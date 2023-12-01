Торговля
Таня Боброва

X5 Group показала концепцию будущей сети малых магазинов «Около» на странице для партнёров Статьи редакции

Сеть с тремя форматами торговых точек будет работать по франшизе.

Изображение с сайта X5 Group
  • На публикацию материалов X5 Group на странице для партнёров обратило внимание Shopper's. У сети будет три формата по площади магазина: «стандарт» (120-150 м²), «медиум» (90-120 м²) и «экспресс» (60-90 м²).
  • Согласно информации на сайте, управлять магазинами будут партнёры, договор действует в течение пяти лет. X5 Group предоставит право на использование бренда «Около», оборудование и рекламные материалы на сумму до 2,5 млн рублей, подключит к своим сервисам и программе лояльности.
  • Партнёр должен закупать у группы товар на сумму от 1 млн рублей в месяц с учётом НДС. Также партнёры смогут оказывать X5 услуги по выдаче заказов предпринимателям в ПВЗ за вознаграждение в размере 5% от стоимости выданных заказов. Они также будут подключаться к программе «Оптом дешевле» — определённые товары доступны покупателям по предзаказу со скидкой 15%.
  • Согласно макету на сайте, в магазине предусмотрен кафетерий со столиками, кофемашиной и выпечкой, а также постамат.
Изображение с сайта X5 Group
  • Ритейлер анонсировал тестирование франшизы для небольших магазинов под названием «Около» в октябре 2023 года. Пилотный проект запустят в ближайшие месяцы, сообщала компания.

#новости #x5group

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30 комментариев
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 lomar

Встречаемся у пятерочки около перекрестка где вкусно и точка

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Echo

Хорошо, что не назвали Около, как About

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Таир Бакиев

Формат АЗС без собственно АЗС?

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lomar

около АЗС

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Blueberry

Около с футболом

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Злой Полушубок

Околофутбола

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A V

Химия, сахарные макарошки из пальмы и заморозка к вашим услугам. Приятного

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Роман

Во все мире в продуктах химия, население большое, неужели Вы думаете, что там все по другому.

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Kalish Birano

Ездили в Чехию часто. Гиперы одинаковые по сути. (Были до 22года) Те кто думает что где-то пальма, а где-то не пальма заблуждается. Пальма так-то есть везде, только в РФ пальма на уровне "технический вазелин", как говорится "есть ньюанс")))

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Марат Шайхутдинов

А не в рф пальма уровня божественная амброзия?)

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jobisdone

Ну пальма то между прочим очень полезная, но с одним нюансом, пальма первого отжима)

У нас где то 33 отжим в продуктах пихают 😃

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Колян

в GlobusGurme там по другому

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Григорий Ефремов

Ну может хоть выпечка какая будет годная.

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A V

С трансжирами🤭

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Maxim Gataullin

Вообще-то тут недавно запретили все эти движения, так что уже не "транс"

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Невероятный Блондин
Сеть с тремя форматами торговых точек будет работать по франшизе.

Ну чё ребят, ждём второй сезон с greenfood )))

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Подментованный кот

Лучше бы назвали Ололо

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Риэлтор не нужен!

В ООО Тендер уже заявили, что будут развивать формат магазинов "Возле", а неназванная сеть зоомагазинов - формат "Рядом, я сказал!"

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Олег Юрьевич

Формат, как у Вкусвилла?

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Колян
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Д Хб

X5 сами в своих форматах не путаются? Может, лучше упор на товары делать, а не размножение названий?

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Таир Бакиев

так Чижик на их СТМ и держится

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Erofeev

Хотят сделать форматы для всех.

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Артем Мязин

7 Eleven?

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Марк

Без такого классного наполнения, правда.

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Krem-brulee

А это же затронет мои любимые продуктовые под домом, для которых не страшны никакие санкции и логистические проблемы 🥲

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Иванов Иван

Выглядит как сельпо. Места занимает как магнит/пятёрочка.

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Hallederiz

Непонятный формат. GPT смастрячил?
Для деревни вроде норм, но кто там на миллион+ в месяц затариваться будет? Там частные ларьки через тетрадку торгуют

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Марат Шайхутдинов

Мб гиперинфляция будет

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Николай

Заприлавочный формат - ну правильно, хотели как в СССР. Зинааа, взвесь ему сахар, а потом я пробью..

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