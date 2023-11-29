Торговля
Полина Лааксо

Wildberries начал скрывать в карточках негативные отзывы, которые не относятся к продавцу и его товару Статьи редакции

Скрытые оценки не будут учитываться при расчёте рейтинга продаваемого продукта.

  • Об этом vc.ru рассказали в Wildberries. Компания находит и автоматически скрывает нерелевантные комментарии с помощью модели машинного обучения. Ей «скормили» тысячи отзывов, ранее опубликованных на маркетплейсе.
  • Например, если пользователь поставил низкую оценку товару, поскольку его не устроила работа пункта выдачи (ПВЗ), отображать её на странице продавца, который не управляет этим ПВЗ, «несправедливо», считают в Wildberries. Особенно если учесть, что некоторые покупатели не читают текст и смотрят только на оценки, пояснили в пресс-службе.
  • О нововведении ранее также рассказал Mash со ссылкой на уведомление для партнёров. В нём говорится, что алгоритм продолжат улучшать, чтобы тот не скрывал релевантные отзывы и, наоборот, не пропускал те, что стоит спрятать.

#новости #wildberries

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15 комментариев
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 Dmitry

А если будет позитивный отзыв, который не относится к товару, он тоже будет скрыт и не будет влиять на рейтинг товара?

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Александра Быкова

И правильно, а то через отзыв читаешь «доставили хорошо/плохо упакованный (заказ). Еще не пробовал (а)»🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

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Александр

Ну думаю это справедливо)

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Психолог Евгения Шарыгина

Наконец-то)
Рада за ответственных предпринимателей 👍🏻

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Рига

как определяют?

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Наталья Казакова

Ну главное что бы система корректно работала и не прятала отзывы по существу

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Rendition Channel

У Озон давно это уже есть!

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Булат Резяпов

С отзывами на вб есть проблемы, мне спустя 7 месяцев пришел отзыв о потере лампочки на гирлянде…

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Сладкий Бубалех

А через год

Wildberries начал скрывать в карточках негативные отзывы
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Dmitry

И как будет система распознать нерелевантные комментарии? Что-то мне подсказывает, что внушительная часть честных, негативных отзывов будет скрыта ошибочно, либо не ошибочно..

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Oyuna Budazhapova

А если наоборот отзыв касается не работы ПВЗ а товара то «машина» не будет учитывать этот отзыв в рейтинге ПВЗ?…

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sunblade

Тогда необходимо скрывать и позитивные отзывы, которые не относятся к продавцу и его товару. Логично?

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Вадим Д.

Ба, не верю глазам!
Ужель все эти:

«было плохое настроение, ноготь сломала, поэтому вот вам, собаки сутулые, единицу, заодно ещё и отзывы разбавлю своим бессвязным текстом»

пропадут?!

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debil
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Ярослава Радионова

А как может быть отзыв не по теме товара и продавца?🤔

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12 комментариев
Раскрывать всегда
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