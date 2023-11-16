«Почта России» перестала доставлять посылки роботами-курьерами «Яндекса» Статьи редакции
Компания отказалась называть причины.
- Внимание на соответствующее уведомление в приложении оператора обратили «Ведомости». Услугу отключили ещё 1 сентября 2023 года, а запустили её в октябре 2021 года: 36 роботов доставляли заказы из 27 отделений в Москве.
- По оценкам основателя компании-производителя роботов Promobot Олега Кивокурцева, в год «Почта России» тратила на аренду и обслуживание роверов «Яндекса» около 24 млн рублей.
- Сервис также вряд ли показывал высокую эффективность, поскольку в «парке» компании было всего 36 роботов. Оператору могло потребоваться порядка 150 роверов, считает Кривокурцев, но один такой может стоить до 5 млн рублей.
- Финансовое положение «Почты России» при этом непростое. Согласно консолидированной отчётности, по итогам 2022 года её выручка составила 221,2 млрд рублей, совокупный убыток — 30,4 млрд рублей вместо прибыли 2,34 млрд рублей в 2021-м.
- Компания объясняла это выросшими расходами на логистику и обслуживание техники, а также снизившимся потоком отправлений. По итогам первой половины 2023-го выручка выросла до 108,4 млрд рублей (+1,3%), а совокупный убыток сократился почти в три раза, до 6,3 млрд рублей. В октябре РБК писало, что совет директоров решил провести независимый аудит, чтобы понять, как улучшить ситуацию.
- Сократить убыточность предлагали за счёт «инфраструктурного платежа», который могли бы выплачивать маркетплейсы. А позже — за счёт частных продавцов на этих площадках.
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24 млн за 36 роботов в год - это примерно 60к в месяц.
В Москве Почта платит почтальону платит на руки около 40к (оклад). С налогами стоимость Почтальона примерно 60к и получается.
Но, Почтальон разносит пенсии и прочие непрофильные штуки.
А робот разносит посылки (которые почему то у Почты не в приоритете, раз окон ускоренной выдачи посылок в отделении нет - а банк и тушёнка Есть).
Да с такими ЗП не видать нам роботизации..
С таким населением с крепостным мышлением, готовыми работать за 300-400$ целый месяц
Хм, что бы выбрать: бросить есть или работать за 300-400 дол.
Всегда же можно пойти поучиться на питон-программиста и получать от 150000 с первого дня работы. Я в телевизоре видел.
Ссылочкой на такой телефизор поделитесь?
тоже слышал, что питон можно изучить пока в метро на работу едешь
Выбирайте свободу и демократию!!! Питайтесь грантами.
Почтальоны еще разносят пенсии в мск?
Много где разносят, некоторые бабушки просто супер принципиально не доверяют банковским картам, хотя как по мне так постоянно приходящий с наличкой человек намного более опасная штука. Но в целом их можно понять, они ведь еще помнят исчезнувшие вклады в сберкассе, а мы пока не пуганные, только за биометрию переживаем.
даже в центральных районах Москвы есть бабки, которые в день пенсии толпой заваливаются в почтовые отделения чтобы получить её
Разносят, а часть ещё ждёт, когда они вернутся в отделение, чтобы получить налом, пересчитать, если их с их пенсией не застали утром дома.
сам в шоке, но да. это полный треш
мошенники ведь наличку не отберут
хотя давно надо наличку запретить, от неё один гемморой
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С налогами и другими отчислениями там не 60к, а ещё больше
Грустно конечно
Да просто оказалось что роботы работают лучше (-:
Погоди. Разве сотрудники Почты России — не роботы?
Первые модели, ламповые ещё. На перфокартах.
Нее, на Дошираках )))
Работайте, братья - работаем брат.
Логично. Скорость их работы явно в десятки раз ниже, чем у людей (кто постоянно бывает в Хамовниках может это наблюдать), а стоят так же судя по цифрам.
Ещё и работников почты явно приходится отдельно обучать ещё и с шайтан машинами этими работать)
Это же для пиара делалось, как и беспилотники. Никто на серьёзных щщах это не стал бы делать.
Почему в коммерческих структурах это не реализовано? Потому что не выгодно.
Условная яндекс доставка по приколу это сделала чтобы свою технологичность подчеркнуть, но 99% заказов у них люди возят. Это точно также как и шанс вызывать теслу/мустанг в каршеринге - пиарход.
Но нигде в мире роботы на доставке массово не используются.
Они, оказывается, такие хорошенькие.
Наших жалко по жиже реагентов с бордюрами.
https://e-pepper.ru/news/fantasticheskie-kurery-i-gde-oni-obitayut-vsye-o-robotakh-dostavshchikakh.html
Зато эти роботы такие милые...
Ну и правильно.
Нахуй это ненужное говно с улиц
а куда эти пупсы ездят вообще? каждый день их вижу
Я вот раньше постоянно видел, сейчас же одиноко стоят у отделений почты
а он в подьезд и к двери на этаже заезжает?
Отправляем смс и оставляет возле подъезда)
Роботойте бротья
Это можно понять.
Электросамокат с тележкой и камерой за 5 лимонов.
Новая кия 2 еще за 1,2 можно прикрепить живого человека на год.
Пока бабушки через дорогу проходить им помогать не перестанут, все затеи с роботами отвергаем
заменяют людей роботами и думают что это уменьшит расходы на зарплату.
"Финансовое положение «Почты России» при этом непростое." неужели даже продажа алкоголя в отделениях не помогает в поднятии прибыли
Яндекс плоти!
Маркетплейсы, вот к чему приводит ваша жадность. Бедная ПР 😭
Проще курьера заказать с почты - ятакси доставит посылку до двери не подъезда, а квартиры
Робот тут не в сравнение никакое не идет, просто маркетинг
А куда они эти посылки доставляли то? до почтового ящика?
Потому что он коробки менять не умеет
Почта России сбрасывает балласт всеми возможными способами, дела совсем плохи