Торговля
Таня Боброва

«Спасибо, я всё передам»: «Вкусвилл» выпустил придверные коврики с надписями — чтобы курьеры знали, где оставить заказ Статьи редакции

Стоят 1200 рублей.

  • Ритейлер решил выпустить коврики после обращений от покупателей и курьеров с вопросами о том, где лучше ставить пакеты, если пользователь выбирает опцию «оставить у двери».
  • Коврик поможет курьерам сориентироваться и оставить заказ в нужном месте и «защитит» пакет от возможной грязи на полу.
  • Дизайн разработала команда «Вкусвилла». В продаже есть два варианта надписей: «мне можно доверить заказ» и «спасибо, я всё передам». Стоят по 1200 рублей.
  • Пользователи могут заказать коврик как обычный товар, пока — только в Москве и Московской области. Компания намерена масштабировать проект на другие города.
  • В будущем «Вкусвилл» планирует выпускать и другой мерч: например, таблички на дачные дома и игрушки на ёлку из переработанного пластика.
Источник: «Вкусвилл»
Источник: «Вкусвилл»

#новости #вкусвилл

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74 комментария
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 Пользователь VC

Дизайнер шрифта ирл фото:

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Невероятный Блондин

Слущий друг, там какой-то каракуль красывий, я рядом оставит.

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1 комментарий
Николай Борисов

Тот же диз, который новый лого для Яндекс Музыки наляпал..

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fullstackoff

То есть теперь ушлые соседи будут точно знать где караулить чужой заказ

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ИмФам2

Я че, лох чтоли какой-то, чтобы покупать игрушки из переработанного пластика. Из нормального пластика давай.
Ёпрст, почему это как ответ на коврики высветилось

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1 комментарий
панкратович

А у вас соседи доставку воруют? Ни разу не было такого.

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4 комментария
Слегка Придурковатый

Какой же уебанский шрифт, это пиздец просто.

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Невероятный Блондин

Меня за такой же коммент заминусовали в прошлый раз, когда они этот фирстиль презентовали.

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3 комментария
Aleksey 77

Солидарен

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Вася Пражкин

Да вроде не уебанский, а слегка придурковатый)

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Miste19

Лебедев делал

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1 комментарий
Leonid Bushuev

Хосподи. Вроде прикольная новость, ничего никто не заставляет, но даже тут просто ведро негатива в комментариях.

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Sergei Timofeyev

А курьеры знают русский?

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Elena Pliner

примерно

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1 комментарий
Черный одуван

Коврик за 1200 стырят. Инфа сотка.

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Пользователь VC

Люди которые заказывают из ВВ не будут жить в подъезде где воруют коврики, априори.

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4 комментария
Денис Артемов

Зачем кому-то тырить коврик?..

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3 комментария
Штуки из труб

Мне больше такой коврик нравится.

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Олег Москвин

нужно на коврике сделать татуировку из большго стена

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Невероятный Блондин
и «защитит» пакет

В голос 😂
Кто защитит сам коврик?

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ИмФам2

Да кто угодно, те же соседи из зависти этот коврик и заЩИТят

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archi

Спиз..т заказ вместе с ковром через 3..2..1.

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Агафья

Представляю это место зимой, когда курьеры, у которых трудности с языком, просто будут топтаться на коврике. Какая-то глупость это

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Олег Павлов

Ну да, и логотип магазина, в котором они работают и который у них на мерче изображен, они тоже не знают, только укают стайно и вообще вчера камень в руки взяли, а сегодня на доставке?

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1 комментарий
Подментованный кот

Не взлетит.
Оставлять заказ надо у косяка. А коврик, он посредине двери лежит и когда ты открываешь, пакет мешается.

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Агафья

Вообще на ручку двери надо вешать, нафиг еду на пол, не по божески

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1 комментарий
Андрей Солозобов

Спасибо за идею. Надо будет разбросать такие коврики прямо перед подъездами и собирать урожай. 😂

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Alexandre Lebedev

1200 за небольшой тонкий придверный коврик что-то многовато. Тем более с рекламой вв.

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Сергей Некрасов

сейчас коврик для мыши стоит 1000

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1 комментарий
Инженер-душнила

А есть «Спасибо конечно, но на войну иди сам»?

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Vi Bro
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Алексей Жидков

Я думал не ты а тебе должны платить за рекламу....
Хитрожопая конторка!

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A

А никого топология их приложухи не напрягает?

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Дмитрий Неизвестный

всех
на гневный отзыв на гулплее
так они чуть не макет новый им предложил слепить
нееееее.....не настолько мне скучно

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Vladimir Ivanov

Нужна другая надпись: оставлять тута

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Leonid Bushuev

тутушки

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1 комментарий
Elena Pliner

Вкусвиллу лучше сделать что-тос клиентским сервисом. Платная экспресс-доставка почему-то делается за 2 часа, при этом суппор начисто игнорирует сообщения. Ассортимент стал в несколько раз хуже и меньше, чем был. В наличии вечно нет привычных обычных продуктов. Вчера снесла приложение и попрощалась, надеюсь, навсегда

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Агафья

Не знаю, первый раз столкнулся с проблемой доставки недавно. Мне тысячу извинений и конечно промокодик

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1 комментарий
A

Спасибо. Теперь я поставлю
камеру с сенсором на движения на соседскую дверь.

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Агафья

Из комментов понял, что многим у нас капец как не везет с соседями

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Miste19

Потому что большенство живет еще в родительских хатах которые им когда-то раздавали от заводов в хрущевках, лол. Соседи там в принципе соотвествующие. Приезжал недавно к бабушке, живущей именно в такой Хрущевке, чето выходил какой-то мужик угрюмый, на меня рявкнула нихуя. Ну я спрашиваю, а это мол кто? А это вернулся товарищ после 20 лет отсидки с тюрьмы. Вот такие вот соседи.

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Агата Кристина

Хоть какая-то определенность в наше сложное время

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Winter-chan

ну и цена за коврик...

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Зенин

Ну как-то кринжово с таким ковром.
Все будут об него ноги вытирать? Или надо вытаскивать, только когда курьер едет

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Griby Lenina
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mr. Tyrazz

че то залупили они цену на коврики однако

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Вадим Д.

Без надписи курьер не поймёт где оставить заказ?

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Стерлядка Вяленая

имхо, это не для рф, и уж тем более не для рф регионов, где пустой то пакет оставить нельзя - через 10 минут его не обнаружишь.

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день за днем

Дизайнер с дислексией

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Костя Иночкин

А в чем фишка, что твой заказ с продуктами бросают на пол в общем коридоре?

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Дмитрий Неизвестный

понял что каши на завтрак нет, а пора потомство укладывать
вот принесут пока укладываешь/моешь

или сделать заказ ужина пока домой едешь.
будет тебя ждать у двери.

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71 комментарий
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