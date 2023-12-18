«У нас страна предприимчивых людей, годы советской власти не прошли зря»: глава Wildberries о развитии, законах и IPO Статьи редакции
Выжимка интервью, которое Татьяна Бакальчук дала РБК.
О позиционировании Wildberries
- Wildberries — это в большей степени «цифровая платформа, экосистема», чем просто маркетплейс, поскольку он «создаёт среду, в которой на симбиотической основе развиваются компании», говорит Бакальчук.
О «новой экономике» маркетплейсов
- Несмотря на конкуренцию, за 2023 год «большая пятёрка» — Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Сбер» — «очень сильно сдружились», а также обзавелись «совместными грандиозными планами» (в том числе в сфере регулирования). Это не вынужденная кооперация — это «эволюционное развитие», так как вместе компании формируют «новую экономику», считает Бакальчук.
- Партнёрства при этом Wildberries «не любит», потому что придерживается принципа «если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам». По словам предпринимательницы, маркетплейс наладил «лучшую логистику в стране» и стал «крупнейшим застройщиком коммерческой недвижимости» именно потому, что с самого начала не стал мириться с неудовлетворительным качеством партнёрских услуг и выстроил процессы сам.
О масштабировании
- Изначально Бакальчук — как «мамочка в декрете» — не думала о том, что Wildberries масштабируется до текущих размеров. «У меня была цель, чтобы прибыли было $1000 в месяц», — призналась она и назвала себя «предпринимателем по наитию».
- На конец 2023 года 90% оборота приходится на Россию. Чтобы сохранить темпы роста, компания постепенно осваивает новые рынки. При выборе регионов для запуска она останавливается на тех, где может «принести пользу». Сейчас, например, «начинает» работать с Китаем, чтобы местные продавцы напрямую поставляли свою продукцию на Wildberries для всех стран присутствия.
- На интересах продавцов из России это не скажется — они «в приоритете». «Я хочу, чтобы компания осталась в истории как та, которая помогла становлению духа предпринимательства и развития малого бизнеса в России», — говорит Бакальчук.
О параллельном импорте и развитии новых категорий
- От параллельного импорта «особо никто не пострадал — наоборот, выиграл». Доля контрафакта от этого, по мнению Бакальчук, не увеличилась, но для борьбы с ним Wildberries тестирует программу «Цифровой арбитраж» — через неё правообладатели могут связаться с продавцом и запросить подтверждающую документацию. Если тот не владеет нужным документом, его товар снимают с продажи.
- Продавать автомобили и квартиры компания пока не планирует. О продаже скоропортящихся товаров пока просто рассуждает. Свой мессенджер разрабатывает, но только для внутренней коммуникации.
О возможном ребрендинге
- На входе в офис Wildberries висит вывеска с названием «Ягодки» — это название она использовала в одной из рекламных кампаний и позже зарегистрировала (якобы всего на полчаса раньше другого человека). Офис раньше занимала Apple. «Вы же знаете, в каком офисе мы сидим?Было "яблоко", стали "ягодки". Это красиво и мило», — говорит Бакальчук.
- «Ягодки» будут использовать в «том или ином формате», но каком — пока не решили. В качестве более «айтишного» названия — так его описывает предпринимательница — используют сокращение WB: WB Travel, WB Guru, WB Team, WB Go и другие.
О регулировании
- Новости об участившихся проверках в Wildberries Бакальчук называет «слухами» и «неправдой». Компания действует в рамках требований РКН, ФАС и других ведомств и в том числе по законам всех стран присутствия.
- Визиты миграционных служб случаются, но «в рамках закона». В основном они проверяют платформенных занятых, а не штатных сотрудников. По словам основательницы маркетплейса, скоро такой вид занятности «вынесут на законодательном уровне» (на декабрь 2023 года на платформе Wildberries зарегистрировано около 800 тысяч работников, 200 тысяч выходит на работу хотя бы раз в месяц).
- По мнению Бакальчук, регулирование на рынке маркетплейсов должно работать не только в сторону платформ, но и в сторону потребителей и партнёров.
О возможной продаже бизнеса и IPO
- Бакальчук по-прежнему не планирует продавать бизнес третьему лицу, но в последние годы предложений и не поступало. Вместо этого приходят банки и предлагают провести IPO. Предпринимательнице это не интересно.
- Передачу бизнеса детям она пока всерьёз не рассматривала. По её словам, дети должны заниматься любимым делом. Захотят ли они взяться за бизнес — покажет время.
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Конечно верим, что мамочка в декрете "просто взяла и открыла" многомиллиардный бизнес.
Мамочка объявила о выходе китайский продавьцов напрямую на маркетпоейс убив тем самым перекупов, а главное локальных производителей, которым ближайшее время придётся конкурировать с китайцами без посредников. Импортозамещения хули
Как минимум не в гараже
Почему нет?
