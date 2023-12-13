Торговля
Полина Лааксо

«Мегамаркет» добавит в мобильное приложение онлайн-«примерку» декоративной косметики Статьи редакции

По словам компании, на других маркетплейсах такой функции нет.

  • Карточки со средствами, которые можно будет «примерить», пометят ярлыком «Онлайн-примерка». Сама кнопка размещена на странице товара. Чтобы воспользоваться функцией, нужно дать приложению доступ к камере. Биометрию, по словам «Мегамаркета», не собирают.
  • В «виртуальном зеркале» можно перебирать оттенки тональных средств, румян, помад, теней для глаз и туши для ресниц, а также переходить к «примерке» продуктов из рекомендаций. До конца 2023 года платформа планирует подключить к этой опции около 6000 товарных единиц 35 брендов.
  • Функция станет доступна всем пользователям приложения «в ближайшие дни».
  • В августе 2023 года тестировать виртуальную примерочную — только для одежды — начала Lamoda. Там система генерирует фотографию модели на основе заданных пользователем параметров.

#мегамаркет #новости

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24 комментария
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 Колян

Поясните, откуда у мегамаркета такая щедрость? За месяц получил около 10 промокодов от 500/1000 до 7000/30000. Еще и куда кешбека покупал телефон за 35к, бонусами вернули 21к.
За чей счет банкет?

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Мурад Муртазалиев

За счёт Сбера. Правда там цены изначально космические. И поддержка днище, реально хуже, чем озон какой-нибудь. И шансы, что тебя забанят за покупку ради кэшбека огромные.

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Андрей

в этом то и изъян их схемы с кодами и кэбеком в 50%. В голове у пользователя после всех акции осталось, что там дорого. По-факту, надо было поработать с продавьцами, сделать ниже цены и кэшбека навалить чуть меньше, чтобы оставить у себя пользователя.

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Вадим Д.

Потому что эти спасибы тратить можно у них и ещё пара-тройка действительно дельных магазинов/сервисов с ними работают. В целом больше, но годных почти нет.
А ценник у мегамаркета изначально завышен невероятно, без этой «щедрости» никакого смысла нет играть.

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Колян

Закупаю продукты теперь на эту котлету кешбека. Все равно же их покупать

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Вадим Д.

Ну да, по этой схеме норм (-:

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Доллар по 28

Не скажи, у них видеокарты по средней цене и кэшбека там тоже норм отсыпали, до 20к встречал

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Колян

На процентов 70% товаров там действительно ценник выше полотка. А вот за остальное не понятно за чей счет

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Vladimir P

Вадим, не совсем так. Обрати внимание на магазины с самовывозом: там есть ситилинк и другие, где можно купить что угодно. Бонусы хорошо сливаются. А банкет за счет бюджетников и пенсионеров.

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XNicON .

Ощущение, что им нужно показать МЕГАПРИБЫЛЬ зачем-то, по этому завышают цену и перекладывают разницу (или чуть больше) в фантики, которые так и так пойдут на продукты только, т.к. покупать за них по полной, завышенной стоимости в ММ нет смысла.

К слову, а все магазины/рестораны платят СМ за доставку продуктов и еды комиссию по 15-35% так что, особо ничего не теряется, а перекладывается.

Если повезёт найти товар по "нормальной цене" и с бонусами - то выгодно, а так даже собственная продукция сбера на озоне без всяких бонусов дешевле стоит чем на ММ с бонусами

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Колян

Вот я покупал телефон poco x5 pro. Цена везде была 30-35т (Даже у китайцев на озоне). У сбера 35990 стоил. Так сбер мне накинул 21т баллами.
Кто оплатил банкет? (Теперь 2 мес продукты не покупаю)

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XNicON .

у кого потратишь эти бонусы тот и оплатил, так как почти все за оказания услуг через сбер платят комиссию им

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Колян

Интересная модель ведения экономики СберЛарька)

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XNicON .

сберздоровье ещё принимает бонусы) на анализы можно сходить ещё кстати.
Вот записаться со скидкой через сберздоровье в инвитро, по цене ниже чем в инвитро и оплатить ещё и бонусами.
Вот тут ХЗ кто платит, видимо сбер оплачивает в минус действительно

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Ника Авдонина

Женщины, мы спасены, наконец-то! А то заказывать хочется, но приходит постоянно не то!

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Колян

Пора завязать пояса и мазаться свеклой

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Михаил Потапов

онлайн-примерка косметики... звучит прикольно, но как будто бы все же в реальности лучше тестировать

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Alina Lee

сама по себе задумка хорошая. главное, чтобы цвета онлайн и в жизни совпадали потом

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Деловая колбаса

Идея неплохая. Осталось проверить на реализации.

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Silver Surfer

И все мужчины такие:

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Саша Клейманов

почувствуй себя в симс)

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Sam Duke

ого, вот это фича вышла , онлайн примерка декоративной косметики -это действительно стоящая функционалка

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Марат Bzz

Впечатляющий шаг вперед. Онлайн-примерка, звучит как инновационное решение

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Asf

Хуйня полная.....
Хрен пойми как сберовцы цвет передавали... толи они сканировали с белого лислв, в попытках получить 32 битый цвет, но , ещё ест и губы, вернее их цвет , который тоже влияет на результат конечный (вспоминаем как с палитрой было)
Второе : это дисплей клиента....

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21 комментарий
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