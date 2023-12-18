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Торговля
Полина Лааксо

«У нас страна предприимчивых людей, годы советской власти не прошли зря»: глава Wildberries о развитии, законах и IPO Статьи редакции

Выжимка интервью, которое Татьяна Бакальчук дала РБК.

Татьяна Бакальчук. Источник: РБК

О позиционировании Wildberries

  • Wildberries — это в большей степени «цифровая платформа, экосистема», чем просто маркетплейс, поскольку он «создаёт среду, в которой на симбиотической основе развиваются компании», говорит Бакальчук.

Я — дотошный человек, плюс лингвист и педагог, поэтому когда нас впервые начали называть маркетплейсом, то полезла в «Википедию» и прочитала, что такое маркетплейс, и потом тыкала всем пальцем и говорила: «Ну вот же, это не мы!»

Маркетплейс — это площадка, на которую выставляются товары или услуги и которая берет комиссию за транзакции. На тот момент мы не были маркетплейсом в прямом смысле этого слова.

Татьяна Бакальчук

О «новой экономике» маркетплейсов

  • Несмотря на конкуренцию, за 2023 год «большая пятёрка» — Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Сбер» — «очень сильно сдружились», а также обзавелись «совместными грандиозными планами» (в том числе в сфере регулирования). Это не вынужденная кооперация — это «эволюционное развитие», так как вместе компании формируют «новую экономику», считает Бакальчук.
  • Партнёрства при этом Wildberries «не любит», потому что придерживается принципа «если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам». По словам предпринимательницы, маркетплейс наладил «лучшую логистику в стране» и стал «крупнейшим застройщиком коммерческой недвижимости» именно потому, что с самого начала не стал мириться с неудовлетворительным качеством партнёрских услуг и выстроил процессы сам.

О масштабировании

  • Изначально Бакальчук — как «мамочка в декрете» — не думала о том, что Wildberries масштабируется до текущих размеров. «У меня была цель, чтобы прибыли было $1000 в месяц», — призналась она и назвала себя «предпринимателем по наитию».
  • На конец 2023 года 90% оборота приходится на Россию. Чтобы сохранить темпы роста, компания постепенно осваивает новые рынки. При выборе регионов для запуска она останавливается на тех, где может «принести пользу». Сейчас, например, «начинает» работать с Китаем, чтобы местные продавцы напрямую поставляли свою продукцию на Wildberries для всех стран присутствия.
  • На интересах продавцов из России это не скажется — они «в приоритете». «Я хочу, чтобы компания осталась в истории как та, которая помогла становлению духа предпринимательства и развития малого бизнеса в России», — говорит Бакальчук.

Меня спрашивают: «Какой у вас принцип или как вам удаётся расти?» Я в какой-то момент для себя поняла, что ты должен отдавать миру больше, чем ты от него получаешь. Стараться найти то, чем ему можешь быть полезен. <...>

[Но], конечно, я не сижу и не медитирую со словами: «Чувствую боль, там есть боли». Я не далай-лама. <...> Ребята знают, какие конкретно цифры и графики мне нужны, когда я прошу справку по региону. В первую очередь обращаем внимание на рост населения, средний доход, ВВП.

Татьяна Бакальчук

О параллельном импорте и развитии новых категорий

  • От параллельного импорта «особо никто не пострадал — наоборот, выиграл». Доля контрафакта от этого, по мнению Бакальчук, не увеличилась, но для борьбы с ним Wildberries тестирует программу «Цифровой арбитраж» — через неё правообладатели могут связаться с продавцом и запросить подтверждающую документацию. Если тот не владеет нужным документом, его товар снимают с продажи.
  • Продавать автомобили и квартиры компания пока не планирует. О продаже скоропортящихся товаров пока просто рассуждает. Свой мессенджер разрабатывает, но только для внутренней коммуникации.

Если мы сейчас дружно начнём заниматься всем, кто будет отгружать 15 млн вещей каждые сутки? Кто будет следить за тем, чтобы доставка была в течение 12 часов? Кто?

Татьяна Бакальчук

О возможном ребрендинге

  • На входе в офис Wildberries висит вывеска с названием «Ягодки» — это название она использовала в одной из рекламных кампаний и позже зарегистрировала (якобы всего на полчаса раньше другого человека). Офис раньше занимала Apple. «Вы же знаете, в каком офисе мы сидим?Было "яблоко", стали "ягодки". Это красиво и мило», — говорит Бакальчук.
  • «Ягодки» будут использовать в «том или ином формате», но каком — пока не решили. В качестве более «айтишного» названия — так его описывает предпринимательница — используют сокращение WB: WB Travel, WB Guru, WB Team, WB Go и другие.

