«Альфа-Банк» представил сервис для покупок «Альфа-Маркет» Статьи редакции
В нём будет доступно больше 20 категорий товаров, включая компьютерную и бытовую технику.
- Банк запускает новый сервис для клиентов — «Альфа-Маркет». Он позволяет совершать покупки и оформлять доставку внутри банковского приложения, рассказали в компании.
- На старте в сервисе будет доступно больше 20 категорий товаров. Среди них — компьютерная и бытовая техника, аптеки, товары для детей и для дома, а также досуг и развлечения. В будущем их количество увеличится.
- Оплатить заказ можно любой картой «Альфа-Банка», а также милями с карты Alfa Travel. За покупки через сервис клиенты смогут получить кешбэк от 10%.
- Первым партнёром «Альфа-Маркета» стал онлайн-ритейлер holodilniki.ru. В ближайшее время их число увеличится, а предлагать свои товары в сервисе смогут также клиенты банка, у которых есть свой бизнес.
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Если будут наливать нормально кешбэка, то почему бы и нет
Нормального это такого ?
40% кешбек а внизу написано кешбек не более 1000₽ (который будет возвращён)
Нормальный тот, который делает разницу. Если с ним покупать выгоднее, чем в других местах, то вин
Суть в том что альфа часто даёт и пишет "щедрые" кешбеки но вообщем больше 1к не вернёшь, если сравнивать это тоже самое что у конкурентов либо даже хуже, вряд-ли они начнут что-то давать как говоришь "нормально" это же Альфа
По мне один из самых адекватных банков в плане кешбэка, получше желтого сейчас. Даже с ЯМ акция отлично отработала, получил что обещали.
они обещают на весь экран скидку 30%, а потом выясняется что ДО 30% и по факту может быть даже меньше 1, так что лесом этих обещалкиных
Типичный маркетинг. В правила заглягул и увидел)
Не знаю, у меня 0 с ними проблем, все что обещают - дают.
Рил, как раз вчера хотел спецом оплатить забытой картой альфы, со скидкой 30%)) Оказалось скидка 41₽, щедро насыпали)
Мегамаркет суперщедрые. Разбазаривают сберовские деньги
Они даже на эту 1000 кинут
Весь их кэшбек в их сервисах липовый, те на эту же сумму цена выше
На тревел с кешбеком дешевле, чем напрямую брать. Тай чекал вчера
Ну может в каких то исключительных случаях иногда, кучу раз смотрел, ни билеты ни гостиницы, ни разу!! Не было выгоднее
Вам просто специально цены завышают наверное )
У всех нормально, но фанатов следствия вели обделяют
Я с вами согласна, тоже проводила такие эксперименты. Выгоды 0
Кешбэки, скидки в нынешней реальности вредны. Ты все равно в конечном итоге будешь платить как все. А если не ты, то другой человек заплатит за твой кешбэк
Не взлетит, потому что клиентской базы альфы явно не хватит для развития полноценного маркет-плейса. Да и ассортимент будет однозначно меньше, чем на Я или Озоне.
Посмотрим, вон сбер и с клиентской со скрипом идёт,а пользователей у альфы больше чем критическая масса для стартапа
У озона то пипец большая клиентская была на старте наверное
У озона и конкуренции особо не было на старте, когда они книги начинали продавать
Только тебе нужно было пояснить, зачем в интернете заказывать. Тогда с этим было сложнее
Альфа один из самых пакостных банков. Недавно почитал соглашение на рассрочку и (оплата частями) и удивился пункту, в котором они вправе передать долг любой другой организации без уведомления заемщика. В очередной раз понял, что в эту организацию я никогда свои деньги не понесу
А разве у других сейчас не так? Выглядит вполне стандартным пунктом. После появления регулирования коллекторской деятельности лет 20 назад (не помню точно), все кредитные организации в договора стали включать такие условия, чтобы долги заёмщика передавать тем, кто специализируется на их возврате и таким образом качество кредитного портфеля не снижать (иначе под него больше резервов нужно, да и коллекторское направление - это отдельный бизнес, не профильный для банка)
Во многих других банках при заключении соглашения на кредит и прочие продукты клиент вправе отказаться от передачи своего долга сторонним организациям или как минимум потребовать его оповещения.
Сейчас у них уже другая фишка. Взыщут через нотариуса, без суда и с любых счетов в других банках. Но на это конечно клиент согласие изначально должен дать.
Если не платишь, то тебя везде передадут другой организации. Знакомому Втб и тиньк передал долг шараге, которые потом громил домой отправляли и надписи в подъездах оставляли)
Ещё один... Когда будет Маркет Маркетов?
Как появится управление по управлению всеми управлениями, так и с маркетами сделают
Одновременно с реестром всех реестров, видимо (-:
Как насчет iOS?
А что с ним? Маркет тоже в яблочном приложении есть
у тинькофф то же парнер холодильник ру, интересно почему с ними все подключают парнерство, они же не с самыми низкими ценами
скорее всего холодильник готов работать с любыми маркетами, и с ним тупо можно быстро заключить договор. ну и это не мутное ИП, а все таки сеть.
И правильно. Чем Альфа хуже условного Сбера?
Да ваще похуй.
то есть вместо допилить до ума свою банковскую аппку оне решили в неё вкорячить очередной плейс? хотя зная этих это будет тупо очередной линк и редирект в браузер, те ещё ойтишники конечно
так это концепция мега-аппа
Йоба-аппа
Ну ты прям совсем космическое просишь конечно...
Еще один ларек
Это ларёк кого надо ларёк
Покупаешь телефон и просишь курьера захватить с собой карту ) Вообще ход логичный, чем больше маркетплейсов, тем меньше будет шакальных условий. Пользователи в плюсе )
О, новый мегамаркет