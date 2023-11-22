«Яндекс» объединит собственные торговые марки продуктов питания в одно бизнес-направление Статьи редакции
Это позволит эффективнее искать поставщиков и отбирать товары, считают в компании.
- Развитием собственных торговых марок в «Лавке» и «Маркете» займётся объединённая команда сервисов, рассказали в «Яндексе». Она будет отвечать за развитие существующих брендов «Из Лавки» и «Кстати на Маркете», а также нового «Мой Маркет».
- Для каждого из них предполагается своё позиционирование. «Мой маркет» — это товары на каждый день «по доступным ценам». Под брендом «Кстати на Маркете» компания продолжит выпускать снеки и продукты повседневного спроса «для закупок впрок». Ассортимент «Из Лавки» будет состоять в том числе из готовой еды и «уникальных товаров от крафтовых производителей».
- «Яндекс», по собственной оценке, сотрудничает с более чем 100 производителями в разных регионах страны. В компании считают, что объединение продовольственных СТМ в единое бизнес-направление позволит эффективней отбирать товары и находить поставщиков.
- У «Яндекса» также есть собственные торговые марки бытовой техники и электроники (Tuvio), аксессуаров для смартфонов (Commo), электроинструментов (Nocord) и детских товаров (Junion).
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Выделение в отдельное направление это понятно, чтобы сказать, что это не мы ставим марку Яндекс.СТМ на первое место выдачи на поиске и маркете, это наш алгоритм
Передвигают кровати, ничего нового.
Понабрали в маретинг девочек с улицы. Что за бредовые названия «Кстати на Маркете», «Мой Маркет». Тошниловка какая-то
Сэкономили на нэйминге, по классике
Кмк, в экосистеме Яндекса не хватает только собственных авиаперевозок, застройщика и сети клиник. Все остальное уже либо воткнули, либо в планах. Как в том анекдоте - "...а если мне веник в жопу воткнуть, то я за собой еще и подметать буду"
Ну у него есть онлайн. Яндекс здоровье.
Да редкостное ****нище
Застройщика нет, есть Яндекс недвижимость. Через нее можно льготную ипотеку предлагать
Типичная работа всех маркетплейсов:
Берут самые продаваемые ноунейм товары, заказывают аналог со своей торговой маркой. Прощай бывший партнёр, теперь уже конкурент
К слову для всех, кто связывает весь свой бизнес с маркетплейсами, особенно такими как яндекс, который меняет свои правила по 3 раза в год для всех (клиентов, поставщиков, партнеров)
Я.Жрал
Ого, ты из Яндекса? Откуда такой креатив?
Вот сейчас нормально так удивился
Брендов телевизоров у него уже слишком много. Тувио, Умный тв с Алисой, ТВ станция.
Как надоели все эти экосистемы, каждый должен заниматься, тем чем должен.
Почта - почтой, банк - банком , такси - таксопарком ну и так далее.
Кода все везде хочешь урвать, то качество старых и новых услуг ухудшается, ну и приходится заново выбирать, куда податься.
Не зря ведь пословицы придумали: "За двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь".