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Таня Боброва

Введение «инфраструктурного платежа» с маркетплейсов в пользу «Почты России» сняли с повестки Статьи редакции

Компания предложила брать с крупных онлайн-ритейлеров платёж в размере 0,5% от квартального оборота весной 2023 года — те выступали против.

  • «Инфраструктурный платёж» с маркетплейсов и крупных онлайн-ритейлеров в размере 0,5% от их квартального оборота в пользу «Почты России» больше не обсуждается, заявил «России-24» гендиректор почтового оператора Михаил Волков. Его слова приводит ТАСС.

Этот вариант решения задачи по поддержке социальной функции «Почты» действительно обсуждался. Здесь важно отметить, что правительство, государство, как наш акционер, всегда очень внимательно оценивает и взвешивает те или иные решения. В первую очередь ключевой фокус внимания — на людях. Поэтому на сегодняшний день это решение снято с повестки.

Михаил Волков, гендиректор «Почты России»
  • Топ-менеджер отметил, что работа оператора с маркетплейсами «активно развивается»: более 30 тысяч отделений стали «мультиформатными пунктами выдачи».
  • «Почта» предложила механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений в мае 2023 года. Компания хотела обязать маркетплейсы и другие онлайн-магазины с выручкой больше 1 млрд рублей в год платить в её пользу «инфраструктурный платёж». Взамен оператор хотел закрепить за собой статус «федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции», писал «Интерфакс».
  • Против идеи выступали Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; входят Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и другие), Минпромторг и, по данным «Известий», ФАС. В ноябре на совещании по вопросу финансово-экономического состояния «Почты России» идею не поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин, писало РБК.
  • В итоге АКИТ предложила «оказать содействие» в использовании инфраструктуры «Почты России» — маркетплейсы готовы закупить у компании услуги и сервисы. В ноябре же глава Минцифры Максут Шадаев в ответ на вопрос о введении «инфраструктурного сбора» сообщил, что компания должна до конца первого квартала 2024 года предоставить план по оптимизации собственной работы за счёт «внутренних резервов».

#новости #почтароссии

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Вася Пражкин
В первую очередь ключевой фокус внимания — на людях. Поэтому на сегодняшний день это решение снято с повестки.

При внесении предложения Миша про людей как-то не вспоминал. Похоже, что нужные люди указали Мише место.

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