Торговля
Артур Томилко

МТС запустил розничные магазины нового формата — с телевизорами, товарами для «умного» дома и другой техникой Статьи редакции

В них также будут продаваться цифровые продукты оператора, например, подписки MTS Premium.

  • Первый магазин обновлённого формата «с упором на клиентский сервис и цифровые продукты» открылся в Санкт-Петербурге, рассказали «Ъ» в компании. За два года МТС планирует открыть до 1000 таких точек по всей стране.
  • Сейчас в розничную сеть оператора входят 3200 собственных точек и 1700 франчайзинговых. Часть из них заменят магазинами нового формата, но менять общее число точек не планируют, пояснил операционный директор розничной сети МТС Рустам Мустаев.
  • По его словам, площадь новых магазинов увеличится с 30-50 м² до 50-100 м². Помимо смартфонов, планшетов и аксессуаров в них начнут продавать наушники и колонки, телевизоры и ТВ-приставки, товары для «умного» дома, пылесосы, а также цифровые продукты самого оператора, например, подписки MTS Premium. Объём инвестиций в одну точку и проект в целом Мустаев не назвал.
  • Вложения в один магазин могут составить около 3,5 млн рублей, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Гендиректор DNA Realty Антон Белых считает стратегию МТС «финансово спорной» и сомневается, что компании удастся окупить вложения в ремонт и увеличение площадей.
  • В «Мегафоне» рассказали, что запускали похожий формат в 2020 году, но он оказался менее эффективным, чем традиционные салоны сотовой связи. В Tele2 также считают, что крупные магазины стали менее востребованы после пандемии.
Магазин нового формата, фото МТС

#новости #мтс

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18 комментариев
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 Владимир Зыков

Вовремя они яйцо вернули, сейчас народ на яйца попрет.

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Галина Захарова

ну выбора особо то не осталось

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Voronov

Гонорары Нагиева и Барецкого выросли в три раза

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Лена Куртасова

У них же там целая история, что это не яйцо и они не хотят себя с ним ассоциировать. Даже вроде название специальное у них есть для этой штуки.

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lakoros

Не вернули. Это старое фото.

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Станислав

Офлайн магазины техники нужны только чтобы прийти посмотреть и заказать в инернете.

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Арам Манучарян

Формат новый, а схемы развода останутся прежними.

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Vlad

АФК Система - почти банкрот (а ей принадлежит МТС, самый успешный по размеру маржи их актив), вот видимо их менеджеры решили пойти ва-банк и сделали ставку что данные магазины как-то еще увеличат выручку МТС..

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Слегка Придурковатый

"АФК Система - почти банкрот"

Смешная шутка.

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Илья Дёмин

АФК Система опубликовала финансовые результаты за III квартал 2023 г.

- Выручка: 280,8 млрд руб. (+18,2% год к году)
- Скорректированная OIBDA: 74,9 млрд руб. (+6,8% год к году)
- Чистая прибыль в доле АФК Система: 4,3 млрд руб.
- Чистые финансовые обязательства корпоративного центра: 225,3 млрд руб. (+4,6% квартал к кварталу)

Банкрот, ага.

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Дима Коренев

А с чего вы решили, что банкрот? Где-то отчеты какие увидели?

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Aleksey

Зачем 🤦

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Bad Gateway

Чтобы привлечь молодую аудиторию. А то сейчас только бабушки приходят жаловаться, что у них лишние 100р последние списали.

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неформат

связной банкрот, мвидео в обмороке, можно и мтс теперь

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Алексей

больше площадь - больше планов на продажу симок

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Дамир Пустынов

Короче всё то же самое, только с телевизорами

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Доктор Шкутко

Горбушка переехала?

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Станислав

Лучше бы мтс кофейню открыли с продажей симок, чехлов и наушников.

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15 комментариев
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