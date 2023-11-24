«Почте России» поручили изучить способы повысить свою эффективность за счёт «внутренних резервов» Статьи редакции
До этого почтовый оператор предлагал брать деньги с маркетплейсов — но идею не поддержал Михаил Мишустин, писал в ноябре 2023 года РБК.
- Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ответ на вопрос о введении «инфраструктурного сбора» с маркетплейсов в пользу «Почты России», пишут «РИА Новости» и «Интерфакс».
- По словам Шадаева, «Почта России» должна до конца первого квартала 2024 года предоставить план по оптимизации собственной работы за счёт «внутренних резервов».
- Он отметил, что «принято решение сконцентрироваться на повышении внутренней эффективности компании». Также ей придётся оценить «пределы ресурсов» — понять, где можно сократить издержки, а где ввести дополнительные услуги. «Почта России», например, уже заморозила проект доставки посылок дронами и перестала доставлять отправления роботами-курьерами «Яндекса».
- В мае 2023 года «Почта России» предложила Минцифры механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений. Компания хотела обязать маркетплейсы и другие онлайн-магазины с выручкой больше 1 млрд рублей в год платить в её пользу «инфраструктурный платёж» — в размере 0,5% от квартального оборота товаров. В июле в ведомстве подтвердили обсуждения. Взамен «Почта России» предлагала закрепить за собой статус «федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции».
- Против идеи выступали Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; входят Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и другие), Минпромторг и, по данным «Известий», ФАС.
- В итоге АКИТ предожила «оказать содействие» в использовании инфраструктуры «Почты России» — маркетплейсы готовы закупить у компании услуги и сервисы потенциально на 33,5 млрд рублей в 2024 году. В ноябре 2023 года «Центр стратегических разработок» предложил покрывать убытки «Почты» за счёт денег продавцов на маркетплейсах, писали «Ведомости».
- В октябре РБК сообщило, что совет директоров «Почты России» решил провести независимый аудит, чтобы понять, как улучшить ситуацию внутри компании. В ноябре прошло совещание по этому вопросу: на нём премьер-министр России Михаил Мишустин выступил против предложения собирать деньги с маркетплейсов, писало издание.
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Как обычно - сократят рядовой персонал, снизят зарплаты, добавят работы тем, кто остался. По итогам выпишут многомиллионные премии руководящим работникам за хорошую работу по сокращению затрат.
А где такое уже провернули много раз?
Если при этом будут работать как щас, то пофиг.
Но т.к. вы мыслите миллионами, а не миллиардами в рассуждениях о премиях, то полагаю, что и пенсионерам надо пенсию повысить и в подъездах кто-то писает постоянно.
Скажите, пожалуйста, что я не прав.
"Товарищи! Сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему: изыскание внутренних резервов" (c)
https://www.youtube.com/watch?v=b8uHJvnwdrs
"А расскажет нам об этом начальник транспортного цеха"
Смешно, если бы не так грустно. Бедная почта, уже где только не пытается приткнуться, лишь бы выжить
Эффективность. Почта. Резервы. Повысить.
Не складывается адекватное предложение. Но вообще очень смешная новость. Из разряда оксюморонов.
У меня ассоциации с планом подготовки армии к войне)
Продукты питания продает, лотерейные билеты продает, газеты и журналы продает. Что ещё можно придумать?
Например можно открыть парикмахерские, чтоб сотрудники почты стригли посетителей. Потом шиномонтажку с хранением колес на базе отделения почты России. Так же можно сотрудникам раздать гарнитуры, чтоб пока ищут посылку, работали в колл центре какого-нибудь Тинькофф.
Продавать симки и карты разных банков - отличная идея! А, стоп, это уже и так есть
Мне лично видится три направления, которые очень подойдут Почте России для расширения деятельности:
- Изготовление кованых ворот, ограды, беседок, опционально металло- и трубопрокат
- Ремонт станков, погрузочных кранов
- Ателье, пошив одежды из кожи и шкуры заказчика
Кто-то еще надеется на "эффективность" почты россии?
в плане почты/посылок так то нормально работают. А вот в плане почта магазин и того подобного есть сомнения. Покупает вообще там что то. Стоят эти продукты там годами, окупилось оно хоть? Ладно бы там печатную продукцию продавали бы, но продукты
Все, кроме самой почты России🤷♂️
Никто уже и не надеется, кроме, думаю, самой почты
Так господи, там резервов полно! В каждом отделении сделать рентген легких - тема востребованная.
