Торговля
Таня Боброва

Wildberries рассказал о ходе дела мошенников, которые в 2021-м вывели больше 350 млн рублей через «подставных продавцов» Статьи редакции

Примерно из 50 участников схемы 14 уже привлекли к ответственности.

  • В 2021 году мошенники обманули Wildberries: «подставные продавцы» размещали на маркетплейсе несуществующий товар, «подставные покупатели» оплачивали его, но в процессе оплаты совершали ошибку. Оплата отклонялась, но у ритейлера отображалась продажа, и деньги уходили «продавцу». Источник vc.ru говорил, что потери составили около 350 млн рублей.
  • Как теперь пишет РБК, в атаке участвовали около 50 человек, которые похитили со счетов компании более 385 млн рублей. Девяти из них уже вынесли приговор — они получили разные сроки, в том числе от пяти лет лишения свободы, рассказали изданию в Wildberries. Ещё пятерым предъявлены обвинения, они ждут приговора. Все осужденные должны будут возместить причинённый ущерб.
  • Суды проходят в городах совершения преступления: четверо осуждены в Москве, трое — в Казани и двое — в Чувашии. За два года следствия трое подозреваемых умерли, ещё несколько человек покинули страну.
  • Расследование дела продолжается, сообщил маркетплейс. Правоохранители принимают меры, чтобы задержать остальных участников хищения: личности и связи всех, кого ещё не привлекли к ответственности, установлены.

Как работала схема

  • Схема, которую использовали мошенники, была построена на уязвимости системы оплаты Wildberries, отмечает издание. «Подставные магазины» наполняли несуществующими цифровыми товарами по завышенным ценам: сертификаты на туристические поездки, прыжки с парашютом и другое.
  • После «подставного оформления» система Wildberries фиксировала факт покупки и переводила собственные средства мошенникам за несуществующий товар, полагая, что деньги за заказ уже поступили на счёт компании. После этого мошенники обналичивали деньги с расчётных счетов.
  • Впервые злоумышленники провели подобную операцию в начале апреля 2021 года на сумму в несколько тысяч рублей, рассказывали в Wildberries. Массовая атака прошла в последнюю неделю мая, компания обратилась в полицию.
  • Представитель ритейлера рассказал РБК, что несколько участников схемы сами обратились в Wildberries с объяснениями, что «были введены в заблуждение злоумышленниками, готовы возместить ущерб и сотрудничать со следствием». В этом случае суды избрали меру наказания, не связанную с лишением свободы. Точную сумму возмещённого ущерба представитель компании не раскрыл.
  • В Wildberries отметили, что случаев подобного рода сейчас нет. Компания «продолжает усиливать информационную безопасность платформы».

#новости #wildberries

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 Вадим Д.

Главное, в ходе расследования не выйти на самих себя.

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Zloy Marketolog
Оплата отклонялась, но у ритейлера отображалась продажа, и деньги уходили «продавцу».

То есть они свой косяк решили переложить ну других, как обычно?

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Clovis

На кого на других? Опять Рафик неуиноуат?

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Копчик

Тут явный умысел и использование уязвимости. И на кого на других они свой косяк перевели, на мошенников что-ли?

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Zloy Marketolog

Я как-то получил и оплатил товар, а через неделю мне вернулись деньги с подписью "не можем доставить, товара нет в наличии". Это мой умысел или их косяк?

Я на днях оплачивал подписку на одном сервисе и мне начислили в 2 раза больше денег на баланс. Это мой умысел или их косяк?

Теперь представьте сколько у тех и у других клиентов в сутки. Тысячи. Сколько еще таких же как я - целая ОПГ получается.

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Копчик

Если вы в сговоре с продавцом это делали, используя уязвимость, и получили от этого выгоду, то это ваш умысел. Тем более, если "случайно" таких ошибок наделали на 385 млн.

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Zloy Marketolog

На 385 млн наделали куча разных людей. Я уверен, что даже курсы продавались, типа "как заработать на вайлдберисе" - полно же подобных тем продается, у школьников очень популярны, всякие там, как бесплатно взять уличный самокат

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рэджон рондо

Так мы материалы дела не видели. Явно без пруфов бы не было такой суеты

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Копчик

Это никак не отменяет уголовной ответственности за такие махинации.

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Alex Dark

Пацаны к успеху шли, большинству подфортило и они успели скрыться с профитом. Красавчики!

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Александр Александрович

Вот кого не жалко в этой схеме так это Wb. С их обманом с платным возвратом и невозвратом гарантийного товара.

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Алекс

Обман ВБ не даёт права обманывать их.

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Максим Ростокин

Только гопники вряд ли побегут жаловаться ментам, если сотоварищи по цеху у них что-то отожмут)

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aleksandr Rus13

Ребята, кинуть Wildberries, правое дело, я бы медали вручал, а их сажают!

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BaiGuiKa

По аналогии с "Мёртвые души" можно написать теперь книгу "Мёртвый товар" про товар которого нет, но "Живые деньги" за него мошенники смогли получить. Кто знал про комбинаторов умер, кто просто купил-перевёл отсидит за вознаграждение. Кто помог комби уйти от ответственности получит повышение и звание. Всё в духе трагедии, главное, что все при деле👍

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Максим Ростокин

Надо было настоящие цифровые товары толкать, например, виндовые ключи. Тогда бы схема жила дольше.

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Копчик

Смысл в том, что покупатель не оплачивал товар, а настоящие они или нет без разницы. Продавали сертификаты на прыжки с парашютом - тот же самый виртуальный товар.

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Максим Ростокин

Возможно, кто-то купил фейковый товар, но не смог им воспользоваться, либо это выявили при контрольной закупке - вот тебе и злой умысел. А себестоимость валидного кея стремится максимум к сотке. При продаже настоящего товара проще перевести стрелки на вясянство погромистов ягодок)

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Копчик

Ну если все продажи по этому конкретному продавцу прошли с ошибкой, а деньги вывели, то это на случайность сложно списать.

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Максим Ростокин

Это отношения ГПХ, можно было увести баланс продавца в минус и взыскать через суд.

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Влад Шушкевич

Я так понимаю, те, кто в самом деле нажились, уже уехали. И так им подфартило, что теперь могут не сильно боятся выдачи России.

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vobla
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Слегка Придурковатый

"За два года следствия трое подозреваемых умерли"

Подозрительно высокая смертность среди подозреваемых.

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Максим Ростокин

В то время вовсю бушевал ковид

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Сергей Доктор

Хотя бы сейчас начните писать слова "бушевал ковид" в кавычках.

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Мурад Муртазалиев

Обычные дропы алкаши какие-нибудь. Они на всю фигню подписываются за пару тысяч рублей. И мрут как мухи от левой водки.

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Георгий Станков

У меня СПб биржа примерно так же бабки спи*дила

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Alexey Ivanov

Не только у вас. Напишите в спортлото)

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Юрист Королёв Дмитрий

Теперь все потери лягут на плечи продавцов и покупателей.

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Дмитрий

Правильно ли я понимаю, что в этой ситуации WB - чушпаны?:)

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рэджон рондо
За два года следствия трое подозреваемых умерли

Не шутите с вайлдбериз, контора серьезная

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Фоксик

Интересно, а что при продаже электронных товаров деньги сразу переводят на счет?
У обычных продавцов выплаты раз в неделю

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оскар

Заскамили ягодки, получается

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