Минпромторг запланировал обязать ритейлеров и маркетплейсы «выделять полку» для российской электроники — «Ъ» Статьи редакции
Онлайн-площадки опасаются, что от них потребуют отдавать первые места в поисковой выдачи отечественным брендам, независимо от запроса пользователя.
- О планах Минпромторга обязать крупные сети и онлайн-магазины «выделять полку» для российской техники «Ъ» рассказал источник в одном из производителей и подтвердил собеседник на рынке.
- По словам одного из них, некоторые маркетплейсы уже начали заключать с отечественными производителями соглашения о размещении товаров на площадках. Могут также появиться «требования по минимальной доли в ассортименте», полагает он.
- О том, что депутаты «Единой России» разработали законопроект о «российской полке», в мае 2023 года писали «Известия». Изначально предполагалось, что Минпромторг будет определять наименования отечественных товаров и устанавливать их долю в ассортименте ритейлеров. Затем в документ добавили обязанность для маркетплейсов отдавать первые 50 строк в поисковой выдаче продуктам российских или белорусских брендов.
- В Минпромторге сообщили «Ъ», что в законопроекте не перечислены конкретные группы товаров, а «объём квот» будут определять сами производители и ритейлеры: «Существенными факторами станут количество устойчивых отечественных брендов и их способность к масштабированию производства».
- После ухода иностранных производителей электроники российские ритейлеры уже начали заключать контракты с отечественными вендорами, а их товары пользуются спросом, говорит представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов. По его мнению, необходимости в дополнительном регулировании рынка нет.
- Текущая версия проекта в первую очередь ударит по качеству поисковой выдачи маркетплейсов, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. «Если клиент хочет купить iPhone, а ему будут предлагать не то, что указано в запросе, а то, что будет соответствовать требованиям закона, он просто уйдет с площадки», — поясняет он. По его словам, маркетплейсы должны самостоятельно выбирать оптимальные способы продвижения товаров.
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А можно ещё обязать ритейл указывать, какой % отечественных компонентов используется в технике? Ну чтобы все было максимально прозрачно и покупатель понимал, что от отечественного, там только шильдик.
Если разработка российская то почему бы и нет , производить могут где угодно, при чём тут шильдик
А зачем покупателю понимать, что это переклейка шильдика? Что бы что?
Тогда будет как с эпл: просто будет писать сделано по дизайну из Калифорнии, потому что компонентов сделанных в США там не больше 10%
А на полка что-то будет? Или там шильдики, берёшь, клеишь на что-то и вот ОН — отечественный товар!
Наклейку "для РФ" произведенную в местной типографии на коробку с айфоном)
Ура! Очиридной мудрый и правельный зокон! Руская технека и руские товары должны быть в пеоритете! Амерека скоро схлопнеться!!!
Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле земли, и твоя страна будет под водой. Двадцать четыре часа, блять, и вся страна твоя будет под водой!
Нужно всего лишь назвать полку "Садо-мазо".
Предлагаю для следующей редакции докУмента - рекомендательные алгоритмы с вражеской пропагандой запретить, вместо них при запросе всегда выдавать 50 товаров отечественного производства, затем 10 блоков о величии россии, затем 30 о величии вождя, зашлифовать 10 местами с предложением о «работе для настоящих мужчин» с достойной зарплатой для покупки технике, после чего 20 строк о прогнившем западе и только дальше выдавать технику из «недружественных стран», с последующем добавлением купивших в список неблагонадежных жителей рф
Полка наказаний
И называть «Китай по оверпрайсу»
Ну с маркетплейсами проблем не должно быть, выделить электронную полку не сложно же
"Минпромторг запланировал обязать ритейлеров и маркетплейсы «выделять полку» для российской электроники"
Такая формулировка говорит о квалификации.
Карточек наделать проблем нет.
За чей счет их продвигать и рекламировать?
А так пока все крутчт свое беличье колесо - ничего не получится,
Не верьте госпоже Беладонне! Обходите стороной её магазин!
когда читаю новость со словом обязать сразу понимаю, что ни к чему хорошо это не приведет