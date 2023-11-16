Торговля
Полина Лааксо

«Почта России» перестала доставлять посылки роботами-курьерами «Яндекса» Статьи редакции

Компания отказалась называть причины.

  • Внимание на соответствующее уведомление в приложении оператора обратили «Ведомости». Услугу отключили ещё 1 сентября 2023 года, а запустили её в октябре 2021 года: 36 роботов доставляли заказы из 27 отделений в Москве.
  • По оценкам основателя компании-производителя роботов Promobot Олега Кивокурцева, в год «Почта России» тратила на аренду и обслуживание роверов «Яндекса» около 24 млн рублей.
  • Сервис также вряд ли показывал высокую эффективность, поскольку в «парке» компании было всего 36 роботов. Оператору могло потребоваться порядка 150 роверов, считает Кривокурцев, но один такой может стоить до 5 млн рублей.
  • Финансовое положение «Почты России» при этом непростое. Согласно консолидированной отчётности, по итогам 2022 года её выручка составила 221,2 млрд рублей, совокупный убыток — 30,4 млрд рублей вместо прибыли 2,34 млрд рублей в 2021-м.
  • Компания объясняла это выросшими расходами на логистику и обслуживание техники, а также снизившимся потоком отправлений. По итогам первой половины 2023-го выручка выросла до 108,4 млрд рублей (+1,3%), а совокупный убыток сократился почти в три раза, до 6,3 млрд рублей. В октябре РБК писало, что совет директоров решил провести независимый аудит, чтобы понять, как улучшить ситуацию.
  • Сократить убыточность предлагали за счёт «инфраструктурного платежа», который могли бы выплачивать маркетплейсы. А позже — за счёт частных продавцов на этих площадках.
Источник: «Ведомости»

#новости #яндекс #яндексровер #почтароссии

3K показов
2.2K открытий
0
43 комментария
Написать комментарий...
 Александр Колпаков

24 млн за 36 роботов в год - это примерно 60к в месяц.
В Москве Почта платит почтальону платит на руки около 40к (оклад). С налогами стоимость Почтальона примерно 60к и получается.

Но, Почтальон разносит пенсии и прочие непрофильные штуки.
А робот разносит посылки (которые почему то у Почты не в приоритете, раз окон ускоренной выдачи посылок в отделении нет - а банк и тушёнка Есть).

Ответить
Развернуть ветку
Vitaly Ya

Да с такими ЗП не видать нам роботизации..

Ответить
Развернуть ветку
Макс Фактор

С таким населением с крепостным мышлением, готовыми работать за 300-400$ целый месяц

Ответить
Развернуть ветку
Денис Артемов

Хм, что бы выбрать: бросить есть или работать за 300-400 дол.

Ответить
Развернуть ветку
xbevice

Всегда же можно пойти поучиться на питон-программиста и получать от 150000 с первого дня работы. Я в телевизоре видел.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Ссылочкой на такой телефизор поделитесь?

Ответить
Развернуть ветку
M S

тоже слышал, что питон можно изучить пока в метро на работу едешь

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Выбирайте свободу и демократию!!! Питайтесь грантами.

Ответить
Развернуть ветку
Garmonbon

Почтальоны еще разносят пенсии в мск?

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Много где разносят, некоторые бабушки просто супер принципиально не доверяют банковским картам, хотя как по мне так постоянно приходящий с наличкой человек намного более опасная штука. Но в целом их можно понять, они ведь еще помнят исчезнувшие вклады в сберкассе, а мы пока не пуганные, только за биометрию переживаем.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Karmanov

даже в центральных районах Москвы есть бабки, которые в день пенсии толпой заваливаются в почтовые отделения чтобы получить её

Ответить
Развернуть ветку
Яэль

Разносят, а часть ещё ждёт, когда они вернутся в отделение, чтобы получить налом, пересчитать, если их с их пенсией не застали утром дома.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Колпаков

сам в шоке, но да. это полный треш
мошенники ведь наличку не отберут

хотя давно надо наличку запретить, от неё один гемморой

Ответить
Развернуть ветку
Alex S.

