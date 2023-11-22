Торговля
Евгения Евсеева

В Подмосковье из-за задетого датчика пожарной безопасности затопило часть склада Wildberries Статьи редакции

По данным компании, из-за потопа часть упаковок «потеряла внешний вид», их заменят.

  • В ночь с 21 на 22 ноября 2023 года при работе погрузчика на складе маркетплейса в подмосковном Коледино повредило датчик пожарной безопасности — из-за этого включилась система пожаротушения. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление компании.
  • Из-за этого часть упаковок товаров на складе «потеряла внешний вид», их пообещали заменить. Количество повреждённого товара и сумму ущерба в компании не уточняют.
Источник: Telegram-канал Baza
  • Первым об инциденте сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, сперва на складе прорвало трубу — из-за этого начал подниматься пар, а затем сработала система пожаротушения. Канал уточнял, что вода залила преимущественно крупногабаритные товары, а ответственными могут признать администраторов блока, где прорвало трубу.
  • 20 августа 2023 года сильный ливень повредил крышу на складе Wildberries в Электростали. Затопило 500 м², сотрудников эвакуировали, а товары перенесли в другую секцию. Выплачивать компенсации продавцам маркетплейс начал с 11 сентября.

#новости #wildberries

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20 комментариев
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 Дмитрий

Бакальчук: "Платить должны владельцы ПВЗ" :)

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Aleksandr Vasilenko

Не надо вводить людей в заблуждение! Платить будут не только владельцы ПВЗ, но и клиенты, заказывающие эти товары.

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Artur Kuramshin

Сам товар естественно не пострадал, только упаковка

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Случайные фотографии
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fyp

Предлагаю собрать с клиентов по 100 рублей на издержки

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Otabek Khamdamov

Ты отличный топ-менеджер. Выписываю премию за идею. (С) Бакальчук

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Владимир Альянов

А премию взять из из штрафов с ПВЗ

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Алексей

водитель штабелера отработал смену в минус

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Вадим Д.

Кого оштрафуют первыми: продавцов, ПВЗ или покупателей?

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sunblade

Оштрафуют продавцов! За хреновую упаковку товара :)

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Илья Дьяконов

может просто ввести правило делать упаковку водонепроницаемую, что поднимет стоимость товара и все перейдут на озон

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Слегка Придурковатый

Каждый такой инцидент делает Бакальчук больно. Прекратите.

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Вованыч

В Озоне товар можно смахнуть с полки, а на WB может водой залить?

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Yury Grinev

Сейчас бы тушить пожары водой, а не пенкой.

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Максим Милосердов

Л-1 и ОЗК вошли в чат

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Aleksandr Balydin

Часть средств будет покрыта страховкой, часть снимут с сотрудников, часть покроют покупатели новыми идеями по снятию комиссий за нажатие кнопки «Заказать», а часть поимеют с ПВЗ, за то, что не обеспечили наличие «утопленного» товара на точках. Бакальчук потирает ручки и ждет свои барыши.

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Андрей К.

WB: просим отнестись с пониманием.

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Денис Самуров

Кому-то придут мокрые штанишки

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Константин Петров

Это поэтому у них сегодня пол дня сайт лежал? :)

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Никита

Вот бы так службу поддержку и бездарность, которая ее контролирует просто взяли и заменили.

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17 комментариев
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