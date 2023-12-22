Этот вариант решения задачи по поддержке социальной функции «Почты» действительно обсуждался. Здесь важно отметить, что правительство, государство, как наш акционер, всегда очень внимательно оценивает и взвешивает те или иные решения. В первую очередь ключевой фокус внимания — на людях. Поэтому на сегодняшний день это решение снято с повестки.