DNS начал продажи MacBook Pro с процессором M3 — устройство стоит 240 тысяч рублей Статьи редакции
У ноутбука 8 Гб оперативной памяти.
- В DNS сообщили о старте продаж MacBook Pro от Apple на базе процессора M3, представленного в октябре.
- Модель обладает 14-дюймовым экраном с разрешением 3024 × 1964 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, а также 8 Гб оперативной памяти. В ноутбуке также установлен SSD на 512 Гб.
- Стоимость устройства составляет 240 тысяч рублей. Рекомендованная цена от Apple — от 1599 долларов (порядка 141 тысячи рублей по курсу ЦБ на 23 ноября).
- В DNS не уточнили, когда в продажу поступят модели MacBook Pro с процессорами M3 Pro и M3 Max.
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Козлины
Дорого? Привези сам и возьми на себя все риски.
Все же просто
Какие риски?
Лол, я за 255 купил - Pro 14" 2023, на M2 Max, 32gb, 1tb.
Сектанты здесь?
Здесь
240 тысяч рублей... они уху ели?
240к и 8гб оперативки без возможности расширения. Щикаааарно.
Ни кто не говорит, что цены Эпл указаны без учета налогов 🤷🏼♂️🙂 Сверху налоги, плюс привезти, налоги в РФ ну и плюс заработать.
Но один фиг 240к это больно 🤦🏼♂️
мак бук по цене москвича, москвич по цене однушки, однушка по цене яхты ...