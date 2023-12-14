Ozon запустит платформу для поиска грузоперевозчиков: компания будет размещать заказы, а водители — предлагать свою цену Статьи редакции
«Вози Ozon» рассчитан на Россию и другие страны СНГ.
- Сервис будет работать по модели быстрых сделок, рассказал РБК представитель Ozon: маркетплейс размещает заказ на перевозку и указывает начальную цену на основе исторических данных и текущей рыночной ситуации, а транспортные компании и частные водители фур озвучивают свою «ставку». Заказ получит тот, кто предложил лучшие условия.
- По словам компании, стоимость перевозок растёт двузначными темпами из-за возросших расходов на амортизацию транспортных средств, оплату труда и обслуживание лизинговых контрактов. Водители, автомобили и техника — в дефиците. А количество заказов на маркетплейсе при этом растёт: с января по сентябрь 2023 года Ozon доставил 639 млн заказов, что в 2,2 раза больше год к году.
- С помощью новой логистической платформы Ozon рассчитывает увеличить количество водителей, «сократить расходы на комиссию транспортных экспедиторов», а также закрыть 50% потребностей в перевозках до конца 2024 года.
- Президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний Александр Митюков отмечает, что маркетплейсу придётся конкурировать с другими биржами грузоперевозок — например, ati.su, trans.ru и «Везёт всем». Так что успех сервиса будет зависеть от выгоды, которую смогут получить водители, удобства и скорости всего процесса и от уровня требований компании к перевозчикам.
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И одноразовый sla будет и клиент вместе с этим тоже одноразовый. Прям не смотря на альтернативно талантливых менеджеров, эта шарага все ещё теплится. Как обычно в вазоне за все платит продавец. Вернее он несёт за компанию дикие убытки