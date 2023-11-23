«Дикси» начала тестировать электронные ценники в двух магазинах Статьи редакции
Технология позволит «освободить работников от рутинной печати и расстановки бумажных ценников».
- «Дикси» (принадлежит «Магниту») добавила электронные ценники в двух магазинах: в деловом центре «Москва-Сити» и в подмосковных Люберцах. До конца ноября 2023 года сеть планирует внедрить решение ещё в одной торговой точке.
- Электронные ценники оснащены экраном, который работает на основе технологии электронных чернил. Экран может менять цвета и работать в разных температурах, батарею нужно менять раз в пять лет, говорит ритейлер.
- Тестировать ценники компания будет не менее полугода: она оценит, изменятся ли показатели магазинов и впечатления покупателей, а также окупаемость технологии.
- Раньше электронные ценники были «достаточно дорогой технологией», поэтому массово их не использовали, отметил гендиректор «Дикси» Юрий Семенов. Теперь на рынке представлено больше решений, в том числе от российских разработчиков. Компания не назвала поставщика ценников для «Дикси».
- Среди российских ритейлеров электронные ценники уже используют «Пятёрочка» и «Перекрёсток». «Магнит» тестировал их в 2016 году, ритейлер «Фасоль» (проект Metro) — в 2019-м. Устройство позволяет автоматически обновлять цены товаров, исключая ошибки персонала, и быстрее проводить промоакции.
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А чистые полы и полки Дикси протестировать не хочет?
Электроценники давно пора, причём не тестировать, а просто внедрять, причём везде. Чего там продавцы днями напролёт их меняют?
И отсутствие просрочки бы не мешало протестировать
Чистые полы? Не дождётесь, это уже слишком много инноваций для одного десятилетия. 😂
Вы, Вадим, слишком много от них хотите. Хоть ценники бы сначала сделали, потом уже о грязных полах можно подумать. Как раз может у бедных продавцов с такими ценниками время останется, чтобы полы-то мыть!
Вадим, протестируй как-нибудь завалить своё ебaлo. Я тебя очень прошу.
Ты уж слишком многого хочешь. Может, тебе еще и молочка непросроченная? )
Всё просто, дайте им денег на электронные ценники и они сделают.
У людей смотрю всё просто, прям от создателя делай хорошо, а плохо не делай.
Великолепно, теперь цены могут меняться ещё быстрее! Удобно, когда ты подходишь к кассе, а цена вдруг "магическим образом" повышается.
Электронные ценники – это хорошо. Теперь бы только 'Дикси' начала тестировать качество своих продуктов с таким же энтузиазмом. 🤡
- А зачем у вас спидометр на прилавке?
- Не, это электронный ценник.
А юмор где, Андрей? Или еще не вечер? )
ценник на птицу?)
Я так понимаю, подготовка к еще бОльшей инфляции? Чтобы цены оперативно повышать?
Когда бумага становится дороже напечатанных на ней денег.
С этим раньше и руки сотрудников справлялись. Видимо, больно много людей уже уходят из-за таких условий, что аж электронные ценники пробуют
Но больше всего поразили электронные ценники российских разработчиков. Наверное такие же как кассы, весы, пос системы, сканеры и ТСД и прочее торговое оборудование. Оно же почти поголовно "отечественное"
Так то у нас есть производство таких дисплеев, даже какой-то производственный этап на нашем оборудовании. Так что если они обратились к ним, а не к "импортозаменителем" то кайф, + рабочим места
Сколько их можно тестировать? такое ощущение что приходит в ритейлер какой-то очередной управленец, на пилоте получает откат и уходит. И снова до следующего ценники бумажные
Думаю отчасти правда. И еще полправды что на бумаге звучит очень хорошо и здорово, а на деле менеджмент системы полный пиздец и проще бумажки вставлять, но чтобы в это поверить всем сначала попробовать надо
Каждые несколько лет ритейл пытается в электронные ценники и продается это как инновация. Каждый раз оказывается, что экономически это нецелесообразно. На моей памяти, только Медиамаркт всерьез сидел на таких ценниках, но у него:
- меньше магазинов, чем у продуктового ритейла
- более дорогой и габаритный товар, то есть меньше ценников нужно на условный метр полки
Такую идею еще 15-20 лет назад продвигали в ритейл, примерно тогда начали появляться экраны на электронных чернилах. Но тогда сети сказали - нафиг, не нужно, дорого.
Нужно идти в ногу со временем, ценники давно пора было поменять, это очень удобная идея для работников и покупателей. А то хожу по этому Дикси и спрашиваю, а сколько это стоит, ибо ценник найти вообще не судьба
У них нет нигде аппарата для проверки цен?
Появились электронные ценники
@
Их тоже никто не меняет
Где используют? Сколько не хожу в пятёрочку не вижу их там
где-то были. Я читал что покупатели их воровали.
Интересно конечно как это будет выглядит на практике, если товар раскупили к примеру колу вместо него не пихнут "здравые" сотрудники какую нибудь кул колу ибо цена разная, часто бывает товар продается быстро а автозаказ придёт через пару дней только с РЦ...
Главное уметь с этим работать а не как на счёт ксо челу нужно подтвердить возраст а он сотрудника ищет по всему залу
Бгг.
Тухлятина. Малый ассортимент. Продавцы из аула. Вечная грязища. Вечная толпа на кассе. Неработающие программы лояльности.
Электронные ценники, безусловно, спасут сеть.
Аттракцион: успей оплатить по текущей цене.
Не успел — не докажешь ))
В каких городах? Я впервые об этом слышу
Неужели! Мне уже жалко смотреть на двух несчастных сотрудников, которые бегают между кассой, выкладкой ценников и залом.
Уже вижу очередную отговорку на кассе, у нас база слетела, или программист не починил еще цены 😀
удивительно , что дикси пытается ввести какие-то инновации в свои магазины , но при этом обеспечить должный уровень порядка и чистоты это высшая степень для них
Бедные бабульки... Там ж угол обзора такой, что не видно нихера
И контраст тоже не очень
В заморозке бы сделали нормальные ценники. Это же ад просто. Никогда не видел, чтобы полностью на каждый товар был ценник. Как правило на самый интересный товар обязательно не будет, либо наклеен в самой Ж