«Магнит» открыл «рождественские лавки» с кофе и новогодними игрушками на время праздников Статьи редакции
Их украсили гирляндами, еловыми ветками и игрушками.
- Ритейлер открыл торговые киоски «на время праздников и каникул» на центральных улицах и площадях Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Ярославля и других городов.
- В ассортименте продукты собственного производства ритейлера, напитки и другое: например, кофе, чай, хот-доги, гамбургеры, выпечка, кондитерские изделия, новогодние игрушки, сувениры.
- «Магнит» не впервые открывает рождественские лавки — в 2022 году такие киоски работали в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Мурманске и других городах.
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Похвально 👍🏻 Один вопрос: глинтвейн-то где?!
Магнит, угощайтесь! Свежий нейроглинтвейн!
Я подумал, что это пунш. Я привык что в пунше плавают фрукты, а в глинтвейне не плавают. Я за пунш и глинтвейн на ярмарках!
Вопрос подачи, я наоборот за «начинку» в глинтвейне. А вот пунш разливают уже без оной. Как правило, но всё — дело вкуса.
Крупная начинка класс, а вот когда всякий бадьян и гвоздика в рот попадают. Неожиданный сюрприз получается.
Не знаю как сейчас, но лет 10-12 тому назад в Вене напитки разливали в керамические кружки (не в бумажные и не в пластиковые стаканы) и надо было заплатить 2 евро залога за кружку, а потом произвести обратный обмен. Керамическая кружка - это солидно!
Согласен, куда лучше самого прочного бумажного или пластикового стакана.
Жду эксперта, который расскажет, почему и это плохо.
Ну круто же 👍
Все для народа.
вроде и украшено, а выглядит колхозно
как и все магазины этой сети,как мне кажется
Очень милые и симпатичные лавки получились
Интересно че у них там по ценам будет
Цены самые доступные в спб на ярмарке, например хот дог 109 руб
Спасибо магниту за доступные цены на празднике