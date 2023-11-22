Ozon разработал устройство для анализа габаритов и веса товаров Статьи редакции
Данные автоматически отправляются в систему управления для подбора оптимального места на складе.
- Команда Ozon Tech разработала устройство, которое автоматически измеряет габариты и вес товара, поступившего в фулфилмент-центр. По собственным данным компании, оно «дешевле и быстрее решений иностранных вендоров». Расчёт габаритов происходит в среднем за 2-3 секунды. Пока 20 устройств работают в 16 центрах, Ozon планирует добавить его на все склады.
Ozon просит продавцов указывать габариты и вес товаров при отправке на склад, но не все делают это корректно, утверждают в компании. Поэтому товары замеряют и взвешивают заново.
- Для измерений устройство использует две камеры с 3D-датчиком, которые могут составить 3D-модель товара, веб-камеру, тензодатчики для измерения веса, а также несколько типов освещения для корректной работы алгоритма машинного обучения. Оно может определить размеры любого товара, независимо от формы и материала.
- После измерений устройство передаёт данные системе по управлению складом, она определяет, куда лучше поставить товар. Оператор видит информацию на ручном сканере. Благодаря такой схеме, товар будет лежать рядом с похожими позициями и не повредится от более тяжелых вещей, а стоимость хранения и доставки станет «прозрачнее», добавили в Ozon.
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Не та же самая система? Тоже сегодняшняя новость (-:
(В России создали систему моментального взвешивания свиней по записи с камер)
https://www.gazeta.ru/science/news/2023/11/22/21762985.shtml
Ваша система чуть сложнее, она использует габаритную модель и приближение, а озоновская простая - имеет разметку на координатных плоскостях. В принципе, озоновская модель несложная, взять четыре тензометрических датчика и обычную микруху из весов, приделать две хороших камеры и разметку. Разметку лучше делать черно-белой с крупными элементами, это снизит требование к вычислителю.
А если взять стандартные 2 лазерных диода с линзами, кторые создают горизонтальную и вертикальную развертки и прикрепить к столешнице моторчик от шуруповерта, можно и не габарит сканировать, а на хромакее еще и сразу делать 3д модельку и грузить ее сразу в БД или на сайт.
Вся фишка таких самоделок - снятие показаний с них, то есть, шина с обратной связью. Вообще, контора, которая лепит эти фотокабинки - молодцы. Малого DIY так не хватает в РФ... А уж интеграция его в биз - это вообще фантастика.
Насчёт поросей - явно другая тема, так как +/- содержимое весит одинаково, и задача сводится к измерению габаритов.
У озона разное содержимое заказов, разный вес на единицу объёма
Ну пороси весь по разному могут весить. А озон "изобрёл" весы и объёмный сканер.
Хотя для ускорения работы — очень гуд.
когда на экспорт?
Хорошая штука? Сколько стоит? Хочу такую себе на складе
На VC в комментах пока не торгуют, но это пока
Пора бы уже оформить маркетплейс для своих
Сейчас Яндекс увидит и под себя всё оформит
Вам было удобно читать субтитры во время просмотра промо-ролика? Вот и мне не очень. Собственно вопрос: нафига так делать?
Само устройство наверно действительно будет полезно, если говорят, что продавцы не всегда корректно указывают размеры.
Тогда смысл это требовать, если потом все равно взвешивать и замерять приходится?)