«Авито Услуги» добавили инструмент, который помогает оценить стоимость предложений на основе средних цен Статьи редакции
Последние высчитывают исходя из данных самого сервиса.
- Если стоимость услуги соответствует рыночной цене, в карточке появится соответствующий индикатор. Нажав на него, можно увидеть диапазон цен за последние полгода. Он учитывает город и регион оказания услуги, опыт работы исполнителя и то, действует он как частное лицо или компания.
- Функция уже доступна для объявлений в категориях «Бытовые услуги», «Уборка» и «Обучение и курсы». В будущем появится и в других разделах.
- По мнению «Авито Услуг», инструмент поможет покупателям быстрее оценить адекватность ценовых предложений и понять, стоит ли тратить время на поиск более недорогих услуг, а исполнителям — соотнести установленную стоимость с рыночной и при желании изменить её.
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нужен фильтр, чтобы блокировали сообщения типа "за 300 заберу" при цене в 500
И лишиться 70% своей аудитории? А если блокировать сообщения в духе "отдайте айфон за 5 тыщ я многодетная мама а сын просит", то все 90%
Хм... Средняя по больнице? Не, дело хорошее, в целом, но уровень оказания этих услуг может разниться весьма и весьма сильно.
То есть если один чел решил ради рофла поставить ценник за сотку и отключить звонки, а другой поставит рыночные 10к, то средняя цена - 5к?
Или конкурентам так поднасрать можно
ну вообще это старая схема - хочешь продать хату у себя на районе подороже - плодишь в соседних домах фейковые объявы с завышением цены.
либо наоборот, при оценке банком недвижки есть пункт где исследуются объявления в твоем районе, в оценке моего жилья был такой пункт с примерами объяв. То есть при желании можно занизить ликвидационную стоимость жилья, это для тех кому нужно брать ипотеку, а ее не дают
Авито решило взяться за математику. Следующий шаг – калькулятор для подсчета шансов на успешную сделку без мошенников.🙃
Цены на авито - это не рыночная цена