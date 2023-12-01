X5 Group показала концепцию будущей сети малых магазинов «Около» на странице для партнёров Статьи редакции
Сеть с тремя форматами торговых точек будет работать по франшизе.
- На публикацию материалов X5 Group на странице для партнёров обратило внимание Shopper's. У сети будет три формата по площади магазина: «стандарт» (120-150 м²), «медиум» (90-120 м²) и «экспресс» (60-90 м²).
- Согласно информации на сайте, управлять магазинами будут партнёры, договор действует в течение пяти лет. X5 Group предоставит право на использование бренда «Около», оборудование и рекламные материалы на сумму до 2,5 млн рублей, подключит к своим сервисам и программе лояльности.
- Партнёр должен закупать у группы товар на сумму от 1 млн рублей в месяц с учётом НДС. Также партнёры смогут оказывать X5 услуги по выдаче заказов предпринимателям в ПВЗ за вознаграждение в размере 5% от стоимости выданных заказов. Они также будут подключаться к программе «Оптом дешевле» — определённые товары доступны покупателям по предзаказу со скидкой 15%.
- Согласно макету на сайте, в магазине предусмотрен кафетерий со столиками, кофемашиной и выпечкой, а также постамат.
- Ритейлер анонсировал тестирование франшизы для небольших магазинов под названием «Около» в октябре 2023 года. Пилотный проект запустят в ближайшие месяцы, сообщала компания.
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Встречаемся у пятерочки около перекрестка где вкусно и точка
Хорошо, что не назвали Около, как About
Формат АЗС без собственно АЗС?
около АЗС
Около с футболом
Околофутбола
Химия, сахарные макарошки из пальмы и заморозка к вашим услугам. Приятного
Во все мире в продуктах химия, население большое, неужели Вы думаете, что там все по другому.
Ездили в Чехию часто. Гиперы одинаковые по сути. (Были до 22года) Те кто думает что где-то пальма, а где-то не пальма заблуждается. Пальма так-то есть везде, только в РФ пальма на уровне "технический вазелин", как говорится "есть ньюанс")))
А не в рф пальма уровня божественная амброзия?)
Ну пальма то между прочим очень полезная, но с одним нюансом, пальма первого отжима)
У нас где то 33 отжим в продуктах пихают 😃
в GlobusGurme там по другому
Ну может хоть выпечка какая будет годная.
С трансжирами🤭
Вообще-то тут недавно запретили все эти движения, так что уже не "транс"
Ну чё ребят, ждём второй сезон с greenfood )))
Лучше бы назвали Ололо
В ООО Тендер уже заявили, что будут развивать формат магазинов "Возле", а неназванная сеть зоомагазинов - формат "Рядом, я сказал!"
Формат, как у Вкусвилла?
X5 сами в своих форматах не путаются? Может, лучше упор на товары делать, а не размножение названий?
так Чижик на их СТМ и держится
Хотят сделать форматы для всех.
7 Eleven?
Без такого классного наполнения, правда.
А это же затронет мои любимые продуктовые под домом, для которых не страшны никакие санкции и логистические проблемы 🥲
Выглядит как сельпо. Места занимает как магнит/пятёрочка.
Непонятный формат. GPT смастрячил?
Для деревни вроде норм, но кто там на миллион+ в месяц затариваться будет? Там частные ларьки через тетрадку торгуют
Мб гиперинфляция будет
Заприлавочный формат - ну правильно, хотели как в СССР. Зинааа, взвесь ему сахар, а потом я пробью..