Когда мы только начали нанимать маркетологов, они меня ругали: «Зачем ты придумала такое труднопроизносимое для русского языка название? Не могла называть какой-нибудь "Купи одежду"? Даже сокращенное wb.com ты не сможешь зарегистрировать, это Warner Bros».

А я просто хотела красивое название, мне хотелось что-то необычное, стильное, красивое и запоминающееся. Wildberries сейчас уже слово нарицательное, даже есть цвет Wildberries.

Татьяна Бакальчук

О регулировании

  • Новости об участившихся проверках в Wildberries Бакальчук называет «слухами» и «неправдой». Компания действует в рамках требований РКН, ФАС и других ведомств и в том числе по законам всех стран присутствия.
  • Визиты миграционных служб случаются, но «в рамках закона». В основном они проверяют платформенных занятых, а не штатных сотрудников. По словам основательницы маркетплейса, скоро такой вид занятности «вынесут на законодательном уровне» (на декабрь 2023 года на платформе Wildberries зарегистрировано около 800 тысяч работников, 200 тысяч выходит на работу хотя бы раз в месяц).
  • По мнению Бакальчук, регулирование на рынке маркетплейсов должно работать не только в сторону платформ, но и в сторону потребителей и партнёров.

В силу того, что мы интернет-торговля, степень ответственности и угрызений совести меньше, чем когда ты приходишь в обычный магазин, где охрана на каждом шагу. У нас виртуозы есть среди покупателей, которые перешивали бирки в ПВЗ.

[Партнёры] тоже в какой-то степени занимаются «потребительским экстремизмом». Когда мы ввели «рейтинг ПВЗ», на следующий день на «Авито» появилась услуга «ПВЗ Киллер» (проставление низких оценок конкретным пунктам — vc.ru).

Я преклоняюсь перед нашим народом. У нас страна предприимчивых людей. Я грешу на то, что у нас годы советской власти не прошли даром, потому что каждый выживал как мог. А может, вообще это в крови у людей.

Татьяна Бакальчук

О возможной продаже бизнеса и IPO

  • Бакальчук по-прежнему не планирует продавать бизнес третьему лицу, но в последние годы предложений и не поступало. Вместо этого приходят банки и предлагают провести IPO. Предпринимательнице это не интересно.

Для нас IPO — это неправильный путь развития. Когда у вас публичная компания, на что она работает? На то, чтобы были довольны ваши акционеры. Неважно, большие они или маленькие. Вы работаете над тем, чтобы стоимость акций не падала, а росла. А мы работаем над тем, чтобы улучшать жизнь миллионов людей. Это немножко разные вещи.

Татьяна Бакальчук
  • Передачу бизнеса детям она пока всерьёз не рассматривала. По её словам, дети должны заниматься любимым делом. Захотят ли они взяться за бизнес — покажет время.

#новости #wildberries #татьянабакальчук

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86 комментариев
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 КакЦапля

Конечно верим, что мамочка в декрете "просто взяла и открыла" многомиллиардный бизнес.

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Андрей

Мамочка объявила о выходе китайский продавьцов напрямую на маркетпоейс убив тем самым перекупов, а главное локальных производителей, которым ближайшее время придётся конкурировать с китайцами без посредников. Импортозамещения хули

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19 комментариев
Подментованный кот

Как минимум не в гараже

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Опасный

Почему нет?

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2 комментария
Дамир Пустынов

А почему бы и да. Он же не сразу стал многомиллиардным

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Лена Куртасова

Она вроде же сама уже озвучивала где-то, что у неё родители богатые. Или снова опровергла?

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Вадим Д.
У нас страна предприимчивых людей
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Griby Lenina

Вадим, что ж вы столько святых людей без спойлера выкладываете? У меня аж экран замироточил.

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2 комментария
Арам Манучарян

Бакальчук рядом с ними как раз не хватает.

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Алек Борисовский

Willdberies- это Садовод онлайн, а не цифровая эко система.

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Микс из мусоровоза

Тем не менее, полстраны теперь вот так одеты

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1 комментарий
Дима Коренев

Ну ведь всё онлайн заказываете, так что считайте цифровая.

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S.Capusta
Передачу бизнеса детям она пока всерьёз не рассматривала. По её словам, дети должны заниматься любимым делом. Захотят ли они взяться за бизнес — покажет время.
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Alex Lowen

В одном она точно права на 100%:

годы советской власти не прошли зря

Вот это видно в РФ невооружённым взглядом по всем направлениям.

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Станислав

Вот бы не было революции 17 года, жили бы сейчас при монархии. Интересно, в каком сословии были бы айтишники.

