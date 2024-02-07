Ozon открыл бесплатную аналитику по продажам для всех предпринимателей Статьи редакции
Инструмент поможет малому и среднему бизнесу спрогнозировать продажи на маркетплейсе до старта, считает компания.
- Сервис «Что продавать на Ozon» теперь открыт для всех пользователей, сообщила компания. До этого он был доступен только действующим продавцам маркетплейса.
- Пользователи могут посмотреть аналитику по объёму продаж по категории, средней стоимости товара, количеству продавцов, средней и минимальной цене и уровню конверсии в корзину. Также есть отчёты по поисковым запросам — они показывают, как и какие товары ищут покупатели на маркетплейсе.
- Сервис работает на базе платного инструмента для внешнего рынка Ozon Data, уточнили vc.ru в компании. Маркетплейс представил его в октябре 2023 года. В отличие от Ozon Data, в бесплатной версии продавцы могут посмотреть аналитику только по 28 дням продаж и только по товарам-бестселлерам, но их «сотни тысяч».
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Вот взяли и похоронили целый рынок инфоцыган с "аналитикой" по маркетплейсам
Вот и отлично. Последний раз сильно смеялся с инфоцыган. Человек, который еле-еле говорит на русском языке, утвержал что зарабатыват на холодных звонках по 300 000 в месяц. С аналитикой таже история. Lmao...
Чего только не скажешь, чтобы людей нагреть. Удивительно, что верят.
ну это прям странная метрика для оценки. уверен что миллиардеры из Китая или Америки вообще никак не говорят на русском языке и это не мешает им зарабатывать
Какая разница на каком языке говорит инфоцыган? Мы говорим про тех, которых закрыл Озон своим сервисом.
Мораль - не строить бизнес вокруг других сервисов
Плохая мораль. Можно построить и долго зарабатывать пока лавочку не прикроют. Или строить вокруг нескольких.
Не только инфоцыган, там еще и приличный сервисы были. Как вам тот же MP Stats
Левый и правый похоронный. Так им и надо.
реально, а как же теперь менеджеры, которые хотят зп 80к за просто так (
Там скорее всего урезаная аналитика. Даны общие цифры. . Если у тебя десятки конкурентов, то это ниочем.
Нельзя узнать сколько товара продал конкретный конкурент и по какой цене.
Например выбираю товар и мне показывает, рейтинг продавцов по продажам. Продавец Вася в топе, продал хх штук за вчерашний день, по цене хх. Вижу его изменение цен и вижу как это сказывается на продажах. Также было бы удобно знать откуда трафик, может этот Вася настроил рекламу или из вк трафик идет на его страницу товара.
Вот, нормальны маркетплейс и новости нормальные, а не про то, тчо людей до трусов раздевают
100%)))
О да, очень нормальный: https://vc.ru/u/52432-nikolay/1015361-12-490-za-odin-klik-na-ozon-seller-kak-ozon-obdiraet-prodavcov-za-platnuyu-podpisku-premium-plus
Кричали, что ИИ заберет рабочие места, а это Озон. Еще и бесплатную. Инфоцигане повесятся!
Туда и дорога этим шарлатанам.
не, эти все переживут. Наверняка найдутся селлеры, которые не поймут как пользоваться бесплатным инструментом Озона, и им нужно будет "помочь". Уверен, они еще на этом хорошо заработают
Ozone вообще классный! Однако несколько месяцев назад узнал, что продавцы могут скрывать неугодные отзывы в своей карточке товара... раньше всегда оставлял большие и развернуты отзывы по несколько сотен знаков, а потом, приглядевшись, заметил, что некоторые с галочкой "опубликован" не отображаются. Даже 4 мои звезды и когда у товара всего 15-20 отзывов они (некоторые продавцы) решили скрывать... ну и фиг с ними!
Теперь покупая не ставлю ни оценок, ни отзывов не оставляю.
Продавцы ничего там не могут, это скот бесправный. Сам озон часть негативных отзывов не публикует, чтоб совсем помойкой не пахло.
Продавцы не могут скрыть отзывы, может вы писали отзыв где была акция "баллы за отзыв"?
Здравствуйте. Модерацией занимаемся мы и всегда благодарны клиентам, которые оставляют подробные отзывы на товары. Ранее опубликованные отзывы не скрываем.
Поделитесь ID аккаунта - первые цифры номера любого вашего заказа до дефиса. И уточните, номера заказов и названия товаров, отзывы на которые не видите на сайте. Разберёмся в ситуации.
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Привет! Можете попробовать сервис бесплатно до 1 марта. А о начале подписки предупредим за 3 дня, чтобы успели принять решение, оставлять её или нет)
Получается это как пробный вариант? А потом платить надо?
Не знаю. Автор публикации пущай пояснит.
Ответ от Озона:
Привет! Можете попробовать сервис бесплатно до 1 марта. А о начале подписки предупредим за 3 дня, чтобы успели принять решение, оставлять её или нет)
Верстка — огонь
ВБ что с лицом?
WB не мешает себя парсить всем кому не лень, куча сервисов аналитики уже много лет по нему есть.
уже на токены все запросы переводят. например поиск по популярному.
ну и тарифы для селлеров скоро появятся.
так что скоро лавочку для всяких пмстатов прикроют
Да там даже парсить ниче не надо, эти данные по апи доступны.
Комментарий удален модератором
У них всегда всё с лицом будет в порядке. Хотя хотелось бы конечно обратного)
У ВБ этот сервис уже давно есть и он всегда был бесплатным.
Что продают самозанятые на озоне?
Только сегодня была статья, как барышня на декрете стала сама свечки делать для продажи на озон и wb
Молодцы Озон, ВБ — учитесь!
В ближайшее время этот сервис станет платным. Если продавцы платят за эту информацию, неужели вы думали, что покупателям дадут её бесплатно?))
Аллилуйя!
Прикольно