Я — дотошный человек, плюс лингвист и педагог, поэтому когда нас впервые начали называть маркетплейсом, то полезла в «Википедию» и прочитала, что такое маркетплейс, и потом тыкала всем пальцем и говорила: «Ну вот же, это не мы!»

Маркетплейс — это площадка, на которую выставляются товары или услуги и которая берет комиссию за транзакции. На тот момент мы не были маркетплейсом в прямом смысле этого слова.