблем с возвратами. Примета такая...
За изменения в отказе товара просто жирнющее спасибо
Ей богу заколебали со своим "проверяйте товары на брак тут, под камерами" а у тебя заказ из хреновой тучи разных вещей вот и стой разбирай все под пристальными взглядами других в очереди