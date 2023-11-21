Маркетплейсы предупредили о росте цен и увеличении числа контрафакта из-за законопроекта об их регулировании Статьи редакции
Площадкам могут запретить пересматривать условия договоров с партнёрами чаще раза в год и ограничить продажу товаров собственных торговых марок.
Законопроект, который внесли в Госдуму в сентябре 2023 года, вынудит маркетплейсы увеличивать тарифы для продавцов и посредников на год вперёд, заявил заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев в ходе обсуждения документа в Общественной палате. По его словам, это приведёт к росту цен для конечных потребителей.
- О рисках для развития отрасли также сообщили представители Wildberries, «Яндекс Маркета», AliExpress, производители и поставщики товаров. В Минпромторге заявили, что правительство пока не сформулировало позицию по вопросу.
- Законопроект юридически закрепляет понятие «маркетплейс» и вводит ответственность за достоверность размещаемой на платформах информации. Он также ограничивает изменение договоров оферты одним разом в год, запрещает отключать доступ партнёров к личным кабинетам. Кроме того, площадкам с ежегодным оборотом более 150 млрд рублей могут запретить продажу товаров собственных торговых марок (СТМ), если аналогичные изделия уже представлены другими продавцами.
- Основные опасения у маркетплейсов вызывают ограничения на смену условий договоров, усложнение блокировки недобросовестных партнёров, а также запрет на продажу СТМ. Компании предупреждают, что принятие документа в текущем виде замедлит развития отрасли.
- Помимо роста цен, законопроект может спровоцировать рост числа контрафактных товаров, а также затормозить запуск новых сервисов, заявила замдиректора по взаимодействию с госорганами сервисов электронной коммерции «Яндекса» Татьяна Чибезова. «Мы запускаем много логистических решений, быструю доставку, склады — это отражается в оферте. Мы не сможем это делать, если нас обяжут вносить изменения в оферту один раз в год» — пояснила она.
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Не виноватые мы! Он (контрафакт) сам пришел!
А как вы себе представляете процесс его отслеживания со стороны маркетплейса?
Вообще какой смысл заключать какой либо договор с маркетплейсом если они его по своему усмотрению каждый день меняют)
Еще веселей, что они согласно новой редакции договора штрафуют за прошлые периоды
"Кроме того, площадкам с ежегодным оборотом более 150 млрд рублей могут запретить продажу товаров собственных торговых марок (СТМ), если аналогичные изделия уже представлены другими продавцами."
Пояснительную бригаду пожалуйста. То-есть ozon не сможет продавать свои телевизоры hartens, сбермегамкркет свои телевизоры сбер, а Яндекс свои телевизоры Алиса? Или это регулирование наоборот направлено против озона в пользу Яндекса? Какой оборот у Яндекса, озона и Сбера?
Фиг с ним, когда они торгуют своими марками. Проблема в том, что они торгуют и другими бренда. Допустим озон и продавец А торгуют условно продукцией Nike. Озон вряд ли сам себе платит комиссию, которая доходит до 30%, т.е. уже тут у продавца А и озон нервные условия. Второй момент озону нет необходимости самому себе предоставлять документы на оригинальность товара. А продавец А обязан это сделать. Доходит до смешного продавец А и озон закупают продукцию у одного и того же поставщика. Озон сразу вешает плашку себе оригинал. А продавцу ещё надо пройти несколько кругов (одного факта, что источник товара у продавца и озон недостаточно), чтобы получить эту плашку и право торговать.
Так что считаю этот запрет правильным. Ты либо площадка, которая предоставляет равные права всем, либо просто интернет магазин.
Ростом цен нас не напугать! Вот если бы введение этого закона привело бы к увеличению ЛБГТ, вот тогда бы да! Вот тогда, мы бы показали этим депутатам кузькину мать!
Я один не понимаю как ответственность за достоверность информации будет способствовать росту числа контрофакта?
Если обнаружат, то не смогут быстро заблокировать
Введение запрета блокировки аккаунта будет мешать борьбе с контрафактом, как я поняла
Все неудобные нам законопроекты способствуют росту числа контрафакта.
Первый закон маркетплейсов.
1. Запрет на пересмотр тарифов чаще одного раза в год. Снижает гибкость маркетплейсов при создании новых продуктов. Соответственно тормозит их развитие. Хотя бы раз в полгода было бы ОК
2. Запрет на продажу собственных товаров. С чего бы это? Амазон начинал как продавец, а потом стал маркетплейсом. Более того, до сих пор он продает около половины собственных товаров. Зачем это запрещать? Это действительно приведет к повышению цен.
2 пункт. Тут наоборот своего рода защита продавцов. Да кривая.
Вспоминая тот же амазон. Там в продаже появилась какая-то крутая фигня. (Не помню какая). Через пару месяцев амазон ее скопировал и стал сам продавать.
Никогда не понимал зачем покупать на маркетплейсах.
Там всегда какой-то некачественный товар, причем не важно в какой стране покупаешь, США (Амазон) или Россия (Озон и WB).
