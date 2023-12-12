Lamoda открыла первые точки своей сети магазинов со спортивной одеждой и обувью под брендом Lamoda Sport Статьи редакции
Магазины уже работают в Москве, откроются — в Санкт-Петербурге.
- Первыми запустились две точки в формате аутлетов, сообщила компания. Они находятся в Москве — на шоссе Энтузиастов, 13 и в ТРЦ XL. 19 декабря 2023 года также начнёт работать Lamoda Sport Outlet в Санкт-Петербурге, в ТРЦ «Орион».
- В магазинах представлены спортивная обувь и одежда из прошлых коллекций по сниженным ценам. В основе ассортимента — товары Adidas, Puma, Reebok и другие. Первые магазины — пилотные, в них компания будет тестировать работу цепочек поставок, оборудования, ИТ-систем и прочего.
- До конца 2023 года Lamoda планирует открывать магазины и в других форматах: Lamoda Sport — мультибрендовый магазин спортивной одежды и обуви, Lamoda Sport Kids — с одеждой и обувью для подростков и детей, а таже Lamoda Sport Urban — с товарами для фанатов «уличного» стиля. Во всех магазинах будет работать программа лояльности Lamoda Club.
- О планах открывать спортивные магазины Lamoda рассказала в августе 2023 года. За три года компания хотела запустить 300 магазинов, первые 50 — до конца 2023-го. В каких городах их будут открывать, Lamoda не раскрывала.
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Хорошая новость. Качественной, спортивной брендовой одежды в РФ катастрофически не хватает.
Как открытие магазинов ламоды повлияет на увеличение качественной спортивной брендовой одежды?
ну я бы туда захаживал)
Оригинал, брат
привет здравствуйте меня зовут анна ищу себе друзей
А где шильдик Abibas?😁
А у них там на ценниках тоже скидка с 99990р с промокодом 20% до 7900 при учете того, что в другом магазине этот же товар стоит 3900?
Ты ламоду с озоном перепутал
фанаты уличного стиля:
Вова Адидас в ламоде одеваться не будет
О, в орионе как раз и были аутлеты найка, адидаса, рибока и пумы, нормас
Ответочка Спортмастеру или перо под ребро ;)
Отлично, ТРЦ Орион раньше были аутлеты Найк, Рибок, Адидас. Место прикормленное.