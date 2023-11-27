Ozon запустил сервис рассрочки в Казахстане с помощью банков-партнёров Статьи редакции
Партнёр оформляет документы в онлайне, для подписания кредитного договора пользователю нужно ввести код из SMS.
- Покупатели из Казахстана смогут оформить рассрочку на один или несколько товаров общей стоимостью от 10 тысяч до 2 млн тенге, рассказала компания. Услуга доступна гражданам страны старше 21 года (в некоторых случаях — старше 18 лет).
- Чтобы оформить рассрочку, при оформлении заказа пользователю нужно выбрать способ оплаты «Рассрочка» и указать свой ИИН. Заявку рассматривают партнёры: Halyk Bank, Home Credit Bank, «Евразийский Банк» и МФО «Фридом Финанс Кредит». После этого пользователь может выбрать одно из предложений.
- На первом этапе для заказа в рассрочку на 12 месяцев доступны «несколько тысяч» товаров — возможность такой покупки отображается в карточке. В будущем маркетплейс планирует расширять количество товаров и финансовых партнёров и добавить займы на период от 6 до 24 месяцев.
- В «ближайшее время» возможность продавать свои товары в рассрочку в Казахстане появится у всех продавцов.
- Ozon вышел на рынок Казахстана в 2021 году. В начале 2023-го маркетплейс открыл фулфилмент-центр в Астане. Также у компании есть в стране сеть пунктов выдачи заказов.
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Kaspi Жума рулит!
Каспи - недоэкосистема. Ужасные суперапп, низкий уровнень постпродажи на маркетплейсе, банк с депозитами "в отделении" (и только в тенге) и без яблокопея.
Весь КЗ на рассрочке сидит
СПБ-биржа подала на банкротство