Торговля
Полина Лааксо

Правительство поддержало обнуление пошлин на импорт яиц для снижения цен Статьи редакции

Только в ноябре 2023 года продукт подорожал на 15% год к году. Некоторые магазины начали продавать яйца поштучно.

  • Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию и защитным мерам во внешней торговле поддержала идею с 1 января 2024 года по 30 июня освободить от пошлины в 15% тех, кто доставляет в Россию куриные яйца из «дружественных» стран. Её также одобрила Евразийская экономическая комиссия.
  • Объём ввозимых яиц оценили в 1,2 млрд штук. Льготу дадут тем, кто подтвердит «целевое назначение» доставляемых товаров. Решение должно помочь «сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения в краткосрочной перспективе», сказано в сообщении.
  • Куриные яйца входят в перечень социально значимых продуктов — чтобы по цене они всегда были доступны местным потребителям, правительство может регулировать их предельную розничную стоимость.
  • В 2023 году они начали заметно дорожать: с начала года цена десятка яиц увеличилась на 36,63%, а за ноябрь поднялась в среднем на 15,07%. Часть регионов при этом сообщила о росте стоимости на 28,6%. В декабре 2022 года десяток яиц можно было купить в среднем за 81,70 рубля. На конец 2023-го розничные цены колеблются от 90 рублей до 150 рублей, а иногда и 170 рублей.
  • В ответ на это некоторые ритейлеры начали продавать яйца поштучно — например, «Верный» в Москве. Он назвал меру «временной». «Кировский» и «Бристоль» в Екатеринбурге, по словам покупателей, стали отдавать в руки не больше трёх упаковок. Аналогичные ограничения ввели «Лента» и «Окей» в Астрахани, а также на традиционной ярмарке в Белгороде.
  • Вместе с этим «Глобус», «Азбука вкуса» и уже упомянутый «Верный» также решили ограничить наценку на уровне 5%. Рассмотреть эту возможность просила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
  • Генпрокуратура заявила, что ценовой скачок с начала года составил более 40%, и поручила проверить производителей и продавцов. ФАС обещала разобраться, чем обоснованы завышенные цены.
  • В Росптицсоюзе объясняли удорожание ростом спроса и сезонностью, когда продавцы после Пасхи снижают наценки, а к осени повышают. В Госдуме говорили, что причина также в курсе доллара по отношению к рублю и стоимости электроэнергии. В комитете Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам ссылались на «отсутствие госконтроля за ценообразованием».
  • Идею обнулить импортные пошлины, чтобы упростить импорт и увеличить предложение, озвучивал ранее Минсельхоз. Власти Турции заявили, что готовы обеспечить Россию яйцами «в полном объёме».
Очередь за яйцами на белгородской ярмарке. Источник: «Открытый Белгород»

#новости #еда #яйца

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101 комментарий
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 Dozent

Смехдержава претендуя на мировое господство не в состоянии даже удовлетворить спрос куриных яиц

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Байд Джонов

У них есть

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Байд Джонов

В приложении сидишь? Пакостник )

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5 комментариев
Kaif kaif

Надо было инвестировать в яйца, а не в доллар

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Aina Timo / wdroid.net

Пройден долгий путь от ножек Буша до яиц Эрдогана (цэ)

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Фоксик

Россия поднимается. Скоро до жезла Си дотянемся

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Вася Пражкин

Эксперты, куриные яйца из «дружественных» стран правда вкуснее и полезнее, чем из «недружественных»?

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Santiago

Да, потому что в них на 100% традиционные ценности и нет ЛГБТ-пропаганды. Кстати, надеюсь, импортируемые яйца будут проверять на ее наличие.

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12 комментариев
Few

У них запах традиционных ценностей

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Комментарий удален модератором

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Leonid Bushuev

А кто тебе такое сказал?

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Илья Дёмин

Интересно, что будет тогда с местными птицефабриками? Себестоимость ввозимых яиц будет дешевле, т.к. в других странах используют передовые технологии для выращивания кур и яиц, используют дешёвый корм и т.д.

А в России из-за санкций всё это стало недоступным. Получается. что российские яйца просто не смогут стать дешевле и конкурировать с турецкими. Т.е. в России птицефабрики загнуться. Интересно, как будут разгуливать этот момент...

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Буквоед

Это уже двухходовка и требует мало-мальской тактики. У нас так не умеют, пока по принципу тушения пожаров.

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Борис

Российским птицефабрикам подкинут субсидий чтобы не загнулись.

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2 комментария
Михаил

Все просто на российские в сетях будет наценка 5%, на заграничные 80% что бы стоили так же или были дороже российских, ведь это импорт и экзотика , премиум продукт 🫠

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1 комментарий
Маргарита
Себестоимость ввозимых яиц будет дешевле

А будет ли? Стоимость 1 яйца C0 в турецком мигросе по нижней планке сейчас 4 лиры, это примерно 12,4 рубля за штуку. По сайту перекрестка такое же в РФ стоит 13,4 рубля. Не прям уж большая разница.

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Подментованный кот
используют дешёвый корм и т.д.

