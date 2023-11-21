Законопроект, который внесли в Госдуму в сентябре 2023 года, вынудит маркетплейсы увеличивать тарифы для продавцов и посредников на год вперёд, заявил заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев в ходе обсуждения документа в Общественной палате. По его словам, это приведёт к росту цен для конечных потребителей.

