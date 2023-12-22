Введение «инфраструктурного платежа» с маркетплейсов в пользу «Почты России» сняли с повестки Статьи редакции
Компания предложила брать с крупных онлайн-ритейлеров платёж в размере 0,5% от квартального оборота весной 2023 года — те выступали против.
- Топ-менеджер отметил, что работа оператора с маркетплейсами «активно развивается»: более 30 тысяч отделений стали «мультиформатными пунктами выдачи».
- «Почта» предложила механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений в мае 2023 года. Компания хотела обязать маркетплейсы и другие онлайн-магазины с выручкой больше 1 млрд рублей в год платить в её пользу «инфраструктурный платёж». Взамен оператор хотел закрепить за собой статус «федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции», писал «Интерфакс».
- Против идеи выступали Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; входят Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и другие), Минпромторг и, по данным «Известий», ФАС. В ноябре на совещании по вопросу финансово-экономического состояния «Почты России» идею не поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин, писало РБК.
- В итоге АКИТ предложила «оказать содействие» в использовании инфраструктуры «Почты России» — маркетплейсы готовы закупить у компании услуги и сервисы. В ноябре же глава Минцифры Максут Шадаев в ответ на вопрос о введении «инфраструктурного сбора» сообщил, что компания должна до конца первого квартала 2024 года предоставить план по оптимизации собственной работы за счёт «внутренних резервов».
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При внесении предложения Миша про людей как-то не вспоминал. Похоже, что нужные люди указали Мише место.