Туда же - класс по обучению торговли на маркетплейсах
И комнату груминга!
Так как отделений много по всей стране, наконец в каждой жопе можно будет эти услуги востребованнные получить
Ну а сотрудники и так уже есть на отделениях - даже думать не надо
Компуктерный клуб надо, чтобы молодёжь приучат к Почте с соплей.
МРТ добавьте.
Непонятно, почему она должна быть прибыльной, если основная функция почты это социальная и представление государства на территории.
Но они берут деньги за свои услуги, и, скорее всего, если поставить такую цельно, можно найти много путей для оптимизации, на которую гос.конторы обычно кладут болт, потому что "какая разница"
Скорее всего речь о том, чтобы стать менее убыточной
тоже не понимаю. Второй раз за год повысили тарифы на электричку. Написал в Минтранс, пришел ответ "мы строим МЦД, нужны деньги". С какого хера инфраструктурный проект оплачивает за счет потребителей?
Куда уж еще больше оптимизировать.
Содержание бездельников в пиджаках урежьте и тогда деньги на почту сразу найдутся.
Да тут и не в этом дело. В целом даже жалко почту России, учитывая, что есть гораздо лучшие варианты на рынке. Тот же боксбери или как там его. Люди сейчас не нацелены на выбор почты, как доставки
Ладно почта, там конференция идёт, ИИ всё захватил.
Че там когда налог на ИИ?
Рассказываю.
1. Отказ от тушенки и прочей скобяной торговли
2. Наличие упаковочного материала на точках. Наличие почтовых марок на точках.
3. Отказ от почтовых марок вообще, в пользу штрих-кодов.
4. Право юрикам самим оформлять отправку кореспонденции (вес, взвешивание, регистрация, оплата). за оператором оставить только контроль.
5. Главное. Пересмотр логистики. Это ненормально что письмо меняет 10 сортрировок от адресата до адресата.
6. Пересмотр зарплат руководства.
7. Пересмотр стоимости услуг. Некоторые ценники делают их неинтересными.
Во всей этой истории про Почту России, идет речь про точки которые разбросаны по всей огромной стране.
В отдаленных местах, если не будет продаж тушёнки, повысить зарплаты, добавить транспорт\людей чтобы улучшить обслуживание, сделать минимальный ремонт... то это будет вообще финансовая яма. Если в больших городах Почтой еще пользуются по назначению из-за достаточного кол-ва народа, то в небольшом городе на несколько тысяч человек, крайне часто, там пустота и тишина когда нет пенсий.
Я полагаю система распределений финансов работает также как и с регионами России, когда все стекается в Москву, а потом уже из неё распределяют сколько и кому выделять финансов.
Как это мешает? Стоят и стоят) Кто-то покупает иногда.Наличие упаковочного материала на точках. Наличие почтовых марок на точках.
вот этого не хватает, но далеко не у всех почт есть место для такого.Отказ от почтовых марок вообще, в пользу штрих-кодов.
Марки только для обычных отправлений, для любых других отправлений, которые быстрее и часто даже дешевле - их нет. Т.е. фактически марки лишь для писем.Право юрикам самим оформлять отправку кореспонденции (вес, взвешивание, регистрация, оплата). за оператором оставить только контроль.
Вы не представляете, но это уже более нескольких лет так. И не только юрикам, но и физикам. Нет смысла стоять на почте в очереди. Я всегда все оформляю дома, прихожу и молча кладу на стол оператора письма/посылки, которые уже оформлены и оплачены.Главное. Пересмотр логистики. Это ненормально что письмо меняет 10 сортрировок от адресата до адресата.
Это редкость, я отправляю в месяц около 300-500 посылок/писем иПересмотр зарплат руководства.
доходит все достаточно быстро.
хз чо там с ЗППересмотр стоимости услуг. Некоторые ценники делают их неинтересными.
Почта России - это самое выгодное что есть на рынке. Если уж и пересмотр, то в сторону дороговизны.
Вы видимо не в курсе, что оплата марками без НДС, и для неплательщиков этого налога это означает экономию. А для плательщиков меньше бумажек
Вот было бы интересно увидеть результат аудита в итоге. Почему люди там с горем пополам работают и на них выезжают за копейки.
