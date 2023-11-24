Торговля
Маша Цепелева

МВД оштрафовало и выдворило из страны несколько сотрудников-мигрантов склада Wildberries Статьи редакции

Компания предупредила, что из-за проверок 8000 работников не могут приступить к обязанностям. Это приведёт с задержкам отгрузок.

  • Полицейские оштрафовали 16 мигрантов на сумму от 2000 до 5000 рублей после облавы у склада Wildberries в Электростали. Троих из них выдворили из страны.
  • Утром 24 ноября 2023 года в компании сообщили, что в сортировочный центр в Электростали с проверкой пришла полиция. У сотрудников проверяли документы. Из-за этого маркетплейс предупредил о возможных перебоях с отгрузкой и выгрузкой товаров.
  • Позже в Wildberries добавили, что из-за проверки 8000 сотрудников «не могут начать работать», а продавцам грозят «миллиардные убытки в высокий сезон».
  • В пресс-службе маркетплейса подчеркнули, что руководство Wildberries «находится на постоянной связи с представителями правоохранительных органов».
Фото МВД России

#новости #wildberries

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33 комментария
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 Sergio Molotkoni

Т.е нелегалов набрал Вайлдберис , а виноваты МВД , охуеть логика

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Fred Han

Причём тут сука vc.ru?

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unknown

Ну уйди тогда отсюда.
Новость как раз для vc.
И всегда была.

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Fred Han

Я ещё первый донат Дурова на этом проекте застал, жаль что теперь ноунейиы могут тут регаться, так ещё на комментарии отвечать своими скам-мнениями🤨

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Rafa Ramazanoff

Дак у тебя, у самого рега 21 года 🗿

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Кирилл Макеев

вкусный у него донат был?
тебе на сайт донатов Дурова, но эта тема запрещена в РФ вообще-то

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QAWERTYUI

Клики, реклама, +отрабатывают задачу по разжиганию межнациональной розни.

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Техно Механиус

Нацики довольны и могут дальше идти убивать славян на чужую землю, а власти продолжат раздавать паспорта сотнями тысяч ежегодно всякому социальному мусору из средней Азии, пока талантливые уезжают

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Горделивый Сербский Патриот
нацики довольны
социальный мусор из средней Азии

Как это у вас уживается в одном предложении? 🤯

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Техно Механиус

Считаешь, что сомнения в качестве прибывающего человеческого ресурса есть национализм?

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Кирилл Спинер-Вейпов

Это кому такая задача нужна вообще?

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Gorbun iz Notr Dama

Я тот же вопрос задал, когда ваши посты увидел

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Николай Борисов

Новость про ВБ, это вроде как бизнес.

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Денис

То что связано с wb

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Фоксик

Похоже эти мигранты и сайтом вб занимались. Личный кабинет продавца сломался.
Вот только починили

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Одинокая путешественница

Кабинетами как раз наши занимаются)

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Я сказал свое имя машине

И так работать некому, так тут ещё и выдворяют

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Gabilay

У нас действительно дворники все исчезли, листья так и не убрали

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Техно Механиус

Это денег нет, а не дворников

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Я сказал свое имя машине

Там одновременно все

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Байд Джонов

Это листья, ска, падают где попало

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Байд Джонов

26% соевых уже вернулись

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Алексей

а в чем минусы? или вы хотите, чтобы опять вас хватали и мобилизовали?

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Sergio Molotkoni

У вас ус отклеился…

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Natural Phobia

Зазервировал место под шутку про арестовали не того

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Иван Иванов

Прям уже выдворили? Это и протокол выписали и суд прошел и апелляция и на самолет до тачикистона посадили? Тройки, чтоли, вернули?

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Буквоед

Думаю, по выдворению мигрантов – упрощённая процедура.

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Иван Иванов

Ну правильно, что в ними цацкаться.. а кто тут мигрант будут определять два дебила и товарищ лейтенант.

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Semper Fi

ну поплачь

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Вадим Д.

Ну за такое точно надо ПВЗ штрафовать.

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Байд Джонов

Закрыть всех нахуй. А то ишь чо...

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sunblade

Сейчас "будущих" контрактников для СВО отлавливают. Народ не горит желанием, а у чинушь сроки горят, вот и жестят по различным Компаниям, заводам, ...

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Клюев

16 человек как-то не так много

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