Торговля
Артур Томилко

Маркетплейсы предупредили о росте цен и увеличении числа контрафакта из-за законопроекта об их регулировании Статьи редакции

Площадкам могут запретить пересматривать условия договоров с партнёрами чаще раза в год и ограничить продажу товаров собственных торговых марок.

  • Законопроект, который внесли в Госдуму в сентябре 2023 года, вынудит маркетплейсы увеличивать тарифы для продавцов и посредников на год вперёд, заявил заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев в ходе обсуждения документа в Общественной палате. По его словам, это приведёт к росту цен для конечных потребителей.

  • О рисках для развития отрасли также сообщили представители Wildberries, «Яндекс Маркета», AliExpress, производители и поставщики товаров. В Минпромторге заявили, что правительство пока не сформулировало позицию по вопросу.
  • Законопроект юридически закрепляет понятие «маркетплейс» и вводит ответственность за достоверность размещаемой на платформах информации. Он также ограничивает изменение договоров оферты одним разом в год, запрещает отключать доступ партнёров к личным кабинетам. Кроме того, площадкам с ежегодным оборотом более 150 млрд рублей могут запретить продажу товаров собственных торговых марок (СТМ), если аналогичные изделия уже представлены другими продавцами.
  • Основные опасения у маркетплейсов вызывают ограничения на смену условий договоров, усложнение блокировки недобросовестных партнёров, а также запрет на продажу СТМ. Компании предупреждают, что принятие документа в текущем виде замедлит развития отрасли.
  • Помимо роста цен, законопроект может спровоцировать рост числа контрафактных товаров, а также затормозить запуск новых сервисов, заявила замдиректора по взаимодействию с госорганами сервисов электронной коммерции «Яндекса» Татьяна Чибезова. «Мы запускаем много логистических решений, быструю доставку, склады — это отражается в оферте. Мы не сможем это делать, если нас обяжут вносить изменения в оферту один раз в год» — пояснила она.

#новости #маркетплейсы

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68 комментариев
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 Сестра Таланта

Не виноватые мы! Он (контрафакт) сам пришел!

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Даша

А как вы себе представляете процесс его отслеживания со стороны маркетплейса?

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7 комментариев
Сергей Харитонов

Вообще какой смысл заключать какой либо договор с маркетплейсом если они его по своему усмотрению каждый день меняют)

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Фоксик

Еще веселей, что они согласно новой редакции договора штрафуют за прошлые периоды

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НаряднаяШайга

"Кроме того, площадкам с ежегодным оборотом более 150 млрд рублей могут запретить продажу товаров собственных торговых марок (СТМ), если аналогичные изделия уже представлены другими продавцами."
Пояснительную бригаду пожалуйста. То-есть ozon не сможет продавать свои телевизоры hartens, сбермегамкркет свои телевизоры сбер, а Яндекс свои телевизоры Алиса? Или это регулирование наоборот направлено против озона в пользу Яндекса? Какой оборот у Яндекса, озона и Сбера?

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Павел

Фиг с ним, когда они торгуют своими марками. Проблема в том, что они торгуют и другими бренда. Допустим озон и продавец А торгуют условно продукцией Nike. Озон вряд ли сам себе платит комиссию, которая доходит до 30%, т.е. уже тут у продавца А и озон нервные условия. Второй момент озону нет необходимости самому себе предоставлять документы на оригинальность товара. А продавец А обязан это сделать. Доходит до смешного продавец А и озон закупают продукцию у одного и того же поставщика. Озон сразу вешает плашку себе оригинал. А продавцу ещё надо пройти несколько кругов (одного факта, что источник товара у продавца и озон недостаточно), чтобы получить эту плашку и право торговать.
Так что считаю этот запрет правильным. Ты либо площадка, которая предоставляет равные права всем, либо просто интернет магазин.

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3 комментария
Eddie II

Ростом цен нас не напугать! Вот если бы введение этого закона привело бы к увеличению ЛБГТ, вот тогда бы да! Вот тогда, мы бы показали этим депутатам кузькину мать!

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under construction

Я один не понимаю как ответственность за достоверность информации будет способствовать росту числа контрофакта?

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Кирилл Таран

Если обнаружат, то не смогут быстро заблокировать

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4 комментария
Даша

Введение запрета блокировки аккаунта будет мешать борьбе с контрафактом, как я поняла

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1 комментарий
Griby Lenina

Все неудобные нам законопроекты способствуют росту числа контрафакта.
Первый закон маркетплейсов.

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Алексей К

1. Запрет на пересмотр тарифов чаще одного раза в год. Снижает гибкость маркетплейсов при создании новых продуктов. Соответственно тормозит их развитие. Хотя бы раз в полгода было бы ОК

2. Запрет на продажу собственных товаров. С чего бы это? Амазон начинал как продавец, а потом стал маркетплейсом. Более того, до сих пор он продает около половины собственных товаров. Зачем это запрещать? Это действительно приведет к повышению цен.

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Фоксик

2 пункт. Тут наоборот своего рода защита продавцов. Да кривая.
Вспоминая тот же амазон. Там в продаже появилась какая-то крутая фигня. (Не помню какая). Через пару месяцев амазон ее скопировал и стал сам продавать.

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1 комментарий
Роман

Никогда не понимал зачем покупать на маркетплейсах.
Там всегда какой-то некачественный товар, причем не важно в какой стране покупаешь, США (Амазон) или Россия (Озон и WB).

