Торговля
Таня Боброва

«Дикси» начала тестировать электронные ценники в двух магазинах Статьи редакции

Технология позволит «освободить работников от рутинной печати и расстановки бумажных ценников».

  • «Дикси» (принадлежит «Магниту») добавила электронные ценники в двух магазинах: в деловом центре «Москва-Сити» и в подмосковных Люберцах. До конца ноября 2023 года сеть планирует внедрить решение ещё в одной торговой точке.
  • Электронные ценники оснащены экраном, который работает на основе технологии электронных чернил. Экран может менять цвета и работать в разных температурах, батарею нужно менять раз в пять лет, говорит ритейлер.
  • Тестировать ценники компания будет не менее полугода: она оценит, изменятся ли показатели магазинов и впечатления покупателей, а также окупаемость технологии.
  • Раньше электронные ценники были «достаточно дорогой технологией», поэтому массово их не использовали, отметил гендиректор «Дикси» Юрий Семенов. Теперь на рынке представлено больше решений, в том числе от российских разработчиков. Компания не назвала поставщика ценников для «Дикси».
  • Среди российских ритейлеров электронные ценники уже используют «Пятёрочка» и «Перекрёсток». «Магнит» тестировал их в 2016 году, ритейлер «Фасоль» (проект Metro) — в 2019-м. Устройство позволяет автоматически обновлять цены товаров, исключая ошибки персонала, и быстрее проводить промоакции.

#новости #дикси

1.5K показов
1.5K открытий
0
53 комментария
Написать комментарий...
 Вадим Д.

А чистые полы и полки Дикси протестировать не хочет?

Электроценники давно пора, причём не тестировать, а просто внедрять, причём везде. Чего там продавцы днями напролёт их меняют?

Ответить
Развернуть ветку
Dukalis

И отсутствие просрочки бы не мешало протестировать

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Даня Пипеткин

Чистые полы? Не дождётесь, это уже слишком много инноваций для одного десятилетия. 😂

Ответить
Развернуть ветку
Елена Попова

Вы, Вадим, слишком много от них хотите. Хоть ценники бы сначала сделали, потом уже о грязных полах можно подумать. Как раз может у бедных продавцов с такими ценниками время останется, чтобы полы-то мыть!

Ответить
Развернуть ветку
vic

Вадим, протестируй как-нибудь завалить своё ебaлo. Я тебя очень прошу.

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и сиба
чистые полы и полки

Ты уж слишком многого хочешь. Может, тебе еще и молочка непросроченная? )

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
BaronKorf

Всё просто, дайте им денег на электронные ценники и они сделают.

У людей смотрю всё просто, прям от создателя делай хорошо, а плохо не делай.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Жолин

Великолепно, теперь цены могут меняться ещё быстрее! Удобно, когда ты подходишь к кассе, а цена вдруг "магическим образом" повышается.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Супов

Электронные ценники – это хорошо. Теперь бы только 'Дикси' начала тестировать качество своих продуктов с таким же энтузиазмом. 🤡

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

- А зачем у вас спидометр на прилавке?
- Не, это электронный ценник.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

А юмор где, Андрей? Или еще не вечер? )

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Александр

ценник на птицу?)

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Я так понимаю, подготовка к еще бОльшей инфляции? Чтобы цены оперативно повышать?

Ответить
Развернуть ветку
Elnar I

Когда бумага становится дороже напечатанных на ней денег.

Ответить
Развернуть ветку
Silver Surfer

С этим раньше и руки сотрудников справлялись. Видимо, больно много людей уже уходят из-за таких условий, что аж электронные ценники пробуют

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Дмитрий Зима

Но больше всего поразили электронные ценники российских разработчиков. Наверное такие же как кассы, весы, пос системы, сканеры и ТСД и прочее торговое оборудование. Оно же почти поголовно "отечественное"

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Колбас

Так то у нас есть производство таких дисплеев, даже какой-то производственный этап на нашем оборудовании. Так что если они обратились к ним, а не к "импортозаменителем" то кайф, + рабочим места

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Зима

Сколько их можно тестировать? такое ощущение что приходит в ритейлер какой-то очередной управленец, на пилоте получает откат и уходит. И снова до следующего ценники бумажные

Ответить
Развернуть ветку
Qnoc

Думаю отчасти правда. И еще полправды что на бумаге звучит очень хорошо и здорово, а на деле менеджмент системы полный пиздец и проще бумажки вставлять, но чтобы в это поверить всем сначала попробовать надо

Ответить
Развернуть ветку
Timur e la squadra

Каждые несколько лет ритейл пытается в электронные ценники и продается это как инновация. Каждый раз оказывается, что экономически это нецелесообразно. На моей памяти, только Медиамаркт всерьез сидел на таких ценниках, но у него:
- меньше магазинов, чем у продуктового ритейла
- более дорогой и габаритный товар, то есть меньше ценников нужно на условный метр полки

Ответить
Развернуть ветку
Alexander

Такую идею еще 15-20 лет назад продвигали в ритейл, примерно тогда начали появляться экраны на электронных чернилах. Но тогда сети сказали - нафиг, не нужно, дорого.

Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Бубнов

Нужно идти в ногу со временем, ценники давно пора было поменять, это очень удобная идея для работников и покупателей. А то хожу по этому Дикси и спрашиваю, а сколько это стоит, ибо ценник найти вообще не судьба

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

У них нет нигде аппарата для проверки цен?

Ответить
Развернуть ветку
Black7

Появились электронные ценники
@
Их тоже никто не меняет

Ответить
Развернуть ветку
illusive man

Где используют? Сколько не хожу в пятёрочку не вижу их там

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

где-то были. Я читал что покупатели их воровали.

Ответить
Развернуть ветку
Rafa Ramazanoff

Интересно конечно как это будет выглядит на практике, если товар раскупили к примеру колу вместо него не пихнут "здравые" сотрудники какую нибудь кул колу ибо цена разная, часто бывает товар продается быстро а автозаказ придёт через пару дней только с РЦ...
Главное уметь с этим работать а не как на счёт ксо челу нужно подтвердить возраст а он сотрудника ищет по всему залу

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Петров

Бгг.
Тухлятина. Малый ассортимент. Продавцы из аула. Вечная грязища. Вечная толпа на кассе. Неработающие программы лояльности.
Электронные ценники, безусловно, спасут сеть.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Аттракцион: успей оплатить по текущей цене.
Не успел — не докажешь ))

Ответить
Развернуть ветку
Алиса Зорина
Среди российских ритейлеров электронные ценники уже используют «Пятёрочка» и «Перекрёсток»

В каких городах? Я впервые об этом слышу

Ответить
Развернуть ветку
Отстой Петрович

Неужели! Мне уже жалко смотреть на двух несчастных сотрудников, которые бегают между кассой, выкладкой ценников и залом.

Ответить
Развернуть ветку
Ax

Уже вижу очередную отговорку на кассе, у нас база слетела, или программист не починил еще цены 😀

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Зверев

удивительно , что дикси пытается ввести какие-то инновации в свои магазины , но при этом обеспечить должный уровень порядка и чистоты это высшая степень для них

Ответить
Развернуть ветку
Огурец Молодец

Бедные бабульки... Там ж угол обзора такой, что не видно нихера

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Таран

И контраст тоже не очень

Ответить
Развернуть ветку
Никита

В заморозке бы сделали нормальные ценники. Это же ад просто. Никогда не видел, чтобы полностью на каждый товар был ценник. Как правило на самый интересный товар обязательно не будет, либо наклеен в самой Ж

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
50 комментариев
Раскрывать всегда
null