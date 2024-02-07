Торговля
Таня Боброва

Ozon открыл бесплатную аналитику по продажам для всех предпринимателей Статьи редакции

Инструмент поможет малому и среднему бизнесу спрогнозировать продажи на маркетплейсе до старта, считает компания.

  • Сервис «Что продавать на Ozon» теперь открыт для всех пользователей, сообщила компания. До этого он был доступен только действующим продавцам маркетплейса.
  • Пользователи могут посмотреть аналитику по объёму продаж по категории, средней стоимости товара, количеству продавцов, средней и минимальной цене и уровню конверсии в корзину. Также есть отчёты по поисковым запросам — они показывают, как и какие товары ищут покупатели на маркетплейсе.
  • Сервис работает на базе платного инструмента для внешнего рынка Ozon Data, уточнили vc.ru в компании. Маркетплейс представил его в октябре 2023 года. В отличие от Ozon Data, в бесплатной версии продавцы могут посмотреть аналитику только по 28 дням продаж и только по товарам-бестселлерам, но их «сотни тысяч».

#новости #ozon

9.3K показов
2.9K открытий
2 репоста
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39 комментариев
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 Alexander

Вот взяли и похоронили целый рынок инфоцыган с "аналитикой" по маркетплейсам

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Cleo

Вот и отлично. Последний раз сильно смеялся с инфоцыган. Человек, который еле-еле говорит на русском языке, утвержал что зарабатыват на холодных звонках по 300 000 в месяц. С аналитикой таже история. Lmao...

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Erofeev

Чего только не скажешь, чтобы людей нагреть. Удивительно, что верят.

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Артур Маслов

ну это прям странная метрика для оценки. уверен что миллиардеры из Китая или Америки вообще никак не говорят на русском языке и это не мешает им зарабатывать

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Cleo

Какая разница на каком языке говорит инфоцыган? Мы говорим про тех, которых закрыл Озон своим сервисом.

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mr g

Мораль - не строить бизнес вокруг других сервисов

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Alexander

Плохая мораль. Можно построить и долго зарабатывать пока лавочку не прикроют. Или строить вокруг нескольких.

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Алла Самойлова

Не только инфоцыган, там еще и приличный сервисы были. Как вам тот же MP Stats

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Николай Борисов

Левый и правый похоронный. Так им и надо.

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Никита Мардюков

реально, а как же теперь менеджеры, которые хотят зп 80к за просто так (

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Dmitriy

Там скорее всего урезаная аналитика. Даны общие цифры. . Если у тебя десятки конкурентов, то это ниочем.
Нельзя узнать сколько товара продал конкретный конкурент и по какой цене.
Например выбираю товар и мне показывает, рейтинг продавцов по продажам. Продавец Вася в топе, продал хх штук за вчерашний день, по цене хх. Вижу его изменение цен и вижу как это сказывается на продажах. Также было бы удобно знать откуда трафик, может этот Вася настроил рекламу или из вк трафик идет на его страницу товара.

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Тоша Ершов

Вот, нормальны маркетплейс и новости нормальные, а не про то, тчо людей до трусов раздевают

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Антон

100%)))

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Николай

О да, очень нормальный: https://vc.ru/u/52432-nikolay/1015361-12-490-za-odin-klik-na-ozon-seller-kak-ozon-obdiraet-prodavcov-za-platnuyu-podpisku-premium-plus

12 490 ₽ за один клик на OZON Seller. Как Озон…
Есть такой сайт seller.ozon.ru, он позволяет селлерам редактировать карточки товаров и размещать…
vc.ru
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Yaroslav Zolotov

Кричали, что ИИ заберет рабочие места, а это Озон. Еще и бесплатную. Инфоцигане повесятся!

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Kashevarin

Туда и дорога этим шарлатанам.

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Alexander

не, эти все переживут. Наверняка найдутся селлеры, которые не поймут как пользоваться бесплатным инструментом Озона, и им нужно будет "помочь". Уверен, они еще на этом хорошо заработают

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Axel Denisenko

Ozone вообще классный! Однако несколько месяцев назад узнал, что продавцы могут скрывать неугодные отзывы в своей карточке товара... раньше всегда оставлял большие и развернуты отзывы по несколько сотен знаков, а потом, приглядевшись, заметил, что некоторые с галочкой "опубликован" не отображаются. Даже 4 мои звезды и когда у товара всего 15-20 отзывов они (некоторые продавцы) решили скрывать... ну и фиг с ними!
Теперь покупая не ставлю ни оценок, ни отзывов не оставляю.

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Доктор Добро

Продавцы ничего там не могут, это скот бесправный. Сам озон часть негативных отзывов не публикует, чтоб совсем помойкой не пахло.

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C5BiwYBXC3lwpmDq08QK

Продавцы не могут скрыть отзывы, может вы писали отзыв где была акция "баллы за отзыв"?

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Ozon

Здравствуйте. Модерацией занимаемся мы и всегда благодарны клиентам, которые оставляют подробные отзывы на товары. Ранее опубликованные отзывы не скрываем.
Поделитесь ID аккаунта - первые цифры номера любого вашего заказа до дефиса. И уточните, номера заказов и названия товаров, отзывы на которые не видите на сайте. Разберёмся в ситуации.

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Ольга.
открыл бесплатную аналитику

?

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Ozon Business

Привет! Можете попробовать сервис бесплатно до 1 марта. А о начале подписки предупредим за 3 дня, чтобы успели принять решение, оставлять её или нет)

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бомба для ванны

Получается это как пробный вариант? А потом платить надо?

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Ольга.

Не знаю. Автор публикации пущай пояснит.

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Ольга.

Ответ от Озона:
Привет! Можете попробовать сервис бесплатно до 1 марта. А о начале подписки предупредим за 3 дня, чтобы успели принять решение, оставлять её или нет)

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Сергей Сергеев

Верстка — огонь

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Колян

ВБ что с лицом?

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Денис Демидов

WB не мешает себя парсить всем кому не лень, куча сервисов аналитики уже много лет по нему есть.

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hakhagmon

уже на токены все запросы переводят. например поиск по популярному.

ну и тарифы для селлеров скоро появятся.

так что скоро лавочку для всяких пмстатов прикроют

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Zloy Marketolog

Да там даже парсить ниче не надо, эти данные по апи доступны.

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Комментарий удален модератором

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Журова Марина

У них всегда всё с лицом будет в порядке. Хотя хотелось бы конечно обратного)

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Zloy Marketolog

У ВБ этот сервис уже давно есть и он всегда был бесплатным.

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Колян

Что продают самозанятые на озоне?

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Денис Демидов

Только сегодня была статья, как барышня на декрете стала сама свечки делать для продажи на озон и wb

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oleg.pimenov

Молодцы Озон, ВБ — учитесь!

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Светлана Сахарова

В ближайшее время этот сервис станет платным. Если продавцы платят за эту информацию, неужели вы думали, что покупателям дадут её бесплатно?))

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Алла Самойлова

Аллилуйя!

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Юля Белослудцева

Прикольно

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