Компании тратят на повторную упаковку и перевозку больше, чем стоил товар: иногда чтобы всё равно отправить его на свалку. Из-за кого политика «купи всё, верни потом» стала услугой по умолчанию и почему сервисам вроде Amazon проще отдать деньги и не забирать заказ — в пересказе The Atlantic .

Сами энтузиасты в шутку называют свой шопинг «помойным дайвингом» и не скрывают, что порой чувствуют такой азарт, словно играют в казино. Читатели The Washington Post их воодушевления не разделяют, но рассуждают при этом по-разному.

Владелица магазина Best Bargain Bin в Иллинойсе Яна Поликарпова любит раззадоривать таких ранних «пташек»: она накрывает контейнеры с вещами чёрной тканью, чтобы подогреть интерес, и разыгрывает купоны на покупку вещей в единственном экземпляре.

Источник: Jamie Kelter Davis, The Washington Post — здесь и далее

Там можно найти не только одежду и безделушки, но также бытовую технику и электронику — например, iPad, выяснило The Washington Post.