— А еще можно вертикально закапывать.
— По пояс: сразу готовый памятник.
— И пусть за руки держатся — оградка получится.
Не думал, что скажу это, но дайте им денег просто. Шо, нету? Из своего бюджета на «оборону» выделите, гондоны ёбаные. А то на всякую хуйню деньги есть, а на почту блять нет.
больше доить и меньше кормить
Интересно, а с этим связано сокращение времени работы отделов до 6 вечера в будние дни? 🙂
скорее да.
Внутренних резервов алкашки? 😅
А как в других странах выживают данные структуры?
Из предновогодних резервов внутренне )
1)Разрешить сдать любую документацию через сторонние сервисы (кто работает как юр.лицо, знает , что только через почту коммуникации сторонние.) А для физиков возможность выбрать и для получения штрафов , налогов , судебных документов стороннего отправителя типо сдек. И субсидировать их за это.
2) передав функции , оставить отделения для услуг почты только там , где население меньше 50к и нет сторонних доставок
СДЕК наверно очень будет рад появившийся у него функции гос почты.
)
Шаг 1. Посмотреть фильм Опочтарение.
По идее, учитывая что маркетплейсы используют инфраструктуру почты в усиленном режиме, то у почты должен быть просто более дорогой тариф для бизнеса.
Как например в Dropbox и вообще везде.
Индивидуал — платишь условно 10₽
Бизнес — платишь условно 20-30₽
Пытались же "премьер-министр России Михаил Мишустин выступил против предложения собирать деньги с маркетплейсов"
Но эти 20-30 все равно переложатся на покупателя.
Мы берем с клиента 300р. за доставку. Когда мы этот тариф устанавливали, доставка почтой обходилась в 150-600р куда угодно. Сейчас в дальневосточную часть России почтой едет за 1500. В Якутию за 1900. И это не считая обратного тарифа еще, если за посылкой не пришли.
В итоге мы уже отменили наложенный платеж, ввели возвратные удержания и вместо единого тарифа в 300р. с января вводим зоны доставки - скорее всего, с восточной и южной частей России заказов у нас больше не будет никогда, потому что никто не станет платить 600-900р за доставку. По нам так пусть Вайлдберриз туда возит.
Денег нет, но вы держитесь! (с)
Как улучшить ситуацию внутри компании
Мне одному помнится, что сама идея в маркетплейсами у почты старые?
Когда-то я туда хотел устроить почтальоном
Поручили)) звучит смешно, как в детском саду возятся с этой почтой России
Ага, недавно наблюдал "повышение эффективности" когда сотрудник уволился и вместо 2 окон, которые худо-бедно справлялись, осталось одно. Сразу очередь 10 человек.
Это еще в Москве, не регионы.
За счет кого? Большинство креативщиков и думающих уехали, оставшиеся адекватные точно туда не пойдут даже за миллион денег (даже я:)), потому что понимают какой там бардак.
У нас и так все почтальоны уволились.. а сейчас "эффективные" менеджеры оставшихся сократят
Эффективно сократят
Если вкратце, это очень плохо, сейчас расскажу почему.
1. почта рф - инфраструктурное, "системообразующее", как говорится, предприятие. Они разносят пенсию, доставляют посылки, письма, отправляют переводы. я постоянно пользуюсь почтой, если бы её не было - не знаю, как вообще жить можно было бы.
2. ситуация с сотрудниками на почте очень и очень непростая, из-за низких зарплат там работает кто попало, опытные и профессиональные кадры - на вес золота.
3. каждый раз, когда я вижу такие новости - я представляю, что сейчас сотрудников ещё зажмут, и 2 адекватные тетечки из моего отделения уволятся и там останутся наркоманы и балбесы (без шуток, сидят тела с выпученными глазами, не понимают что происходит, и шмыгают носом)
4. в мелких населённых пунктах некому за эти копейки работать, отделения просто закрываются.
Не нужно давить почту, нужно поддерживать сотрудников, давать инвестиции и прочее и прочее. Достаточно вместо стран Африки поддерживать свои инфраструктурные предприятия, этого хватило бы. Резервы есть, только они не внутри почты, они там где-то в области сказок про геополитику.