Я лично не хочу тратить целый день на поиск вещей в ТЦ или ждать пару недель из проверенного(не факт) магазина. У меня просто на ВБ есть парочка хороших проверенных продавцов в закладках у которых я покупаю на постоянке и все. Качество никак не страдает, некоторым вещам уже 2-3 года и все ок. Просто туда каждый второй прет, вот и тяжело среди такого количества Г откопать что то адекватное
На Амазоне полно официальных магазинов брендов, нет никакой проблемы купить оригинал, разве что с ассортиментом бывают затыки.
Ударят дорожающим контрафактом по россиянам!
«Да здравствует паль дорогущая и маркетплейсы, на распродажи зовущие» — девиз для засранцев готов.
Как бы не слечь с одного такого удара
Это они так совесть отвадили? Дескать, ну палью торговать будут у нас, да. А чего вы хотели в таких условиях? Мы же предупредили!
Чот я не понял, каким образом из-за этого увеличится контрафакт. Похоже на пиздёж из уст маркетплейсов с одной лишь целью - не допустить, чтоб этот законопроект стал законом.
Всё так.
Хотят больше страху навести
Блокировать контрафактников нельзя будет.
Вряд ли в текущем виде законопроект примут. Особенно в части ограничений СТМ. Думаю, у маркетплейсов есть серьезное лобби и админ ресурс для внесения изменений
Нет в законе запрета на СТМ
Цены не растут! Не надо тут дискредитировать!
Да, совсем уже охуели - вечно путают рост цен с отрицательным падением.
А маркетплейсам слабо запретить контрафакт и начать реально проверять качество товара и документы, а то им самим наплевать, зато пишут об их увеличении когда 90% итак паленый товар.
Когда зашел посмотреть цены на паленые кроссы
Ну ваще то по стм правильно.
Или ты сдаешь базар/места в аренду ли ты производитель.
Тут на днях новость проскакивала, что ДНС решит свои СТМ довести до какого-то там большого процента (40-50, не помню). Интересно, их вот это всё коснётся? То есть их сайт подпадает под определение маркетплейса?
А с СТМ что не так? Смысл его дать недорогой и качественный товар, где не надо тратиться на маркетинг и давать взятки за полки ...
Боятся, что те, кто потратил много времени на разработку продукта, его скопирую под СТМ? Так может любой скопировать же...
Значит маркетплейсы просто выведут СТМ в отдельное юр.лицо и будут продавать эксклюзивно на одном маркетплейсы или на других тоже, но выше по цене...
Условия неравные получаются для маркетплейса и остальных: не у любого есть доступ к выдаче и главной. Если даже выведут в отдельное юрлицо, то, в теории, ФАС сможет заинтересоваться
Отдельное юр.лицо будет наравне с другими платить комиссию площадке, а не как сейчас
Комментарий удален автором поста
Всё это звучит как лишнее усложнение. Цены вырастут, а сервисы станут хуже. Почему всегда так: хотят сделать лучше, а получается наоборот?
Постой паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза )
Станет только хуже на мой взгляд.
- Из-за ограничения по кол-ву раз внесения изменений в офсету ВБ и другие маркетплейсы сильно завысят цены за свои услуги, и комиссия уже будет не 25% на некоторые категории, а все 50%. Сейчас маркетплейс меняет оферту довольно таки часто. Рынок меняется постоянно, цены тоже. Но это происходит слишком часто, из-за чего участником рынка трудно предсказать все финансовые издержки, формировать конечную стоимость товара и …. зарабатывать!
- То, что маркетплейс не сможет самостоятельно торговать - это плюс, ибо нарушается принцип конкуренции, что не очень хорошо сказывается на других продавцах. Пока что выигрывает лишь конечный потребитель в цене. Но с принятием закона маркетплейс не захочет терять прибыль и приведет это все к тому, что поднимутся тарифы на рекламу для продавцов, комиссии, логистика, хранение, штрафы.
Я Рада, что законодательство начало регулировать данную сферу. Однако стоит понимать, что рынок станет прозрачнее, но в тоже время цены на товары на маркетплейсах станут выше. Конкуренция станет сложнее, ведь не каждый малый бизнес сможет «платить» все налоги, комиссии.
Наверное, как и в любой сфере бизнеса, зайти со своим товаром на маркетплейс будет становиться все сложнее и сложнее. С точки зрения малого бизнеса - это очень грустно 🥺
Про CTM не говорю, что полностью запретить - это ок. Здесь нужно учитывать, что маркетплейс должен смочь продавать СВОИ продукты (Алиса у Яндекса и др.)
Короче, скорее всего закон будут еще не раз пересматривать, ибо много недочетов
.
Маркетплейсам указывают на то, что у них должна быть предсказуемая стратегия развития на год, минимум. Надо планировать и заранее учитывать планы в договоре.
Понятно, что маркетплейсам вся эта возня с контрафактом не нужна, тк прибыль от оборота идёт.
Нужно обязать предупреждать маркетплейсы за 3-6 месяцев об изменениях условий работы, чтобы хоть как то подготовиться к скачкам комиссий, а не так как это было в прошлом году. Ночью подняли комиссию, утром офигели