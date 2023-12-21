Торговля
Полина Лааксо

Производители сообщили о росте цен на молочные продукты, рис, безалкогольные напитки и кондитерские изделия до 20% — «Ъ» Статьи редакции

Они объясняют это ростом затрат на закупки, переработку и логистику.

  • О росте цен на продукты с января 2024 года рассказал «Ъ», изучив письма производителей торговым сетям. Например, «Вимм-Билль-Данн» («дочка» PepsiCo в России) повысит стоимость молочной продукции в среднем на 4,9%, а на соки — на 16,1%. Йогурты от Ehrmann станут дороже на 5%.
  • «Мултон Партнерс» («Добрый», Rich и «Моя семья») увеличит цены на свои безалкогольные напитки на 13%. Печенье «Любятово» подорожает на 6%, а шоколад Ritter Sport и Ferrero Rocher — на 7-14%.
  • Nestle сообщила о повышении цен на кофе и кофейные напитки на 15%, на готовые завтраки — до 9,5%, а на кондитерские изделия — на 8%. Оптовые цены на рис «Агроимпорта» вырастут на 22%, что отразится и на рознице.
  • Кофе дорожает, помимо прочего, из-за засухи в Бразилии, которая рискует сказаться на объёмах урожая. Жаркая погода также подпортила урожай риса, на фоне чего Индия и Таиланд, например, приостановили экспорт (до 50% риса Россия импортирует). Подорожание «молочки» связывают в том числе с увеличением себестоимости переработки сырого молока на 15%.
  • Среди других факторов — рост цен на упаковку более чем на 10% и затрат на перевозки на 37-60% с начала 2023 года. У последнего несколько причин. Первая — нехватка транспорта, из-за чего плата на перевозки из Москвы в Санкт-Петербург с марта по декабрь 2023-го выросла до 70-110 тысяч рублей за стандартную еврофуру. Вторая — вынужденный рост зарплат сотрудникам на фоне дефицита персонала, а также растущие затраты на обновление автопарка и аренду складов.
  • В Минсельхозе говорят, что ситуация «на особом контроле». В Ассоциации компаний розничной торговли уверяют, что новые цены «одновременно не транслируются на полки магазинов». Якобы ритейлеры в течение месяца рассматривают обращения поставщиков и пытаются договориться о сдерживании цен.
  • Летом 2023 года производители также предупреждали о подорожании чая, соков и лимонадов и хлеба. В декабре то же говорили о шоколаде.
Источник: «Продукт Медиа»

#новости #цены

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124 комментария
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 Вадим Д.

Вот он — удар по скептикам! А то заладили: инфляция высокая, всё дорожает! А инфляции вообще нет, это только у коллективного запада она есть.
Да, дорожает, но это от великой заботы о населении.

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Иван Иванов

дорожает от того, что люди стали слишком богатые

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3 комментария
Забыл Эмейлов

Ну что такое 20%, подумаешь. Ну тратил средний россиянин 10000 в месяц условно на еду, ну станет тратить 12. Один хрен откладывать не на что особо было, да и не скрепно это. Стерпят в общем.

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Mr. U

хз, когда-то же пустые холодильники должны перевесить громкие телевизоры

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16 комментариев
Тимур Чумаков

Откладывать в России - это что-то из серии сказок реально

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7 комментариев
Star Chill

ну да хорошо не жили и нефиг начинать)

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Natural Phobia

Самое главное - это ставить себя выше других и писать про быдлопидорашек в пренебрежительном тоне, разумеется

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5 комментариев
дурачёк с DTF

ты забываешь, что у людей(не всех, чтобы не спорил) и зарплата индексируется. они не становятся богаче ни капли и не откладывают, но пропорционально расходы такие же остаются по итогу роста цен

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4 комментария
Egor Ka

Стали более лучше жить - стали более лучше все раскупать, отсюда и рост цен!

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alexrec
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Колян

Турция! Памаги!!

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OZZ

Флаг инфляции нам привези ;)

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дурачёк с DTF

ты заголовок только читал или текст весь? в глаза не долбись, у них не лучше с такими проблемами всеобщими

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12 комментариев
ArtYk.inTrade

А все началось с яиц…

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Joe cocker

С бензина

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Vlad

Вообще, яйца, для жизни, это одно из самых главных!

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1 комментарий
alexrec

Это уже гойда или ещё потерпеть нужно ?

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High Stakes

Гиперинфляция - рост цен на 100% за 3 года, либо более 50% в месяц свыше 10 раз в год.

Делаем пометочку.

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Забыл Эмейлов

Ну и посадили их за дискредитацию власти...

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Я сказал свое имя машине

Пиздец

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Alex Dark

Всё от людской жадности, продавцы хотят больше бабок грести лопатой вот и повышают цены, пипл же всё схавает!

