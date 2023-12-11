«Спасибо, я всё передам»: «Вкусвилл» выпустил придверные коврики с надписями — чтобы курьеры знали, где оставить заказ Статьи редакции
Стоят 1200 рублей.
- Ритейлер решил выпустить коврики после обращений от покупателей и курьеров с вопросами о том, где лучше ставить пакеты, если пользователь выбирает опцию «оставить у двери».
- Коврик поможет курьерам сориентироваться и оставить заказ в нужном месте и «защитит» пакет от возможной грязи на полу.
- Дизайн разработала команда «Вкусвилла». В продаже есть два варианта надписей: «мне можно доверить заказ» и «спасибо, я всё передам». Стоят по 1200 рублей.
- Пользователи могут заказать коврик как обычный товар, пока — только в Москве и Московской области. Компания намерена масштабировать проект на другие города.
- В будущем «Вкусвилл» планирует выпускать и другой мерч: например, таблички на дачные дома и игрушки на ёлку из переработанного пластика.
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Дизайнер шрифта ирл фото:
Слущий друг, там какой-то каракуль красывий, я рядом оставит.
Тот же диз, который новый лого для Яндекс Музыки наляпал..
То есть теперь ушлые соседи будут точно знать где караулить чужой заказ
Я че, лох чтоли какой-то, чтобы покупать игрушки из переработанного пластика. Из нормального пластика давай.
Ёпрст, почему это как ответ на коврики высветилось
А у вас соседи доставку воруют? Ни разу не было такого.
Какой же уебанский шрифт, это пиздец просто.
Меня за такой же коммент заминусовали в прошлый раз, когда они этот фирстиль презентовали.
Солидарен
Да вроде не уебанский, а слегка придурковатый)
Лебедев делал
Хосподи. Вроде прикольная новость, ничего никто не заставляет, но даже тут просто ведро негатива в комментариях.
А курьеры знают русский?
примерно
Коврик за 1200 стырят. Инфа сотка.
Люди которые заказывают из ВВ не будут жить в подъезде где воруют коврики, априори.
Зачем кому-то тырить коврик?..
Мне больше такой коврик нравится.
нужно на коврике сделать татуировку из большго стена
В голос 😂
Кто защитит сам коврик?
Да кто угодно, те же соседи из зависти этот коврик и заЩИТят
Спиз..т заказ вместе с ковром через 3..2..1.
Представляю это место зимой, когда курьеры, у которых трудности с языком, просто будут топтаться на коврике. Какая-то глупость это
Ну да, и логотип магазина, в котором они работают и который у них на мерче изображен, они тоже не знают, только укают стайно и вообще вчера камень в руки взяли, а сегодня на доставке?
Не взлетит.
Оставлять заказ надо у косяка. А коврик, он посредине двери лежит и когда ты открываешь, пакет мешается.
Вообще на ручку двери надо вешать, нафиг еду на пол, не по божески
Спасибо за идею. Надо будет разбросать такие коврики прямо перед подъездами и собирать урожай. 😂
1200 за небольшой тонкий придверный коврик что-то многовато. Тем более с рекламой вв.
сейчас коврик для мыши стоит 1000
А есть «Спасибо конечно, но на войну иди сам»?
Я думал не ты а тебе должны платить за рекламу....
Хитрожопая конторка!
А никого топология их приложухи не напрягает?
всех
на гневный отзыв на гулплее
так они чуть не макет новый им предложил слепить
нееееее.....не настолько мне скучно
Нужна другая надпись: оставлять тута
тутушки
Вкусвиллу лучше сделать что-тос клиентским сервисом. Платная экспресс-доставка почему-то делается за 2 часа, при этом суппор начисто игнорирует сообщения. Ассортимент стал в несколько раз хуже и меньше, чем был. В наличии вечно нет привычных обычных продуктов. Вчера снесла приложение и попрощалась, надеюсь, навсегда
Не знаю, первый раз столкнулся с проблемой доставки недавно. Мне тысячу извинений и конечно промокодик
Спасибо. Теперь я поставлю
камеру с сенсором на движения на соседскую дверь.
Из комментов понял, что многим у нас капец как не везет с соседями
Потому что большенство живет еще в родительских хатах которые им когда-то раздавали от заводов в хрущевках, лол. Соседи там в принципе соотвествующие. Приезжал недавно к бабушке, живущей именно в такой Хрущевке, чето выходил какой-то мужик угрюмый, на меня рявкнула нихуя. Ну я спрашиваю, а это мол кто? А это вернулся товарищ после 20 лет отсидки с тюрьмы. Вот такие вот соседи.
Хоть какая-то определенность в наше сложное время
ну и цена за коврик...
Ну как-то кринжово с таким ковром.
Все будут об него ноги вытирать? Или надо вытаскивать, только когда курьер едет
че то залупили они цену на коврики однако
Без надписи курьер не поймёт где оставить заказ?
имхо, это не для рф, и уж тем более не для рф регионов, где пустой то пакет оставить нельзя - через 10 минут его не обнаружишь.
Дизайнер с дислексией
А в чем фишка, что твой заказ с продуктами бросают на пол в общем коридоре?
понял что каши на завтрак нет, а пора потомство укладывать
вот принесут пока укладываешь/моешь
или сделать заказ ужина пока домой едешь.
будет тебя ждать у двери.