У нас зерна хоть попой жуй. Даже в Африку задарма отправляем. Будут самые лучшие курочки, зернового откорма.

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Sergei Timofeyev

Покупатель уже нашёлся на них

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Elnar I

Величием запахло!

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S.Capusta

На всякий случай и на окорочка надо бы обнулить, а то мало ли что пойдет не так..

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Dmitrii Alekseevich

Соскучились по ножкам Буша?)

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2 комментария
Борис

Предлагаю обнулить на машины пошлины.

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1 комментарий
Griby Lenina

Яйца у нас есть. У нас ума не хватает.

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Слегка Придурковатый

Можно мне половинку яйца С14?

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Буквоед

Хороший размер. С горошинку, наверное )

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2 комментария
fullstackoff

С4 уж тогда

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Dmitrii Alekseevich

в некоторых странах кстати поштучно продают различные товары (даже яйца и медикаменты).

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HEIM

В Аду всегда можно найти более ужасный пример, но стоит ли равняться на Ад!?

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Leo Uvarov

а в америке вообще негров линчуют

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1 комментарий
Kudgi

Удобно кстати, не всегда же нужно 10

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1 комментарий
HEIM

На упаковке рисуют славянок с пышной грудью не двусмысленно намекая на то, что яички свои натуральные и отечественные. С названиями тоже самое втиралово — Курочка Ряба, Слобода, Вараксино, Волжское.. А на деле получается, что своего ни х..я нет, яйца, суко, и то импортные. Одно не понятно, с кем они "воюют" пребывая в тотальной зависимости от своего противника?

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Буквоед

Это ментальная битва с отражением.

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1 комментарий
Хлоргексидин

Яйца, думаю, все же не импортировались. Другое дело, что импортировалось все для производства этих яйц

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1 комментарий
Михаил Иванович

Ого цены, как в Европе стали на яички. Ура, хоть в чём-то Путин догнал Европу 👍

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Вадим Д.

Всем по яйцам, получается.
Дружественные, это из которых патриотичные куры будут вылупляться?

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Байд Джонов

И бабам?

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6 комментариев
Фоксик

Так яйца нетрадиционные. Получены в чисто женском обществе

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Egor Ka

Разве отмена пошлины не ещё сильнее ударит по ценам?
Хотя логики в действиях никогда не было

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Борис

Почему отмена пошлины должна увеличить цену? Ведь убрали обязательный платеж который был включен в цену товара.

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3 комментария
iDark Ogr

Ударит логистика

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Mike Amir

походу все вывезли в соседнюю страну, где на яйцах можно делать золотые горы

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Дядя Федор

А сами производители яиц не говорили с чем это связано?

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Natural Phobia

деньги нужны

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Santiago

Говорили, конечно. Очередная волна птичьего гриппа, плюс дорожающий импорт сырья (кормов и прочего).

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spaceinvader

С повышением себестоимости и регулированием цен со стороны государства.

С отменой пошлины будут банкротства со стороны местных производителей.
Плюс партнеры по ЕАЭС не в восторге будут.

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Доктор Шкутко

Дружественные яйца - я думал они про демографию :)

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Artemy

Не хватило яиц

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Dmitry Berezin

импортозамещение яиц провалилось, смехдержава в опасности :)

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iDark Ogr

Кушайте яйца мобиков)

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Zoringer

Иных не слушай Упырей
Всё Упырям - Забавы, Шутки
Товарищ! Вкладывай в Курей
(Да... есть альтернатива - УТКИ!)

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Андрей Вечерний

Сегодня был в магазине, тушка утки (около 1,7 кило) 900 рублей

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3 комментария
Mikhail Dragunov

Яйца Эрдогана!!!

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Я сказал свое имя машине

Шутки шутками, но я на самом деле узнал, что вообще существует категория С3 только на фоне вот всех этих новостей

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Фоксик

Интересно, что из себя представляют?
Типа собачатины 4 категории?

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Barabas77

Вместо того чтобы снизить налоги или отменить нашим производителям, будут покупать турецкие, они дешевле потому что там теплее, не надо электроэнергию на обогрев в таких количествах оплачивать

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fullstackoff

Слава богу, что сейчас не 90 и у нас есть яйца поштучно

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Подментованный кот

Вот это я понимаю наш АП работает.
Только небольшое изменение цены на социально значимый товар, реакция моментальная, пакет мер и прочее.
Раньше такого не было.

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Пётр Петров

Их борьба.

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

покупаем фермерские, они всегда были дороже и не подорожали за последние 5 лет, ибо там другой расклад, независящий от санкций

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Hox
Правительство поддержало обнуление пошлин на импорт яиц для снижения цен

Ну, т.е. пошлины на авто сделали ту зе мун, а на яйца отменились.
Что-то я не понимаю.
Правительство считает что поддержка производителя авто важнее, чем поддержка производителей продовольствия? Или это они в рамках поддержки мелкого бизнеса пошлины для автоваза держат?

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Докер

А откуда к нам яйца поставляются что-то не понял
Они разве не все наши? Я думал у нас яиц завались

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