Торговля
Артур Томилко

Производители алкоголя предупредили о росте цен на 3-10% с 1 января 2024 года — «Ъ» Статьи редакции

Импортёры ожидают от поставщиков подорожания на 5-25%.

  • Ladoga (бренды «Царская», Barrister, Fowler’s) и «Алкогольная сибирская группа» (АСГ; выпускает «Белую берёзку», «Сиббиттер», «Пять озёр») уведомили торговые сети о повышении цен с 1 января 2024 года. С письмами компаний ритейлерам ознакомился «Ъ».
  • В обращении АСГ сказано, что производитель планирует повысить цены на 7-10%. Компания ссылается на увеличение ставки акциза на 4,9%, подорожание спирта на 7%, а также рост стоимости материалов и логистики.
  • Аналогичные причины приводит Ladoga. В компании пояснили, что в зависимости от крепости алкоголя цены вырастут на 3-5%. Во избежание резкого роста производитель намерен выработать с контрагентами оптимальный сценарий индексации.
  • Поставщики импортёра алкоголя Simple Group, по данным газеты, планируют повысить цены на 5-25%. Основатель и президент компании пояснил, что рост связан в том числе с увеличением пошлин на импортные вина.
  • В сегменте крепкого алкоголя повышение цен будет некритичным и вряд ли затронет все каналы продаж, считает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. По его словам, крупные сети смогут растянуть эффект за счёт имеющихся запасов и других категорий. Опрошенные «Ъ» эксперты также не ожидают падения спроса на спиртные напитки.
Фото ТАСС
  • Российские производители продовольственных товаров вновь начали предупреждать о повышении цен с лета 2023 года. Речь о чае, соках и лимонаде, хлебе, а также шоколаде. В декабре «Ъ» сообщил о росте до 20% цен на молочные продукты, рис, безалкогольные напитки и кондитерские изделия.

#новости #цены

354 показа
313 открытий
0
8 комментариев
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

Даже не старайтесь, зожники, пить я всё равно не брошу.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Резник

Красавчик, надо отстаивать свои права 💪

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Donatello Supreme

zoom-zoom

Ответить
Развернуть ветку
Цифровые комплексы

Так народ, заполняем свои алко погреба на этой неделе на полгода вперёд

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Грачёв

Не понял как пошлины на вино влияют на импорт спирта... И вообще- "импорт спирта???" В Россию?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Мельник

А мне пофиг, я свою цистерну ещё в 90-е и нулевые выпил

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Klimanov

Главное, что не бояра. Повышение стратегического ресурса было бы филигранным ударом по яйцам

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
5 комментариев
Раскрывать всегда
null