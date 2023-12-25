Natura Siberica начала продажи косметики в Марокко и Тунисе Статьи редакции
Компания также планирует поставки в Египет, на Мадагаскар и в страны Южной Америки.
- Natura Siberica начала поставлять продукцию в Марокко и Тунис, но переговоры ведёт и с партнёрами в Египте и на Мадагаскаре, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Он уточнил, что отгрузки идут через местных дистрибуторов, а после косметика поступает в торговые и аптечные сети.
- В Тунисе товары бренда продаются в аптеках, в Марокко — через сайт Ubuy и магазины AccessoriesShop. Объём поставок в компании не раскрыли.
- В 2024 году Natura Siberica запланировала начать поставки в Южную Америку: Чили, Колумбию, Аргентину, Парагвай, Бразилию. Из крупных российских косметических компаний до этого никто не работал в странах Африки и Южной Америки, рассказали изданию бизнес-консультанты. По их словам, это связано с тем, что рынки считаются сложными с точки зрения логистики.
- В 2023 году выручка Natura Siberica от международных продаж выросла год к году на 30%, рассказали в компании, но не раскрыли конкретные цифры. Ранее производитель сообщал, что общий оборот международных продаж за 10 месяцев 2022 года составлял более €20 млн.
- Продукция Natura Siberica поставляется в 85 стран, в 2022-м марка появилась в магазинах Саудовской Аравии, Бахрейна, Иордании, ОАЭ, Вьетнама, на Тайване, в Гонконге и Малайзии. В 2023 году Natura Siberica начала продаваться в Коста-Рике — около 100 наименований в 154 магазинах сети Super Salone и в аптеках.
- В мае 2023 года собственником Natura Siberica стала АФК «Система». Сделку провели после завершения корпоративного и наследственного конфликтов в компании-производителе, которые начались после смерти основателя Андрея Трубникова в 2021 году.
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Растут молодцы :)
Говорят еще в Южной Корее очень популярна марка
интересно кому там рецепты бабушки Агафьи зайдут😁
"Натуральный" продукт сейчас везде заходит. Тем более, если учесть что самое натуральное, что есть на этой планете, растет в России.
Готов обменять что-нибудь из natura siberica на Moroccan oil
Ладно
кул