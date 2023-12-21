Производители сообщили о росте цен на молочные продукты, рис, безалкогольные напитки и кондитерские изделия до 20% — «Ъ» Статьи редакции
Они объясняют это ростом затрат на закупки, переработку и логистику.
- О росте цен на продукты с января 2024 года рассказал «Ъ», изучив письма производителей торговым сетям. Например, «Вимм-Билль-Данн» («дочка» PepsiCo в России) повысит стоимость молочной продукции в среднем на 4,9%, а на соки — на 16,1%. Йогурты от Ehrmann станут дороже на 5%.
- «Мултон Партнерс» («Добрый», Rich и «Моя семья») увеличит цены на свои безалкогольные напитки на 13%. Печенье «Любятово» подорожает на 6%, а шоколад Ritter Sport и Ferrero Rocher — на 7-14%.
- Nestle сообщила о повышении цен на кофе и кофейные напитки на 15%, на готовые завтраки — до 9,5%, а на кондитерские изделия — на 8%. Оптовые цены на рис «Агроимпорта» вырастут на 22%, что отразится и на рознице.
- Кофе дорожает, помимо прочего, из-за засухи в Бразилии, которая рискует сказаться на объёмах урожая. Жаркая погода также подпортила урожай риса, на фоне чего Индия и Таиланд, например, приостановили экспорт (до 50% риса Россия импортирует). Подорожание «молочки» связывают в том числе с увеличением себестоимости переработки сырого молока на 15%.
- Среди других факторов — рост цен на упаковку более чем на 10% и затрат на перевозки на 37-60% с начала 2023 года. У последнего несколько причин. Первая — нехватка транспорта, из-за чего плата на перевозки из Москвы в Санкт-Петербург с марта по декабрь 2023-го выросла до 70-110 тысяч рублей за стандартную еврофуру. Вторая — вынужденный рост зарплат сотрудникам на фоне дефицита персонала, а также растущие затраты на обновление автопарка и аренду складов.
- В Минсельхозе говорят, что ситуация «на особом контроле». В Ассоциации компаний розничной торговли уверяют, что новые цены «одновременно не транслируются на полки магазинов». Якобы ритейлеры в течение месяца рассматривают обращения поставщиков и пытаются договориться о сдерживании цен.
- Летом 2023 года производители также предупреждали о подорожании чая, соков и лимонадов и хлеба. В декабре то же говорили о шоколаде.
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Вот он — удар по скептикам! А то заладили: инфляция высокая, всё дорожает! А инфляции вообще нет, это только у коллективного запада она есть.
Да, дорожает, но это от великой заботы о населении.
дорожает от того, что люди стали слишком богатые
Ну что такое 20%, подумаешь. Ну тратил средний россиянин 10000 в месяц условно на еду, ну станет тратить 12. Один хрен откладывать не на что особо было, да и не скрепно это. Стерпят в общем.
хз, когда-то же пустые холодильники должны перевесить громкие телевизоры
Откладывать в России - это что-то из серии сказок реально
ну да хорошо не жили и нефиг начинать)
Самое главное - это ставить себя выше других и писать про быдлопидорашек в пренебрежительном тоне, разумеется
ты забываешь, что у людей(не всех, чтобы не спорил) и зарплата индексируется. они не становятся богаче ни капли и не откладывают, но пропорционально расходы такие же остаются по итогу роста цен
Стали более лучше жить - стали более лучше все раскупать, отсюда и рост цен!
Турция! Памаги!!
Флаг инфляции нам привези ;)
ты заголовок только читал или текст весь? в глаза не долбись, у них не лучше с такими проблемами всеобщими
А все началось с яиц…
С бензина
Вообще, яйца, для жизни, это одно из самых главных!
Это уже гойда или ещё потерпеть нужно ?
Гиперинфляция - рост цен на 100% за 3 года, либо более 50% в месяц свыше 10 раз в год.
Делаем пометочку.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ну и посадили их за дискредитацию власти...
Пиздец
Всё от людской жадности, продавцы хотят больше бабок грести лопатой вот и повышают цены, пипл же всё схавает!