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Дмитрий Куприянов

Я лично не хочу тратить целый день на поиск вещей в ТЦ или ждать пару недель из проверенного(не факт) магазина. У меня просто на ВБ есть парочка хороших проверенных продавцов в закладках у которых я покупаю на постоянке и все. Качество никак не страдает, некоторым вещам уже 2-3 года и все ок. Просто туда каждый второй прет, вот и тяжело среди такого количества Г откопать что то адекватное

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6 комментариев
Sergey S

На Амазоне полно официальных магазинов брендов, нет никакой проблемы купить оригинал, разве что с ассортиментом бывают затыки.

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Вадим Д.

Ударят дорожающим контрафактом по россиянам!

«Да здравствует паль дорогущая и маркетплейсы, на распродажи зовущие» — девиз для засранцев готов.

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Дмитрий Куприянов

Как бы не слечь с одного такого удара

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Дмитрий Куприянов
и увеличении числа контрафакта

Это они так совесть отвадили? Дескать, ну палью торговать будут у нас, да. А чего вы хотели в таких условиях? Мы же предупредили!

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Слегка Придурковатый

Чот я не понял, каким образом из-за этого увеличится контрафакт. Похоже на пиздёж из уст маркетплейсов с одной лишь целью - не допустить, чтоб этот законопроект стал законом.

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дед Мазай и сиба

Всё так.

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Сергей Д.

Хотят больше страху навести

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noname

Блокировать контрафактников нельзя будет.

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2 комментария
Андрей Комягин

Вряд ли в текущем виде законопроект примут. Особенно в части ограничений СТМ. Думаю, у маркетплейсов есть серьезное лобби и админ ресурс для внесения изменений

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Павел

Нет в законе запрета на СТМ

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Родитель 1

Цены не растут! Не надо тут дискредитировать!

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Слегка Придурковатый

Да, совсем уже охуели - вечно путают рост цен с отрицательным падением.

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Max Maximus

А маркетплейсам слабо запретить контрафакт и начать реально проверять качество товара и документы, а то им самим наплевать, зато пишут об их увеличении когда 90% итак паленый товар.

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Довольный

Когда зашел посмотреть цены на паленые кроссы

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Дмитрий Рявкин

Ну ваще то по стм правильно.
Или ты сдаешь базар/места в аренду ли ты производитель.

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Слегка Придурковатый

Тут на днях новость проскакивала, что ДНС решит свои СТМ довести до какого-то там большого процента (40-50, не помню). Интересно, их вот это всё коснётся? То есть их сайт подпадает под определение маркетплейса?

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3 комментария
Semyon Krylov

А с СТМ что не так? Смысл его дать недорогой и качественный товар, где не надо тратиться на маркетинг и давать взятки за полки ...
Боятся, что те, кто потратил много времени на разработку продукта, его скопирую под СТМ? Так может любой скопировать же...
Значит маркетплейсы просто выведут СТМ в отдельное юр.лицо и будут продавать эксклюзивно на одном маркетплейсы или на других тоже, но выше по цене...

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Кирилл Таран

Условия неравные получаются для маркетплейса и остальных: не у любого есть доступ к выдаче и главной. Если даже выведут в отдельное юрлицо, то, в теории, ФАС сможет заинтересоваться

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Павел

Отдельное юр.лицо будет наравне с другими платить комиссию площадке, а не как сейчас

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Комментарий удален автором поста

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Вячеслав Каталов

Всё это звучит как лишнее усложнение. Цены вырастут, а сервисы станут хуже. Почему всегда так: хотят сделать лучше, а получается наоборот?

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дед Мазай и сиба
принятие документа в текущем виде замедлит развития отрасли

Постой паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза )

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Анастасия Генберг

Станет только хуже на мой взгляд.

- Из-за ограничения по кол-ву раз внесения изменений в офсету ВБ и другие маркетплейсы сильно завысят цены за свои услуги, и комиссия уже будет не 25% на некоторые категории, а все 50%. Сейчас маркетплейс меняет оферту довольно таки часто. Рынок меняется постоянно, цены тоже. Но это происходит слишком часто, из-за чего участником рынка трудно предсказать все финансовые издержки, формировать конечную стоимость товара и …. зарабатывать!

- То, что маркетплейс не сможет самостоятельно торговать - это плюс, ибо нарушается принцип конкуренции, что не очень хорошо сказывается на других продавцах. Пока что выигрывает лишь конечный потребитель в цене. Но с принятием закона маркетплейс не захочет терять прибыль и приведет это все к тому, что поднимутся тарифы на рекламу для продавцов, комиссии, логистика, хранение, штрафы.

Я Рада, что законодательство начало регулировать данную сферу. Однако стоит понимать, что рынок станет прозрачнее, но в тоже время цены на товары на маркетплейсах станут выше. Конкуренция станет сложнее, ведь не каждый малый бизнес сможет «платить» все налоги, комиссии.
Наверное, как и в любой сфере бизнеса, зайти со своим товаром на маркетплейс будет становиться все сложнее и сложнее. С точки зрения малого бизнеса - это очень грустно 🥺

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Анастасия Генберг

Про CTM не говорю, что полностью запретить - это ок. Здесь нужно учитывать, что маркетплейс должен смочь продавать СВОИ продукты (Алиса у Яндекса и др.)

Короче, скорее всего закон будут еще не раз пересматривать, ибо много недочетов

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Анастасия Генберг

.

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Dima Alexeev - динозавр

Маркетплейсам указывают на то, что у них должна быть предсказуемая стратегия развития на год, минимум. Надо планировать и заранее учитывать планы в договоре.
Понятно, что маркетплейсам вся эта возня с контрафактом не нужна, тк прибыль от оборота идёт.

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Ad Mide

Нужно обязать предупреждать маркетплейсы за 3-6 месяцев об изменениях условий работы, чтобы хоть как то подготовиться к скачкам комиссий, а не так как это было в прошлом году. Ночью подняли комиссию, утром офигели

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