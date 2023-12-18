МТС запустил розничные магазины нового формата — с телевизорами, товарами для «умного» дома и другой техникой Статьи редакции
В них также будут продаваться цифровые продукты оператора, например, подписки MTS Premium.
- Первый магазин обновлённого формата «с упором на клиентский сервис и цифровые продукты» открылся в Санкт-Петербурге, рассказали «Ъ» в компании. За два года МТС планирует открыть до 1000 таких точек по всей стране.
- Сейчас в розничную сеть оператора входят 3200 собственных точек и 1700 франчайзинговых. Часть из них заменят магазинами нового формата, но менять общее число точек не планируют, пояснил операционный директор розничной сети МТС Рустам Мустаев.
- По его словам, площадь новых магазинов увеличится с 30-50 м² до 50-100 м². Помимо смартфонов, планшетов и аксессуаров в них начнут продавать наушники и колонки, телевизоры и ТВ-приставки, товары для «умного» дома, пылесосы, а также цифровые продукты самого оператора, например, подписки MTS Premium. Объём инвестиций в одну точку и проект в целом Мустаев не назвал.
- Вложения в один магазин могут составить около 3,5 млн рублей, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Гендиректор DNA Realty Антон Белых считает стратегию МТС «финансово спорной» и сомневается, что компании удастся окупить вложения в ремонт и увеличение площадей.
- В «Мегафоне» рассказали, что запускали похожий формат в 2020 году, но он оказался менее эффективным, чем традиционные салоны сотовой связи. В Tele2 также считают, что крупные магазины стали менее востребованы после пандемии.
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Вовремя они яйцо вернули, сейчас народ на яйца попрет.
ну выбора особо то не осталось
Гонорары Нагиева и Барецкого выросли в три раза
У них же там целая история, что это не яйцо и они не хотят себя с ним ассоциировать. Даже вроде название специальное у них есть для этой штуки.
Не вернули. Это старое фото.
Офлайн магазины техники нужны только чтобы прийти посмотреть и заказать в инернете.
Формат новый, а схемы развода останутся прежними.
АФК Система - почти банкрот (а ей принадлежит МТС, самый успешный по размеру маржи их актив), вот видимо их менеджеры решили пойти ва-банк и сделали ставку что данные магазины как-то еще увеличат выручку МТС..
"АФК Система - почти банкрот"
Смешная шутка.
АФК Система опубликовала финансовые результаты за III квартал 2023 г.
- Выручка: 280,8 млрд руб. (+18,2% год к году)
- Скорректированная OIBDA: 74,9 млрд руб. (+6,8% год к году)
- Чистая прибыль в доле АФК Система: 4,3 млрд руб.
- Чистые финансовые обязательства корпоративного центра: 225,3 млрд руб. (+4,6% квартал к кварталу)
Банкрот, ага.
А с чего вы решили, что банкрот? Где-то отчеты какие увидели?
Зачем 🤦
Чтобы привлечь молодую аудиторию. А то сейчас только бабушки приходят жаловаться, что у них лишние 100р последние списали.
связной банкрот, мвидео в обмороке, можно и мтс теперь
больше площадь - больше планов на продажу симок
Короче всё то же самое, только с телевизорами
Горбушка переехала?
Лучше бы мтс кофейню открыли с продажей симок, чехлов и наушников.