Торговля
Таня Боброва

«Магнит» открыл «рождественские лавки» с кофе и новогодними игрушками на время праздников Статьи редакции

Их украсили гирляндами, еловыми ветками и игрушками.

  • Ритейлер открыл торговые киоски «на время праздников и каникул» на центральных улицах и площадях Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Ярославля и других городов.
  • В ассортименте продукты собственного производства ритейлера, напитки и другое: например, кофе, чай, хот-доги, гамбургеры, выпечка, кондитерские изделия, новогодние игрушки, сувениры.
  • «Магнит» не впервые открывает рождественские лавки — в 2022 году такие киоски работали в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Мурманске и других городах.
Источник: Shopper's

#новости #магнит

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13 комментариев
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 Вадим Д.

Похвально 👍🏻 Один вопрос: глинтвейн-то где?!

Магнит, угощайтесь! Свежий нейроглинтвейн!

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Иван

Я подумал, что это пунш. Я привык что в пунше плавают фрукты, а в глинтвейне не плавают. Я за пунш и глинтвейн на ярмарках!

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Вадим Д.

Вопрос подачи, я наоборот за «начинку» в глинтвейне. А вот пунш разливают уже без оной. Как правило, но всё — дело вкуса.

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Бременский музыкант

Крупная начинка класс, а вот когда всякий бадьян и гвоздика в рот попадают. Неожиданный сюрприз получается.

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Иван

Не знаю как сейчас, но лет 10-12 тому назад в Вене напитки разливали в керамические кружки (не в бумажные и не в пластиковые стаканы) и надо было заплатить 2 евро залога за кружку, а потом произвести обратный обмен. Керамическая кружка - это солидно!

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Вадим Д.

Согласен, куда лучше самого прочного бумажного или пластикового стакана.

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Одинокая путешественница

Жду эксперта, который расскажет, почему и это плохо.

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Barbara Zukowa

Ну круто же 👍
Все для народа.

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Pustyakoff

вроде и украшено, а выглядит колхозно

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голубцы по акции

как и все магазины этой сети,как мне кажется

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Денис Мартынов

Очень милые и симпатичные лавки получились

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Anastasiya Efremova

Интересно че у них там по ценам будет

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Кирилл Зуев

Цены самые доступные в спб на ярмарке, например хот дог 109 руб
Спасибо магниту за доступные цены на празднике

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