А почему бы и да. Он же не сразу стал многомиллиардным
Она вроде же сама уже озвучивала где-то, что у неё родители богатые. Или снова опровергла?
Вадим, что ж вы столько святых людей без спойлера выкладываете? У меня аж экран замироточил.
Бакальчук рядом с ними как раз не хватает.
Willdberies- это Садовод онлайн, а не цифровая эко система.
Тем не менее, полстраны теперь вот так одеты
Ну ведь всё онлайн заказываете, так что считайте цифровая.
В одном она точно права на 100%:годы советской власти не прошли зря
Вот это видно в РФ невооружённым взглядом по всем направлениям.
Вот бы не было революции 17 года, жили бы сейчас при монархии. Интересно, в каком сословии были бы айтишники.
Не прошли зря, только в плохом смысле :)
Скотина должна быть только одна
Разве при советской власти предпринимательство не было ПРЕСТУПЛЕНИЕМ?? Ну лихо она завернула 😁😁😁😁😁
Контрафакт не увеличился ))) если раньше на ВБ ещё можно было что-то купить, сейчас заходишь посмотреть что-то типа кроссовки nike, сотни кроссовок по 1500-2000 )))) ВБ реально превратилось в самую что ни есть цифровую помойку
WB. Mi delaem luxury dostupnim.
От создателей «мы взяли у знакомых 10 млн $» до «я хотела зарабатывать 1000 $» и все делала сама, а тут как поперло…
Можно взять у знакомых 10 млн. $ на открытие бизнеса и на выходе будет пшик. У 90% будет пшик.
Ок. Переходим на озон
По сути, плейсы убили региональную мелкую торговлю, мелких перекупов, барыг и убивают сейчас цепочку вендор-дистрибутор-региональный дилер.
Вендоры и дистрибы сами сейчас осваивают плейсы.
Как убили мелкую региональную торговлю в палатках переведя её в онлайн и расширив доступную аудиторию с условных 2 или 20 тысяч человек до 100 миллионов, особенно для производителей чего-либо и в промышленных масштабах, и в порядке домашнего хобби, так и открыли доступ к соверешнно любым товарам чуть ли не в полумертвых деревнях 🌚
это же хорошо
Я по-прежнему готов к версусу с Бакальчук.
Бакальчук, которая проиграла версус:
Миллиардик то хоть один есть? Ты хто ваще такой?
А Бакальчук?
Вот про китай не понял, как не скажется?)) И что такое местные в приоритете ? Очевидно же
Все просто. Местные в приоритете - их доить удобнее и выбора у них нет.
Да, все слухи. И мыши на складах и недавние 3 смерти, и облавы на мигрантов. Все слухи.
«большая пятёрка» — Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Сбер» — «очень сильно сдружились»
большая шестерка ФАС забыла упомянуть который вроде должен следить за корпоративным сговором. Но чей то подслеповат....
А еще голодные годы тоже не зря прошли. Теперь люди предприимчиво пытаются заработать лишь бы не возвращаться туда.
И 90ые тоже не зря, столько предприимчивых людей выросло.
Логично, логично
«Ну вот же, это не мы! Мы — электрочеркизон!»
Опять эти сказки о советском образовании.... Одну страну развалили и сейчас другую... Сами не жили и другим не дадут...
Картельный сговор на новоязе это "новая экономика"?
А я думал, почему все объединялись в ОПГ в 90х, так это была не вынужденная кооперация, а эволюционное развитие!
Хороший пример как "мамочка в декрете" отлетела от народа. И не только.
та любой кто получает власть меняется
Можно подробнее в каком месте отлетела?
с одной стороны это вб, с другой это статья от Полины...
Бакальчук уже легенда. Таких тёть в мире по пальцам пересчитать.
Конкуренцию не советская власть придумала. За 10 лет в маркетинге чего только не видел, даже реальные "стрелки" между теми, кто не может поделить рекламную выдачу в директеГоды советской власти не прошли зря
– это больше на то что голь на выдумки хитра. Было и будет всегда)
Осталось понять нахрена вайлдберис будут давать китайцам торговать на WB напрямки из Китая. Они же вытеснят огромную часть российских селлеров и сделают неконкурентноспособными российских производителей...
Проблемы индейцев шерифу не интересны.
Осторожно, в комментах много пацанчиков на диване, которые льют желчь на мамочку в декрете, которая добилась в миллион раз больших успехов, чем им светит
Сначала одна гимнастка стала супер успешной потом мамочка в декрете, на какие деньги и она построила всё это?
там родня на уровне заместителя мэра Москвы, если ничего не путаю