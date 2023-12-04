Wildberries рассказал о ходе дела мошенников, которые в 2021-м вывели больше 350 млн рублей через «подставных продавцов» Статьи редакции
Примерно из 50 участников схемы 14 уже привлекли к ответственности.
- В 2021 году мошенники обманули Wildberries: «подставные продавцы» размещали на маркетплейсе несуществующий товар, «подставные покупатели» оплачивали его, но в процессе оплаты совершали ошибку. Оплата отклонялась, но у ритейлера отображалась продажа, и деньги уходили «продавцу». Источник vc.ru говорил, что потери составили около 350 млн рублей.
- Как теперь пишет РБК, в атаке участвовали около 50 человек, которые похитили со счетов компании более 385 млн рублей. Девяти из них уже вынесли приговор — они получили разные сроки, в том числе от пяти лет лишения свободы, рассказали изданию в Wildberries. Ещё пятерым предъявлены обвинения, они ждут приговора. Все осужденные должны будут возместить причинённый ущерб.
- Суды проходят в городах совершения преступления: четверо осуждены в Москве, трое — в Казани и двое — в Чувашии. За два года следствия трое подозреваемых умерли, ещё несколько человек покинули страну.
- Расследование дела продолжается, сообщил маркетплейс. Правоохранители принимают меры, чтобы задержать остальных участников хищения: личности и связи всех, кого ещё не привлекли к ответственности, установлены.
Как работала схема
- Схема, которую использовали мошенники, была построена на уязвимости системы оплаты Wildberries, отмечает издание. «Подставные магазины» наполняли несуществующими цифровыми товарами по завышенным ценам: сертификаты на туристические поездки, прыжки с парашютом и другое.
- После «подставного оформления» система Wildberries фиксировала факт покупки и переводила собственные средства мошенникам за несуществующий товар, полагая, что деньги за заказ уже поступили на счёт компании. После этого мошенники обналичивали деньги с расчётных счетов.
- Впервые злоумышленники провели подобную операцию в начале апреля 2021 года на сумму в несколько тысяч рублей, рассказывали в Wildberries. Массовая атака прошла в последнюю неделю мая, компания обратилась в полицию.
- Представитель ритейлера рассказал РБК, что несколько участников схемы сами обратились в Wildberries с объяснениями, что «были введены в заблуждение злоумышленниками, готовы возместить ущерб и сотрудничать со следствием». В этом случае суды избрали меру наказания, не связанную с лишением свободы. Точную сумму возмещённого ущерба представитель компании не раскрыл.
- В Wildberries отметили, что случаев подобного рода сейчас нет. Компания «продолжает усиливать информационную безопасность платформы».
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Главное, в ходе расследования не выйти на самих себя.
То есть они свой косяк решили переложить ну других, как обычно?
На кого на других? Опять Рафик неуиноуат?
Тут явный умысел и использование уязвимости. И на кого на других они свой косяк перевели, на мошенников что-ли?
Я как-то получил и оплатил товар, а через неделю мне вернулись деньги с подписью "не можем доставить, товара нет в наличии". Это мой умысел или их косяк?
Я на днях оплачивал подписку на одном сервисе и мне начислили в 2 раза больше денег на баланс. Это мой умысел или их косяк?
Теперь представьте сколько у тех и у других клиентов в сутки. Тысячи. Сколько еще таких же как я - целая ОПГ получается.
Если вы в сговоре с продавцом это делали, используя уязвимость, и получили от этого выгоду, то это ваш умысел. Тем более, если "случайно" таких ошибок наделали на 385 млн.
На 385 млн наделали куча разных людей. Я уверен, что даже курсы продавались, типа "как заработать на вайлдберисе" - полно же подобных тем продается, у школьников очень популярны, всякие там, как бесплатно взять уличный самокат
Так мы материалы дела не видели. Явно без пруфов бы не было такой суеты
Это никак не отменяет уголовной ответственности за такие махинации.
Пацаны к успеху шли, большинству подфортило и они успели скрыться с профитом. Красавчики!
Вот кого не жалко в этой схеме так это Wb. С их обманом с платным возвратом и невозвратом гарантийного товара.
Обман ВБ не даёт права обманывать их.
Только гопники вряд ли побегут жаловаться ментам, если сотоварищи по цеху у них что-то отожмут)
Ребята, кинуть Wildberries, правое дело, я бы медали вручал, а их сажают!
По аналогии с "Мёртвые души" можно написать теперь книгу "Мёртвый товар" про товар которого нет, но "Живые деньги" за него мошенники смогли получить. Кто знал про комбинаторов умер, кто просто купил-перевёл отсидит за вознаграждение. Кто помог комби уйти от ответственности получит повышение и звание. Всё в духе трагедии, главное, что все при деле👍
Надо было настоящие цифровые товары толкать, например, виндовые ключи. Тогда бы схема жила дольше.
Смысл в том, что покупатель не оплачивал товар, а настоящие они или нет без разницы. Продавали сертификаты на прыжки с парашютом - тот же самый виртуальный товар.
Возможно, кто-то купил фейковый товар, но не смог им воспользоваться, либо это выявили при контрольной закупке - вот тебе и злой умысел. А себестоимость валидного кея стремится максимум к сотке. При продаже настоящего товара проще перевести стрелки на вясянство погромистов ягодок)
Ну если все продажи по этому конкретному продавцу прошли с ошибкой, а деньги вывели, то это на случайность сложно списать.
Это отношения ГПХ, можно было увести баланс продавца в минус и взыскать через суд.
Я так понимаю, те, кто в самом деле нажились, уже уехали. И так им подфартило, что теперь могут не сильно боятся выдачи России.
"За два года следствия трое подозреваемых умерли"
Подозрительно высокая смертность среди подозреваемых.
В то время вовсю бушевал ковид
Хотя бы сейчас начните писать слова "бушевал ковид" в кавычках.
Обычные дропы алкаши какие-нибудь. Они на всю фигню подписываются за пару тысяч рублей. И мрут как мухи от левой водки.
У меня СПб биржа примерно так же бабки спи*дила
Не только у вас. Напишите в спортлото)
Теперь все потери лягут на плечи продавцов и покупателей.
Правильно ли я понимаю, что в этой ситуации WB - чушпаны?:)
Не шутите с вайлдбериз, контора серьезная
Интересно, а что при продаже электронных товаров деньги сразу переводят на счет?
У обычных продавцов выплаты раз в неделю
Заскамили ягодки, получается