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DNS начал продажи MacBook Pro с процессором M3 — устройство стоит 240 тысяч рублей Статьи редакции

У ноутбука 8 Гб оперативной памяти.

  • В DNS сообщили о старте продаж MacBook Pro от Apple на базе процессора M3, представленного в октябре.
  • Модель обладает 14-дюймовым экраном с разрешением 3024 × 1964 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, а также 8 Гб оперативной памяти. В ноутбуке также установлен SSD на 512 Гб.
  • Стоимость устройства составляет 240 тысяч рублей. Рекомендованная цена от Apple — от 1599 долларов (порядка 141 тысячи рублей по курсу ЦБ на 23 ноября).
  • В DNS не уточнили, когда в продажу поступят модели MacBook Pro с процессорами M3 Pro и M3 Max.
Техника
Таня Боброва
Apple представила MacBook Pro на базе новых процессоров M3, M3 Pro и M3 Max Статьи редакции

Компания провела презентацию Scary Fast в ночь с 30 на 31 октября 2023 года.

#новости #macbook #dns

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10 комментариев
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 Копчик
Стоимость устройства составляет 240 тысяч рублей. Рекомендованная цена от Apple — от 1599 долларов (порядка 141 тысячи рублей по курсу ЦБ на 23 ноября).

Козлины

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Александр Копейкин

Дорого? Привези сам и возьми на себя все риски.
Все же просто

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Black7

Какие риски?

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Л Б

Лол, я за 255 купил - Pro 14" 2023, на M2 Max, 32gb, 1tb.

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Слегка Придурковатый

Сектанты здесь?

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Родитель 1

Здесь

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Вячеслав Грачунов

240 тысяч рублей... они уху ели?

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Ivan Pogoreloff

240к и 8гб оперативки без возможности расширения. Щикаааарно.

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Alex V

Ни кто не говорит, что цены Эпл указаны без учета налогов 🤷🏼‍♂️🙂 Сверху налоги, плюс привезти, налоги в РФ ну и плюс заработать.

Но один фиг 240к это больно 🤦🏼‍♂️

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under construction

мак бук по цене москвича, москвич по цене однушки, однушка по цене яхты ...

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