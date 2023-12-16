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Торговля
Полина Лааксо

«Помойный дайвинг»: в США растёт популярность магазинов-свалок с возвратами из Amazon и Walmart почти за бесценок Статьи редакции

Там можно найти не только одежду и безделушки, но также бытовую технику и электронику — например, iPad, выяснило The Washington Post.

Источник: Jamie Kelter Davis, The Washington Post — здесь и далее

По данным Национальной федерации розничной торговли США, в 2022 году американцы оформили возврат товаров на общую сумму $816 млрд. Так как расходы на повторную упаковку и перевозку порой превышают стоимость вещей, некоторые компании пытаются дать им вторую жизнь — например, сбывая перекупщикам.

Рынок перепродаж существует на протяжении столетий, но внимание издания привлёк особый формат торговых точек, набирающий обороты в последние годы. Это магазины-свалки (bin stores; bin — мусорное ведро), куда тысячи «охотников за сокровищами» стекаются, чтобы ухватить товары, которые до этого покупатели вернули в Amazon, Walmart, Target и Kohl's.

Покупатели начинают толпиться у входа с 7:00, чтобы первыми добежать до нужных развалов. Многие заранее готовятся к поездке и накануне просматривают фото и видео привезённых товаров в соцсетях магазинов. Одни пытаются запомнить и цвет коробок, и расположение, чтобы точно знать, куда бежать после открытия. Другие, уже глядя на обзоры поставок, решают, стоит ли приезжать пораньше и занимать очередь.

Владелица магазина Best Bargain Bin в Иллинойсе Яна Поликарпова любит раззадоривать таких ранних «пташек»: она накрывает контейнеры с вещами чёрной тканью, чтобы подогреть интерес, и разыгрывает купоны на покупку вещей в единственном экземпляре.

Фото справа: сверху — цены в разные дни; снизу — сумка, содержание которой можно узнать только после покупки

Найти на таких «свалках» можно практически всё: электроинструменты и светильники, посуду и мебель, вентиляторы, гриль и тостеры, одежду и маски для лица, товары для новорождённых и надувные матрасы, парики и игрушки, а также планшеты, телевизоры и многое другое.

В день привоза цены, как правило, самые высокие и начинаются в среднем от $10 за товар: например, подсветку от Govee можно взять за $10 при розничной цене в $60, iPad — тоже за $10, а телевизор Samsung со Smart TV — за $34 (при стоимости в рознице в несколько сотен долларов). Затем они с каждым днём снижаются.

На плакате слева сказано, что в магазин нельзя со своими сумками, напитками и едой. Справа указаны часы работы в разные дни, а также цены

Покупатели отмечают, что в их деле важна скорость, умение не отвлекаться и анализировать выгоду. Например, однажды одна из опрошенных изданием собеседниц увидела на развалах набор из 50 разделителей для ящиков за $10, хотя за несколько дней до этого купила его на Amazon за $17,99. Она купила тот, что дешевле, а подороже вернула маркетплейсу.

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Надеть лучше что-то удобное — например, спортивный костюм. В том числе, потому что иногда вещи приходится «отвоёвывать», причём как у взрослых, так и у детей.

Сами энтузиасты в шутку называют свой шопинг «помойным дайвингом» и не скрывают, что порой чувствуют такой азарт, словно играют в казино. Читатели The Washington Post их воодушевления не разделяют, но рассуждают при этом по-разному.

Скептики считают, что это «ад», «пролетарское порно», «метастатический капитализм» и «сцена из антиутопии, где люди, разучившись видеть смысл в жизни, находят успокоение в очередях за купонами на безделушки».

Другие замечают: лучше так, чем сжигать вещи на свалках. К тому же все те «снобы», которые критикуют любителей таких магазинов, наверняка сами не гнушаются разных скидок — пусть даже это стандартная акция «Купи два по цене одного» в супермаркете у дома.

Торговля
Полина Лааксо
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Компании тратят на повторную упаковку и перевозку больше, чем стоил товар: иногда чтобы всё равно отправить его на свалку. Из-за кого политика «купи всё, верни потом» стала услугой по умолчанию и почему сервисам вроде Amazon проще отдать деньги и не забирать заказ — в пересказе The Atlantic.

Потребители заявляют, что возвращают такой-то товар, а на самом деле в 5-10% случаев подкидывают вместо него дохлую крысу или шлакоблок.

Тим Браун, руководитель центра логистики при Технологическом институт Джорджии

#возвраты #ритейл

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1 комментарий
Вадимов Вадим

В РФ тоже есть помойный дайвинг - это заказ на WB. Что и в каком состоянии получишь - непредсказуемо.
Еще и за возврат заплатишь не копейки.

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