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Пётр Иванов

666 день сатанинское число, хороших новостей быть просто не может по определению

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Вадим Владимирович

Конкуренция все же порешает за какую цену покупать товары будут, скропортящимся товарам вообще покупатель диктует цену. А в игры создания искусственного дефицита только в тех магазинах где стабильно высокий поток можно покупателей получается играть - как сейчас с яйцами. Отъехать от города немного , в магазинах тех же торговых сетей яйцами полки переполнены , цены отличаются от города на 30-50 процентов и четверь с истекающим сроком годности со скидкой.
С молоком пытались ещё в 2018 по моему за 100 рублей прыгнуть , но через месяц одумались , а вот со сливочным маслом прокатило

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Алексей Прасковьин
Конкуренция все же порешает за какую цену покупать товары будут

А на продуктовом рынке РФ есть конкуренция в 2023?

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1 комментарий
Артем Якимов

₽ фантик.

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Тимур Чумаков

До 20% многовато, никому так не кажется?

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Иван Вялков

ну ты что, это разве много. Теперь в бюджет поступает не 70 рублей за доллар, а 100, рост почти на 50%, т.ч повышение цен на 20% - это всего - лишь плата за улучшение уровня жизни. А ты вообще видел, как повысилось топливо на западе, аж на целыех 1.5%? ВОТ ЭТО УЖАС ТАК УЖАС

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Soulis

Это на отдельные категории, на многие рост меньше. Тем не менее учитывая то, что в 2023 и так цены не хило подросли - это так и так ляжет тяжёлым бременем на бюджет домохозяйств. Пока ещё терпимо, потому что всё таки нефтебаксов много и можно часть населения залить деньгами.

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3 комментария
Пётр Иванов

Заметил что пропаренный рис одного из производителей после варки ощутимо воняет мочёй, понять не могу либо на скаде у них мыши с работниками всё проссывают либо это новые импортозамещенные удобрения при выращивании риса либо какая то химия при пропарке. Никто не замечал подобного?

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Вадим Владимирович

В инсте форсилась тема долго что в Краснодаре рис выращивают прям на одном поле с мусорным полигоном, похоже ваша пачка оттуда. Их вроде распорядились изъять из оборота, но вы знаете как это работает думаю

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Иван Вялков

нет, первый раз про это слышу вообще

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Кринжер

Возможно удешевили технологию обработки и пользуют компоненты не самого высшего качества. Производителей прижали со всех сторон: закупка дорогая, цены ограничивают, ЗП вынужденно растут - вот и экономят на чем возможно, увы

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Никита Трифонов

Вы про какого конкретно производителя говорите?

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Dery

Опять этот Байден нассал, уже и до риса добрался, раньше только в подъездах углы зассывал гадёныш

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alexrec

Будет как с яйцами . Что там писали в процентах ? 10,12% ? А по факту цены подскочили в 3,4 раза

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Вадим Владимирович

В самокате сейчас смотрю цены - десяток хороших яиц стоит 110-130 , почём вы покупали яйца год назад ? По 30-40 рублей ? Я такое помню в 2005 может

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13 комментариев
Кот Василий

Это время для рывка, я на балконе завел куринную ферму и теперь гребу деньги лопатой! Буквально золотые яйца мне куры несут!!

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3 комментария
Соня

да откуда у вас такая аналитика.. какие в 3 раза?
выше человек про гиперинфляцию пишет. прям малый сбор математиков.

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Keitaro Tracker

Один вопрос:

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Родитель 1

Оштрафовать производителей за фейки и дискредитацию!

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Peter Mochalov

По-моему логистика наоборот дешевеет

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Serge Schukin

Топливо дорожает - значит логистика дешевеет. Всё верно. Л-логика и М-математика вас не подвели 👍

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1 комментарий
illusive man

пришло время отказаться от рубля, может стоит ввести в оборот китайскую вплюту, она то понадежнее будет?

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Алексей Прасковьин

А как же его величество Суверенитет? Нет, не пойдет. Да и чего переживать, не купят продукты эти тунеядцы на гражданке - купят ветераны СВО

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4 комментария
Дмитрий Сомов

давно слышал про рост цен на эти продукты в начале 2024,уже успел по сетовать друзьям)

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Кринжер

Что ж, ожидаемо. В логистике цены и впрямь конские стали, как и на импортные компоненты. Печально, но не смертельно

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Abnatop Sky

https://youtu.be/uIKPkEup-TU

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Слегка Придурковатый

Купить себе «Вимм-Билль-Данн» штоле, а то уже не знаю, куда миллиарды деть.

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ELIFAS LEVi

скрепуны усё стерпють🤭

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Станислав

Ну и пусть поднимают. Будем меньше покупать. Для здоровья это явно продукты не очень полезные. Тем более иногда такую дрянь предлагают производители.

Да и вот такой вопрос, на фоне роста оптовых цен, не пора ли сетям чик чик в наценке сделать?

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Подментованный кот

- Новость про какую-нибудь новую технологию: 10-20 комментов
- Новость про подорожание еды: 100-200+ комментов

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