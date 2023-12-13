«Мегамаркет» добавит в мобильное приложение онлайн-«примерку» декоративной косметики Статьи редакции
По словам компании, на других маркетплейсах такой функции нет.
- Карточки со средствами, которые можно будет «примерить», пометят ярлыком «Онлайн-примерка». Сама кнопка размещена на странице товара. Чтобы воспользоваться функцией, нужно дать приложению доступ к камере. Биометрию, по словам «Мегамаркета», не собирают.
- В «виртуальном зеркале» можно перебирать оттенки тональных средств, румян, помад, теней для глаз и туши для ресниц, а также переходить к «примерке» продуктов из рекомендаций. До конца 2023 года платформа планирует подключить к этой опции около 6000 товарных единиц 35 брендов.
- Функция станет доступна всем пользователям приложения «в ближайшие дни».
- В августе 2023 года тестировать виртуальную примерочную — только для одежды — начала Lamoda. Там система генерирует фотографию модели на основе заданных пользователем параметров.
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Поясните, откуда у мегамаркета такая щедрость? За месяц получил около 10 промокодов от 500/1000 до 7000/30000. Еще и куда кешбека покупал телефон за 35к, бонусами вернули 21к.
За чей счет банкет?
За счёт Сбера. Правда там цены изначально космические. И поддержка днище, реально хуже, чем озон какой-нибудь. И шансы, что тебя забанят за покупку ради кэшбека огромные.
в этом то и изъян их схемы с кодами и кэбеком в 50%. В голове у пользователя после всех акции осталось, что там дорого. По-факту, надо было поработать с продавьцами, сделать ниже цены и кэшбека навалить чуть меньше, чтобы оставить у себя пользователя.
Потому что эти спасибы тратить можно у них и ещё пара-тройка действительно дельных магазинов/сервисов с ними работают. В целом больше, но годных почти нет.
А ценник у мегамаркета изначально завышен невероятно, без этой «щедрости» никакого смысла нет играть.
Закупаю продукты теперь на эту котлету кешбека. Все равно же их покупать
Ну да, по этой схеме норм (-:
Не скажи, у них видеокарты по средней цене и кэшбека там тоже норм отсыпали, до 20к встречал
На процентов 70% товаров там действительно ценник выше полотка. А вот за остальное не понятно за чей счет
Вадим, не совсем так. Обрати внимание на магазины с самовывозом: там есть ситилинк и другие, где можно купить что угодно. Бонусы хорошо сливаются. А банкет за счет бюджетников и пенсионеров.
Ощущение, что им нужно показать МЕГАПРИБЫЛЬ зачем-то, по этому завышают цену и перекладывают разницу (или чуть больше) в фантики, которые так и так пойдут на продукты только, т.к. покупать за них по полной, завышенной стоимости в ММ нет смысла.
К слову, а все магазины/рестораны платят СМ за доставку продуктов и еды комиссию по 15-35% так что, особо ничего не теряется, а перекладывается.
Если повезёт найти товар по "нормальной цене" и с бонусами - то выгодно, а так даже собственная продукция сбера на озоне без всяких бонусов дешевле стоит чем на ММ с бонусами
Вот я покупал телефон poco x5 pro. Цена везде была 30-35т (Даже у китайцев на озоне). У сбера 35990 стоил. Так сбер мне накинул 21т баллами.
Кто оплатил банкет? (Теперь 2 мес продукты не покупаю)
у кого потратишь эти бонусы тот и оплатил, так как почти все за оказания услуг через сбер платят комиссию им
Интересная модель ведения экономики СберЛарька)
сберздоровье ещё принимает бонусы) на анализы можно сходить ещё кстати.
Вот записаться со скидкой через сберздоровье в инвитро, по цене ниже чем в инвитро и оплатить ещё и бонусами.
Вот тут ХЗ кто платит, видимо сбер оплачивает в минус действительно
Женщины, мы спасены, наконец-то! А то заказывать хочется, но приходит постоянно не то!
Пора завязать пояса и мазаться свеклой
онлайн-примерка косметики... звучит прикольно, но как будто бы все же в реальности лучше тестировать
сама по себе задумка хорошая. главное, чтобы цвета онлайн и в жизни совпадали потом
Идея неплохая. Осталось проверить на реализации.
И все мужчины такие:
почувствуй себя в симс)
ого, вот это фича вышла , онлайн примерка декоративной косметики -это действительно стоящая функционалка
Впечатляющий шаг вперед. Онлайн-примерка, звучит как инновационное решение
Хуйня полная.....
Хрен пойми как сберовцы цвет передавали... толи они сканировали с белого лислв, в попытках получить 32 битый цвет, но , ещё ест и губы, вернее их цвет , который тоже влияет на результат конечный (вспоминаем как с палитрой было)
Второе : это дисплей клиента....