.

Ответить
Развернуть ветку
Alex S.

.

Ответить
Развернуть ветку
ivan shapito

С налогами и другими отчислениями там не 60к, а ещё больше

Ответить
Развернуть ветку
Дарья Кистенева

Грустно конечно

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
Компания отказалась называть причины

Да просто оказалось что роботы работают лучше (-:

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Егоров

Погоди. Разве сотрудники Почты России — не роботы?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Первые модели, ламповые ещё. На перфокартах.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Нее, на Дошираках )))

Ответить
Развернуть ветку
Иван-Кузнец Потапов

Работайте, братья - работаем брат.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей

Логично. Скорость их работы явно в десятки раз ниже, чем у людей (кто постоянно бывает в Хамовниках может это наблюдать), а стоят так же судя по цифрам.
Ещё и работников почты явно приходится отдельно обучать ещё и с шайтан машинами этими работать)

Ответить
Развернуть ветку
Александр Колпаков

Это же для пиара делалось, как и беспилотники. Никто на серьёзных щщах это не стал бы делать.
Почему в коммерческих структурах это не реализовано? Потому что не выгодно.

Условная яндекс доставка по приколу это сделала чтобы свою технологичность подчеркнуть, но 99% заказов у них люди возят. Это точно также как и шанс вызывать теслу/мустанг в каршеринге - пиарход.

Но нигде в мире роботы на доставке массово не используются.

Ответить
Развернуть ветку
Яэль

Они, оказывается, такие хорошенькие.
Наших жалко по жиже реагентов с бордюрами.
https://e-pepper.ru/news/fantasticheskie-kurery-i-gde-oni-obitayut-vsye-o-robotakh-dostavshchikakh.html

Фантастические курьеры и где они обитают: всё о…
Последние новости российского рынка электронной торговли. Кейсы, статьи, интервью и самая…
e-pepper.ru
Ответить
Развернуть ветку
Сергей Д.

Зато эти роботы такие милые...

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Ну и правильно.
Нахуй это ненужное говно с улиц

Ответить
Развернуть ветку
Посторонним В

а куда эти пупсы ездят вообще? каждый день их вижу

Ответить
Развернуть ветку
Future Prophecies

Я вот раньше постоянно видел, сейчас же одиноко стоят у отделений почты

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Пепперони

а он в подьезд и к двери на этаже заезжает?

Ответить
Развернуть ветку
Victor U.

Отправляем смс и оставляет возле подъезда)

Ответить
Развернуть ветку
Nkly

Роботойте бротья

Ответить
Развернуть ветку
xbevice
Ответить
Развернуть ветку
under construction

Это можно понять.
Электросамокат с тележкой и камерой за 5 лимонов.
Новая кия 2 еще за 1,2 можно прикрепить живого человека на год.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Артемов

Пока бабушки через дорогу проходить им помогать не перестанут, все затеи с роботами отвергаем

Ответить
Развернуть ветку
Иван Кучеренко

заменяют людей роботами и думают что это уменьшит расходы на зарплату.

Ответить
Развернуть ветку
Valera Lavera

"Финансовое положение «Почты России» при этом непростое." неужели даже продажа алкоголя в отделениях не помогает в поднятии прибыли

Ответить
Развернуть ветку
Black7

Яндекс плоти!

Ответить
Развернуть ветку
Earlbkv

Маркетплейсы, вот к чему приводит ваша жадность. Бедная ПР 😭

Ответить
Развернуть ветку
LNF

Проще курьера заказать с почты - ятакси доставит посылку до двери не подъезда, а квартиры

Робот тут не в сравнение никакое не идет, просто маркетинг

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

А куда они эти посылки доставляли то? до почтового ящика?

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Кузнецов

Потому что он коробки менять не умеет

Ответить
Развернуть ветку
Микростефан

Почта России сбрасывает балласт всеми возможными способами, дела совсем плохи

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
40 комментариев
Раскрывать всегда
null