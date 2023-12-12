{"id":14188,"url":"\/distributions\/14188\/click?bit=1&hash=b87bef06f712c44d56a98ea57990630f922749c9c8e1fef26208f61656c88baa","title":"\u041a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0431\u0435\u0437 \u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u0443\u043c\u0430\u0436\u043d\u043e\u0433\u043e \u0447\u0435\u043a\u0430","buttonText":"\u0420\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e?","imageUuid":"f2e9867f-33a1-5b24-a423-689dd09f77b5"}
Торговля
Евгения Евсеева

Lamoda открыла первые точки своей сети магазинов со спортивной одеждой и обувью под брендом Lamoda Sport Статьи редакции

Магазины уже работают в Москве, откроются — в Санкт-Петербурге.

  • Первыми запустились две точки в формате аутлетов, сообщила компания. Они находятся в Москве — на шоссе Энтузиастов, 13 и в ТРЦ XL. 19 декабря 2023 года также начнёт работать Lamoda Sport Outlet в Санкт-Петербурге, в ТРЦ «Орион».
Фото: Lamoda
  • В магазинах представлены спортивная обувь и одежда из прошлых коллекций по сниженным ценам. В основе ассортимента — товары Adidas, Puma, Reebok и другие. Первые магазины — пилотные, в них компания будет тестировать работу цепочек поставок, оборудования, ИТ-систем и прочего.
Фото: Lamoda
  • До конца 2023 года Lamoda планирует открывать магазины и в других форматах: Lamoda Sport — мультибрендовый магазин спортивной одежды и обуви, Lamoda Sport Kids — с одеждой и обувью для подростков и детей, а таже Lamoda Sport Urban — с товарами для фанатов «уличного» стиля. Во всех магазинах будет работать программа лояльности Lamoda Club.
Фото: Lamoda
  • О планах открывать спортивные магазины Lamoda рассказала в августе 2023 года. За три года компания хотела запустить 300 магазинов, первые 50 — до конца 2023-го. В каких городах их будут открывать, Lamoda не раскрывала.

#новости #lamoda

722 показа
1.5K открытий
0
14 комментариев
Написать комментарий...
 John Smith

Хорошая новость. Качественной, спортивной брендовой одежды в РФ катастрофически не хватает.

Ответить
Развернуть ветку
Eldar Salikhov

Как открытие магазинов ламоды повлияет на увеличение качественной спортивной брендовой одежды?

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Рустин

ну я бы туда захаживал)

Ответить
Развернуть ветку
Piu-piu

Оригинал, брат

Ответить
Развернуть ветку
Анна

привет здравствуйте меня зовут анна ищу себе друзей

Ответить
Развернуть ветку
Asf

А где шильдик Abibas?😁

Ответить
Развернуть ветку
SanityEclipse

А у них там на ценниках тоже скидка с 99990р с промокодом 20% до 7900 при учете того, что в другом магазине этот же товар стоит 3900?

Ответить
Развернуть ветку
Олег Павлов

Ты ламоду с озоном перепутал

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Макеев
с товарами для фанатов «уличного» стиля

фанаты уличного стиля:

Ответить
Развернуть ветку
Леди Макбет

Вова Адидас в ламоде одеваться не будет

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Sakari Sauso

О, в орионе как раз и были аутлеты найка, адидаса, рибока и пумы, нормас

Ответить
Развернуть ветку
OZZ

Ответочка Спортмастеру или перо под ребро ;)

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Ефименко

Отлично, ТРЦ Орион раньше были аутлеты Найк, Рибок, Адидас. Место прикормленное.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
11 комментариев
Раскрывать всегда
null