В Подмосковье из-за задетого датчика пожарной безопасности затопило часть склада Wildberries Статьи редакции
По данным компании, из-за потопа часть упаковок «потеряла внешний вид», их заменят.
- В ночь с 21 на 22 ноября 2023 года при работе погрузчика на складе маркетплейса в подмосковном Коледино повредило датчик пожарной безопасности — из-за этого включилась система пожаротушения. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление компании.
- Из-за этого часть упаковок товаров на складе «потеряла внешний вид», их пообещали заменить. Количество повреждённого товара и сумму ущерба в компании не уточняют.
- Первым об инциденте сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, сперва на складе прорвало трубу — из-за этого начал подниматься пар, а затем сработала система пожаротушения. Канал уточнял, что вода залила преимущественно крупногабаритные товары, а ответственными могут признать администраторов блока, где прорвало трубу.
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Бакальчук: "Платить должны владельцы ПВЗ" :)
Не надо вводить людей в заблуждение! Платить будут не только владельцы ПВЗ, но и клиенты, заказывающие эти товары.
Сам товар естественно не пострадал, только упаковка
Предлагаю собрать с клиентов по 100 рублей на издержки
Ты отличный топ-менеджер. Выписываю премию за идею. (С) Бакальчук
А премию взять из из штрафов с ПВЗ
водитель штабелера отработал смену в минус
Кого оштрафуют первыми: продавцов, ПВЗ или покупателей?
Оштрафуют продавцов! За хреновую упаковку товара :)
может просто ввести правило делать упаковку водонепроницаемую, что поднимет стоимость товара и все перейдут на озон
Каждый такой инцидент делает Бакальчук больно. Прекратите.
В Озоне товар можно смахнуть с полки, а на WB может водой залить?
Сейчас бы тушить пожары водой, а не пенкой.
Л-1 и ОЗК вошли в чат
Часть средств будет покрыта страховкой, часть снимут с сотрудников, часть покроют покупатели новыми идеями по снятию комиссий за нажатие кнопки «Заказать», а часть поимеют с ПВЗ, за то, что не обеспечили наличие «утопленного» товара на точках. Бакальчук потирает ручки и ждет свои барыши.
WB: просим отнестись с пониманием.
Кому-то придут мокрые штанишки
Это поэтому у них сегодня пол дня сайт лежал? :)
Вот бы так службу поддержку и бездарность, которая ее контролирует просто взяли и заменили.