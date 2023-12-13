«Авито Доставка» подключила продавцам-юрлицам возможность отправлять заказы через СДЭК Статьи редакции
До этого опция была только у физлиц.
- Доставить посылку в одно из более чем 4000 отделений СДЭК смогут те продавцы, кто прошёл верификацию по реквизитам и получил статус «Компания», рассказали в «Авито».
- Подключить оператора можно в личном кабинете. После этого покупатель получит возможность выбирать пункты выдачи СДЭК, а продавцу в таких случаях будут приходить трек-номера — их нужно будет назвать при сдаче отправлений.
- Оплата проходит по принципу «безопасной сделки». Деньги резервируются на счёте покупателя, а продавцу приходят только после подтверждения полученного заказа. Период возврата будет расширенным — до 15 дней. Если покупатель откажется от товара, ему вернут в том числе стоимость доставки.
- Отправка и доставка через СДЭК уже доступна для «значительной части» товарных категорий. Но есть ограничения: предельный вес посылки — 25 кг, а максимальная длина одной из сторон — 149 см. Остальное указано на сайте.
- «Авито» запустил «Авито Доставку» в 2018 году, её стоимость оплачивает покупатель. Раньше компания сотрудничала c сервисом PickPoint, но в апреле 2023 года отключила его постаматы, так как тот решил прекратить работу.
- В июле сервис подключил к доставке постаматы 5Post в «Пятёрочках» и «Перекрёстках». В сентябре добавил пункты выдачи «Яндекс Маркета».
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До каментов про плохое авито 3, 2, 1
0, поехали!
Авито будет грустить по своим миллионам юзеров на плеймаркете:(
Досвидания посылочки
Одни будут валить на других
именно к этому все и шло.
Пошлют вас деликатно на ... в СДЭК и в Багдаде все спокойно.)
Походу скоро Авито подвинет ВБ и Озон
Если авито пойдет в сторону маркетплейса, то это не очень удачное решение. Новые и Б/У товары плохо совместимы на одной площадке, т.к. лента с товарами одна, а суть совершенно разная. Озон тоже хотел на площадке барахолку сделать, но вовремя одумался. Классифайд и маркетплейс является совершенно разным бизнесом, хотя с первого взгляда кажется иначе.
никого оно не подвинет, там оборотки совсем разные, Авито с ними не тягаться.
400 миллиардов в год только у ВБ + 200 с лишним у Озона, против 64 миллиардов.)
Чтобы это случилось, нужно чтобы про Авито не думали, как про секонд хэнд, а так еще большинство думает.
Изменить отношение к пользователям.
Улучшить качество своей площадки.
Все это получится лет так через 10, если начнут прямо сейчас.
А за 10 лет в стране хрен знает что может произойти.
Если экономика в стране будет падать, то более логично будет слияние с одной из них.
Авито - это про деньги, а не про бизнес.)
Мы 10 лет ебем мозги Авито, просим их все таки стать бизнесменами, а не пылесосами денег и консультируем предпринимателей, как не слить бабки на Авито.
Вот и причина санкций: Икар подлетел слишком близко к солнцу. PickPoint, 5Post еще проглотили, но дальнейшее расширения АВИТО на СДЭК стало красной линией.
да нормальное авито, развивается, жалко что конкурентов нет.
а ФАС так не считает.)