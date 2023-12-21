Торговля
Артур Томилко

«Альфа-Банк» представил сервис для покупок «Альфа-Маркет» Статьи редакции

В нём будет доступно больше 20 категорий товаров, включая компьютерную и бытовую технику.

  • Банк запускает новый сервис для клиентов — «Альфа-Маркет». Он позволяет совершать покупки и оформлять доставку внутри банковского приложения, рассказали в компании.
  • На старте в сервисе будет доступно больше 20 категорий товаров. Среди них — компьютерная и бытовая техника, аптеки, товары для детей и для дома, а также досуг и развлечения. В будущем их количество увеличится.
  • Оплатить заказ можно любой картой «Альфа-Банка», а также милями с карты Alfa Travel. За покупки через сервис клиенты смогут получить кешбэк от 10%.
  • Первым партнёром «Альфа-Маркета» стал онлайн-ритейлер holodilniki.ru. В ближайшее время их число увеличится, а предлагать свои товары в сервисе смогут также клиенты банка, у которых есть свой бизнес.

#новости #альфабанк

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44 комментария
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 Гриша Н.

Если будут наливать нормально кешбэка, то почему бы и нет

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Rafa Ramazanoff

Нормального это такого ?
40% кешбек а внизу написано кешбек не более 1000₽ (который будет возвращён)

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Гриша Н.

Нормальный тот, который делает разницу. Если с ним покупать выгоднее, чем в других местах, то вин

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Rafa Ramazanoff

Суть в том что альфа часто даёт и пишет "щедрые" кешбеки но вообщем больше 1к не вернёшь, если сравнивать это тоже самое что у конкурентов либо даже хуже, вряд-ли они начнут что-то давать как говоришь "нормально" это же Альфа

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Гриша Н.

По мне один из самых адекватных банков в плане кешбэка, получше желтого сейчас. Даже с ЯМ акция отлично отработала, получил что обещали.

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неформат

они обещают на весь экран скидку 30%, а потом выясняется что ДО 30% и по факту может быть даже меньше 1, так что лесом этих обещалкиных

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Гриша Н.

Типичный маркетинг. В правила заглягул и увидел)
Не знаю, у меня 0 с ними проблем, все что обещают - дают.

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Serge Demichev

Рил, как раз вчера хотел спецом оплатить забытой картой альфы, со скидкой 30%)) Оказалось скидка 41₽, щедро насыпали)

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S.Z

Мегамаркет суперщедрые. Разбазаривают сберовские деньги

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Илья

Они даже на эту 1000 кинут

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Следствие вели

Весь их кэшбек в их сервисах липовый, те на эту же сумму цена выше

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Гриша Н.

На тревел с кешбеком дешевле, чем напрямую брать. Тай чекал вчера

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Следствие вели

Ну может в каких то исключительных случаях иногда, кучу раз смотрел, ни билеты ни гостиницы, ни разу!! Не было выгоднее

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Артур Мороз

Вам просто специально цены завышают наверное )
У всех нормально, но фанатов следствия вели обделяют

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Марина Петрик

Я с вами согласна, тоже проводила такие эксперименты. Выгоды 0

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Krem-brulee

Кешбэки, скидки в нынешней реальности вредны. Ты все равно в конечном итоге будешь платить как все. А если не ты, то другой человек заплатит за твой кешбэк

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Подментованный кот

Не взлетит, потому что клиентской базы альфы явно не хватит для развития полноценного маркет-плейса. Да и ассортимент будет однозначно меньше, чем на Я или Озоне.

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Sergey Takzhanov

Посмотрим, вон сбер и с клиентской со скрипом идёт,а пользователей у альфы больше чем критическая масса для стартапа

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Виктор Викторович

У озона то пипец большая клиентская была на старте наверное

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Ivan Mart

У озона и конкуренции особо не было на старте, когда они книги начинали продавать

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Виктор Викторович

Только тебе нужно было пояснить, зачем в интернете заказывать. Тогда с этим было сложнее

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kotletnik

Альфа один из самых пакостных банков. Недавно почитал соглашение на рассрочку и (оплата частями) и удивился пункту, в котором они вправе передать долг любой другой организации без уведомления заемщика. В очередной раз понял, что в эту организацию я никогда свои деньги не понесу

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Maxim Sergeevich

А разве у других сейчас не так? Выглядит вполне стандартным пунктом. После появления регулирования коллекторской деятельности лет 20 назад (не помню точно), все кредитные организации в договора стали включать такие условия, чтобы долги заёмщика передавать тем, кто специализируется на их возврате и таким образом качество кредитного портфеля не снижать (иначе под него больше резервов нужно, да и коллекторское направление - это отдельный бизнес, не профильный для банка)

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Mike V. Gorbunov

Во многих других банках при заключении соглашения на кредит и прочие продукты клиент вправе отказаться от передачи своего долга сторонним организациям или как минимум потребовать его оповещения.

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Илья

Сейчас у них уже другая фишка. Взыщут через нотариуса, без суда и с любых счетов в других банках. Но на это конечно клиент согласие изначально должен дать.

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Erofeev

Если не платишь, то тебя везде передадут другой организации. Знакомому Втб и тиньк передал долг шараге, которые потом громил домой отправляли и надписи в подъездах оставляли)

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Вадим Д.

Ещё один... Когда будет Маркет Маркетов?

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Mike V. Gorbunov

Как появится управление по управлению всеми управлениями, так и с маркетами сделают

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Вадим Д.

Одновременно с реестром всех реестров, видимо (-:

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Алексей Горячев

Как насчет iOS?

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Rafa Ramazanoff
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Марк

А что с ним? Маркет тоже в яблочном приложении есть

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Я с DTF

у тинькофф то же парнер холодильник ру, интересно почему с ними все подключают парнерство, они же не с самыми низкими ценами

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Yakovlev

скорее всего холодильник готов работать с любыми маркетами, и с ним тупо можно быстро заключить договор. ну и это не мутное ИП, а все таки сеть.

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Rimma Klimova

И правильно. Чем Альфа хуже условного Сбера?

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Слегка Придурковатый

Да ваще похуй.

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неформат

то есть вместо допилить до ума свою банковскую аппку оне решили в неё вкорячить очередной плейс? хотя зная этих это будет тупо очередной линк и редирект в браузер, те ещё ойтишники конечно

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Yakovlev

так это концепция мега-аппа

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Mike V. Gorbunov

Йоба-аппа

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Krem-brulee

Ну ты прям совсем космическое просишь конечно...

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Колян

Еще один ларек

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Mike V. Gorbunov

Это ларёк кого надо ларёк

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Артур Мороз

Покупаешь телефон и просишь курьера захватить с собой карту ) Вообще ход логичный, чем больше маркетплейсов, тем меньше будет шакальных условий. Пользователи в плюсе )

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Tarki

О, новый мегамаркет

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