666 день сатанинское число, хороших новостей быть просто не может по определению
Конкуренция все же порешает за какую цену покупать товары будут, скропортящимся товарам вообще покупатель диктует цену. А в игры создания искусственного дефицита только в тех магазинах где стабильно высокий поток можно покупателей получается играть - как сейчас с яйцами. Отъехать от города немного , в магазинах тех же торговых сетей яйцами полки переполнены , цены отличаются от города на 30-50 процентов и четверь с истекающим сроком годности со скидкой.
С молоком пытались ещё в 2018 по моему за 100 рублей прыгнуть , но через месяц одумались , а вот со сливочным маслом прокатило
А на продуктовом рынке РФ есть конкуренция в 2023?
₽ фантик.
До 20% многовато, никому так не кажется?
ну ты что, это разве много. Теперь в бюджет поступает не 70 рублей за доллар, а 100, рост почти на 50%, т.ч повышение цен на 20% - это всего - лишь плата за улучшение уровня жизни. А ты вообще видел, как повысилось топливо на западе, аж на целыех 1.5%? ВОТ ЭТО УЖАС ТАК УЖАС
Это на отдельные категории, на многие рост меньше. Тем не менее учитывая то, что в 2023 и так цены не хило подросли - это так и так ляжет тяжёлым бременем на бюджет домохозяйств. Пока ещё терпимо, потому что всё таки нефтебаксов много и можно часть населения залить деньгами.
Заметил что пропаренный рис одного из производителей после варки ощутимо воняет мочёй, понять не могу либо на скаде у них мыши с работниками всё проссывают либо это новые импортозамещенные удобрения при выращивании риса либо какая то химия при пропарке. Никто не замечал подобного?
В инсте форсилась тема долго что в Краснодаре рис выращивают прям на одном поле с мусорным полигоном, похоже ваша пачка оттуда. Их вроде распорядились изъять из оборота, но вы знаете как это работает думаю
нет, первый раз про это слышу вообще
Возможно удешевили технологию обработки и пользуют компоненты не самого высшего качества. Производителей прижали со всех сторон: закупка дорогая, цены ограничивают, ЗП вынужденно растут - вот и экономят на чем возможно, увы
Вы про какого конкретно производителя говорите?
Опять этот Байден нассал, уже и до риса добрался, раньше только в подъездах углы зассывал гадёныш
Будет как с яйцами . Что там писали в процентах ? 10,12% ? А по факту цены подскочили в 3,4 раза
В самокате сейчас смотрю цены - десяток хороших яиц стоит 110-130 , почём вы покупали яйца год назад ? По 30-40 рублей ? Я такое помню в 2005 может
Это время для рывка, я на балконе завел куринную ферму и теперь гребу деньги лопатой! Буквально золотые яйца мне куры несут!!
да откуда у вас такая аналитика.. какие в 3 раза?
выше человек про гиперинфляцию пишет. прям малый сбор математиков.
Один вопрос:
Оштрафовать производителей за фейки и дискредитацию!
По-моему логистика наоборот дешевеет
Топливо дорожает - значит логистика дешевеет. Всё верно. Л-логика и М-математика вас не подвели 👍
пришло время отказаться от рубля, может стоит ввести в оборот китайскую вплюту, она то понадежнее будет?
А как же его величество Суверенитет? Нет, не пойдет. Да и чего переживать, не купят продукты эти тунеядцы на гражданке - купят ветераны СВО
давно слышал про рост цен на эти продукты в начале 2024,уже успел по сетовать друзьям)
Что ж, ожидаемо. В логистике цены и впрямь конские стали, как и на импортные компоненты. Печально, но не смертельно
https://youtu.be/uIKPkEup-TU
Купить себе «Вимм-Билль-Данн» штоле, а то уже не знаю, куда миллиарды деть.
скрепуны усё стерпють🤭
Ну и пусть поднимают. Будем меньше покупать. Для здоровья это явно продукты не очень полезные. Тем более иногда такую дрянь предлагают производители.
Да и вот такой вопрос, на фоне роста оптовых цен, не пора ли сетям чик чик в наценке сделать?
- Новость про какую-нибудь новую технологию: 10-20 комментов
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