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9 комментариев
Bad Gateway

Не прошли зря, только в плохом смысле :)

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Alex G
Партнёрства при этом Wildberries «не любит», потому что придерживается принципа

Скотина должна быть только одна

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Борис Горобец

Разве при советской власти предпринимательство не было ПРЕСТУПЛЕНИЕМ?? Ну лихо она завернула 😁😁😁😁😁

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Константин Сулугуни

Контрафакт не увеличился ))) если раньше на ВБ ещё можно было что-то купить, сейчас заходишь посмотреть что-то типа кроссовки nike, сотни кроссовок по 1500-2000 )))) ВБ реально превратилось в самую что ни есть цифровую помойку

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Nobody

WB. Mi delaem luxury dostupnim.

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fullstackoff

От создателей «мы взяли у знакомых 10 млн $» до «я хотела зарабатывать 1000 $» и все делала сама, а тут как поперло…

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Digger M

Можно взять у знакомых 10 млн. $ на открытие бизнеса и на выходе будет пшик. У 90% будет пшик.

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Посмотрим

Ок. Переходим на озон

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Discoblox

По сути, плейсы убили региональную мелкую торговлю, мелких перекупов, барыг и убивают сейчас цепочку вендор-дистрибутор-региональный дилер.
Вендоры и дистрибы сами сейчас осваивают плейсы.

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Make YourVision

Как убили мелкую региональную торговлю в палатках переведя её в онлайн и расширив доступную аудиторию с условных 2 или 20 тысяч человек до 100 миллионов, особенно для производителей чего-либо и в промышленных масштабах, и в порядке домашнего хобби, так и открыли доступ к соверешнно любым товарам чуть ли не в полумертвых деревнях 🌚

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Leonid Bushuev

это же хорошо

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Андрей Вечерний

Я по-прежнему готов к версусу с Бакальчук.

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Alex G

Бакальчук, которая проиграла версус:

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Pavel Loginov

Миллиардик то хоть один есть? Ты хто ваще такой?

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Байд Джонов

А Бакальчук?

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Alexey

Вот про китай не понял, как не скажется?)) И что такое местные в приоритете ? Очевидно же

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Alex G

Все просто. Местные в приоритете - их доить удобнее и выбора у них нет.

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1 комментарий
Aleshkin

Да, все слухи. И мыши на складах и недавние 3 смерти, и облавы на мигрантов. Все слухи.

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Sasha Step

«большая пятёрка» — Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Сбер» — «очень сильно сдружились»

большая шестерка ФАС забыла упомянуть который вроде должен следить за корпоративным сговором. Но чей то подслеповат....

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Voronov
годы советской власти не прошли зря

А еще голодные годы тоже не зря прошли. Теперь люди предприимчиво пытаются заработать лишь бы не возвращаться туда.
И 90ые тоже не зря, столько предприимчивых людей выросло.
Логично, логично

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Слегка Придурковатый

«Ну вот же, это не мы! Мы — электрочеркизон!»

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Водяной

Опять эти сказки о советском образовании.... Одну страну развалили и сейчас другую... Сами не жили и другим не дадут...

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Влад Шушкевич

Картельный сговор на новоязе это "новая экономика"?

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Тот самый зумер

А я думал, почему все объединялись в ОПГ в 90х, так это была не вынужденная кооперация, а эволюционное развитие!

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Vladimir Alekseev

Хороший пример как "мамочка в декрете" отлетела от народа. И не только.

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Николай Самойлов

та любой кто получает власть меняется

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Digger M

Можно подробнее в каком месте отлетела?

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

с одной стороны это вб, с другой это статья от Полины...

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Байд Джонов

Бакальчук уже легенда. Таких тёть в мире по пальцам пересчитать.

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Владимир Козырев

Конкуренцию не советская власть придумала. За 10 лет в маркетинге чего только не видел, даже реальные "стрелки" между теми, кто не может поделить рекламную выдачу в директе

Годы советской власти не прошли зря

– это больше на то что голь на выдумки хитра. Было и будет всегда)

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Константин Ж

Осталось понять нахрена вайлдберис будут давать китайцам торговать на WB напрямки из Китая. Они же вытеснят огромную часть российских селлеров и сделают неконкурентноспособными российских производителей...

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Влад Шушкевич

Проблемы индейцев шерифу не интересны.

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2 комментария
Юрий

Осторожно, в комментах много пацанчиков на диване, которые льют желчь на мамочку в декрете, которая добилась в миллион раз больших успехов, чем им светит

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Михаил

Сначала одна гимнастка стала супер успешной потом мамочка в декрете, на какие деньги и она построила всё это?

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M S

там родня на уровне заместителя мэра Москвы, если ничего не путаю

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83 комментария
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