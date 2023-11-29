Wildberries начал скрывать в карточках негативные отзывы, которые не относятся к продавцу и его товару Статьи редакции
Скрытые оценки не будут учитываться при расчёте рейтинга продаваемого продукта.
- Об этом vc.ru рассказали в Wildberries. Компания находит и автоматически скрывает нерелевантные комментарии с помощью модели машинного обучения. Ей «скормили» тысячи отзывов, ранее опубликованных на маркетплейсе.
- Например, если пользователь поставил низкую оценку товару, поскольку его не устроила работа пункта выдачи (ПВЗ), отображать её на странице продавца, который не управляет этим ПВЗ, «несправедливо», считают в Wildberries. Особенно если учесть, что некоторые покупатели не читают текст и смотрят только на оценки, пояснили в пресс-службе.
- О нововведении ранее также рассказал Mash со ссылкой на уведомление для партнёров. В нём говорится, что алгоритм продолжат улучшать, чтобы тот не скрывал релевантные отзывы и, наоборот, не пропускал те, что стоит спрятать.
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А если будет позитивный отзыв, который не относится к товару, он тоже будет скрыт и не будет влиять на рейтинг товара?
И правильно, а то через отзыв читаешь «доставили хорошо/плохо упакованный (заказ). Еще не пробовал (а)»🤦♀️🤦♀️🤦♀️
Ну думаю это справедливо)
Наконец-то)
Рада за ответственных предпринимателей 👍🏻
как определяют?
Ну главное что бы система корректно работала и не прятала отзывы по существу
У Озон давно это уже есть!
С отзывами на вб есть проблемы, мне спустя 7 месяцев пришел отзыв о потере лампочки на гирлянде…
А через годWildberries начал скрывать в карточках негативные отзывы
И как будет система распознать нерелевантные комментарии? Что-то мне подсказывает, что внушительная часть честных, негативных отзывов будет скрыта ошибочно, либо не ошибочно..
А если наоборот отзыв касается не работы ПВЗ а товара то «машина» не будет учитывать этот отзыв в рейтинге ПВЗ?…
Тогда необходимо скрывать и позитивные отзывы, которые не относятся к продавцу и его товару. Логично?
Ба, не верю глазам!
Ужель все эти:
«было плохое настроение, ноготь сломала, поэтому вот вам, собаки сутулые, единицу, заодно ещё и отзывы разбавлю своим бессвязным текстом»
пропадут?!
А как может быть отзыв не по теме товара и продавца?🤔