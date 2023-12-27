Производители алкоголя предупредили о росте цен на 3-10% с 1 января 2024 года — «Ъ» Статьи редакции
Импортёры ожидают от поставщиков подорожания на 5-25%.
- Ladoga (бренды «Царская», Barrister, Fowler’s) и «Алкогольная сибирская группа» (АСГ; выпускает «Белую берёзку», «Сиббиттер», «Пять озёр») уведомили торговые сети о повышении цен с 1 января 2024 года. С письмами компаний ритейлерам ознакомился «Ъ».
- В обращении АСГ сказано, что производитель планирует повысить цены на 7-10%. Компания ссылается на увеличение ставки акциза на 4,9%, подорожание спирта на 7%, а также рост стоимости материалов и логистики.
- Аналогичные причины приводит Ladoga. В компании пояснили, что в зависимости от крепости алкоголя цены вырастут на 3-5%. Во избежание резкого роста производитель намерен выработать с контрагентами оптимальный сценарий индексации.
- Поставщики импортёра алкоголя Simple Group, по данным газеты, планируют повысить цены на 5-25%. Основатель и президент компании пояснил, что рост связан в том числе с увеличением пошлин на импортные вина.
- В сегменте крепкого алкоголя повышение цен будет некритичным и вряд ли затронет все каналы продаж, считает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. По его словам, крупные сети смогут растянуть эффект за счёт имеющихся запасов и других категорий. Опрошенные «Ъ» эксперты также не ожидают падения спроса на спиртные напитки.
- Российские производители продовольственных товаров вновь начали предупреждать о повышении цен с лета 2023 года. Речь о чае, соках и лимонаде, хлебе, а также шоколаде. В декабре «Ъ» сообщил о росте до 20% цен на молочные продукты, рис, безалкогольные напитки и кондитерские изделия.
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Даже не старайтесь, зожники, пить я всё равно не брошу.
Красавчик, надо отстаивать свои права 💪
zoom-zoom
Так народ, заполняем свои алко погреба на этой неделе на полгода вперёд
Не понял как пошлины на вино влияют на импорт спирта... И вообще- "импорт спирта???" В Россию?
А мне пофиг, я свою цистерну ещё в 90-е и нулевые выпил
Главное, что не бояра. Повышение стратегического ресурса было бы филигранным ударом по яйцам