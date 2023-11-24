МВД оштрафовало и выдворило из страны несколько сотрудников-мигрантов склада Wildberries Статьи редакции
Компания предупредила, что из-за проверок 8000 работников не могут приступить к обязанностям. Это приведёт с задержкам отгрузок.
- Полицейские оштрафовали 16 мигрантов на сумму от 2000 до 5000 рублей после облавы у склада Wildberries в Электростали. Троих из них выдворили из страны.
- Утром 24 ноября 2023 года в компании сообщили, что в сортировочный центр в Электростали с проверкой пришла полиция. У сотрудников проверяли документы. Из-за этого маркетплейс предупредил о возможных перебоях с отгрузкой и выгрузкой товаров.
- Позже в Wildberries добавили, что из-за проверки 8000 сотрудников «не могут начать работать», а продавцам грозят «миллиардные убытки в высокий сезон».
- В пресс-службе маркетплейса подчеркнули, что руководство Wildberries «находится на постоянной связи с представителями правоохранительных органов».
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Т.е нелегалов набрал Вайлдберис , а виноваты МВД , охуеть логика
Причём тут сука vc.ru?
Ну уйди тогда отсюда.
Новость как раз для vc.
И всегда была.
Я ещё первый донат Дурова на этом проекте застал, жаль что теперь ноунейиы могут тут регаться, так ещё на комментарии отвечать своими скам-мнениями🤨
Дак у тебя, у самого рега 21 года 🗿
вкусный у него донат был?
тебе на сайт донатов Дурова, но эта тема запрещена в РФ вообще-то
Клики, реклама, +отрабатывают задачу по разжиганию межнациональной розни.
Нацики довольны и могут дальше идти убивать славян на чужую землю, а власти продолжат раздавать паспорта сотнями тысяч ежегодно всякому социальному мусору из средней Азии, пока талантливые уезжают
социальный мусор из средней Азии
Как это у вас уживается в одном предложении? 🤯
Считаешь, что сомнения в качестве прибывающего человеческого ресурса есть национализм?
Это кому такая задача нужна вообще?
Я тот же вопрос задал, когда ваши посты увидел
Новость про ВБ, это вроде как бизнес.
То что связано с wb
Похоже эти мигранты и сайтом вб занимались. Личный кабинет продавца сломался.
Вот только починили
Кабинетами как раз наши занимаются)
И так работать некому, так тут ещё и выдворяют
У нас действительно дворники все исчезли, листья так и не убрали
Это денег нет, а не дворников
Там одновременно все
Это листья, ска, падают где попало
26% соевых уже вернулись
а в чем минусы? или вы хотите, чтобы опять вас хватали и мобилизовали?
У вас ус отклеился…
Зазервировал место под шутку про арестовали не того
Прям уже выдворили? Это и протокол выписали и суд прошел и апелляция и на самолет до тачикистона посадили? Тройки, чтоли, вернули?
Думаю, по выдворению мигрантов – упрощённая процедура.
Ну правильно, что в ними цацкаться.. а кто тут мигрант будут определять два дебила и товарищ лейтенант.
ну поплачь
Ну за такое точно надо ПВЗ штрафовать.
Закрыть всех нахуй. А то ишь чо...
Сейчас "будущих" контрактников для СВО отлавливают. Народ не горит желанием, а у чинушь сроки горят, вот и жестят по различным Компаниям, заводам, ...
16 человек как-то не так много