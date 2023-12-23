Сервис аналитики маркетплейсов MPSTATS выкупил конкурирующий проект MarketPapa Статьи редакции
Все пользователи сервиса перейдут к покупателю.
- Основатель MPSTATS Дмитрий Черобаев подписал договор о покупке сервиса MarketPapa, рассказала компания. Предмет сделки — код и клиентская база. По словам близких к сторонам источников, её сумма составила более 50 млн рублей.
- В результате MarketPapa прекратит работу, все пользователи сервиса перейдут к покупателю до 1 января 2024 года. На сайте сервиса говорится, что все неиспользованные дни подписки перенесут на баланс в MPSTATS.
- Основатель компании Василий Бумагин станет эдвайзером MPSTATS по направлению рекламы. По собственным данным, выручка MarketPapa в 2023 году выросла вдвое год к году и составила 140 млн рублей. Показатель прибыли или убытков компания не приводит.
- MPSTATS — сервис аналитики и управления продажами на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете». На сайте сервиса указано, что у него более 430 тысяч зарегистрированных пользователей.
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